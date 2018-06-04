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Власти Башкирии определили подрядчиков строительства детской поликлиники в Дюртюлях и катка в Ишимбае

17:09, 04.06.2018

Управление капстроительства Башкирии подвело итоги тендеров на строительство детской поликлиники в Дюртюлях и крытого катка в Ишимбае. В сумме работы обойдутся бюджету Башкирии в 395 млн рублей.

Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, поликлинику будет строить ООО «Уфимская газовая компания». Подрядчик назначил цену в 187,3 млн рублей.

Возведением крытого катка в Ишимбае займется ООО «Капитал строй». Компания определила цену в 207,8 млн рублей.

Аукцион по обоим тендерам прошел 28 мая.

ОбществоНедвижимость Башкортостан
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