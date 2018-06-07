Валерия Гай Германика будет вести youtube-проект о православии

Режиссер Валерия Гай Германика станет ведущей нового проекта на Youtube «Вера в большом городе».

«Многие считают, что вера в Бога форматирует мозг, стирает личность и заставляет мыслить шаблонно и одинаково. <...> Поверьте, что все совсем не так и даже наоборот: на моих глазах все больше самых отъявленных бунтарей и индивидуалистов приходят к вере и начинают искать истину именно в православии», — цитирует ТАСС Германику. По ее словам, каждое видео проекта — «о возможности перерождения и самосовершенствования человека».

Напомним, Германика прославилась из-за своих скандальных фильмов. Таким были «Все умрут, а я останусь», «Школа», «Краткий курс счастливой жизни» и другие.