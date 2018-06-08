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Экономика

Кировские власти выделят на зарплаты педагогам 600 млн рублей

13:20, 08.06.2018
Кировские власти выделят на зарплаты педагогам 600 млн рублей
Фото: pixabay.com

На повышение заработной платы педагогам правительство Кировской области дополнительно направит 600 млн рублей. Из них 404 млн рублей регион получит из федерального бюджета.

О выделении средств заявил зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов на семинаре для председателей региональных профсоюзных организаций Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Напомним, весной аналитики Банка России зафиксировали снижение зарплат российских бюджетников, которые повысились прежними майскими указами президента.

ЭкономикаБюджет Кировская область
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