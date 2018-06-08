Кировские власти выделят на зарплаты педагогам 600 млн рублей
На повышение заработной платы педагогам правительство Кировской области дополнительно направит 600 млн рублей. Из них 404 млн рублей регион получит из федерального бюджета.
О выделении средств заявил зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов на семинаре для председателей региональных профсоюзных организаций Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.
Напомним, весной аналитики Банка России зафиксировали снижение зарплат российских бюджетников, которые повысились прежними майскими указами президента.ЭкономикаБюджет Кировская область
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