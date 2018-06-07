На прямую линию с Путиным поступило более 1,7 миллиона вопросов

Всего на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступило более 1,7 млн обращений. Вопросы принимаются до сих пор.

Чаще всего их задают по телефону — 1,4 млн человек. Оставили обращения на сайте более 200 тыс. пользователей, через приложения и социальные сети — еще 116 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Программа выйдет 7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

