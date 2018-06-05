На дороге около горящего ТЦ «Порт» образовалась большая пробка

На трех полосах около горящего ТЦ «Порт» образовалась большая пробка от Деревни Универсиады. Все полосы на выезд из города стоят.

Корреспондент «Реального времени», который находится на месте происшествия, опросил очевидцев. По их словам, пожар начался рано утром (около 8.00 мск), на место прибыли специальная техника и скорая. Въезд в ТЦ закрыли сотрудники ГИБДД.

На улице около ТЦ стоят несколько сотен человек. По некоторым данным, это арендаторы помещений.

Ранее в ГУ МЧС РФ по РТ уточнили, что происходит горение на первом этаже. Объявлен 4-й номер вызова. Площадь 20 кв. метров, созданы четыре боевых участка. Отмечалось, что эвакуированы 20 человек охраны и персонала.