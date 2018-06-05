В МЧС рассказали подробности о пожаре в казанском ТЦ «Порт»

Сегодня утром в Казани загорелся ТЦ «Порт». В ГУ МЧС РФ по РТ уточнили, что происходит горение на первом этаже. Объявлен 4-й номер вызова. Площадь 20 кв. метров, созданы четыре боевых участка.

Эвакуированы 20 человек охраны и персонала.

Первыми о возгорании сообщили очевидцы. Они заметили густой черный дым, который идет от крыши. Задымление распространилось по всей ее поверхности.