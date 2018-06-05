Тюлячинский район поднялся на 15 позиций в рейтинге развития муниципальных образований РТ

Тюлячинский район поднялся на 15 позиций и занял 23-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований за январь—апрель 2018 года. Также значительно улучшил свои показатели Алексеевский район, он поднялся на 6 позиций (30-е место).

В лидерах по-прежнему остаются Казань, Альметьевск и Нижнекамск.

Больше всего позиций потеряли Камско-Устьиский (-11; 45-е место) и Тетюшский районы (-9; 41-е место).

В расчете объема отгруженной продукции на душу населения наиболее высокие результаты у Альметьевского (1 403,9 тыс. рублей), Нижнекамского (642,0 тыс. рублей) и Елабужского (516,2 тыс.рублей) районов, отметили в Министерстве экономики РТ.

В 28 муниципальных образованиях уровень зарегистрированной безработицы ниже среднереспубликанского значения. Наименьший показатель в Лаишевском, Актанышском и Аксубаевском муниципальных районах.

Больше всего жилья за первые четыре месяца ввели в Пестречинском (2 615 кв. метров), Лаишевском (1 119 кв. метров), Высокогорском (861 кв. метр) муниципальных районах.

Ранее Татарстан опустился на третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.