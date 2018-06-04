Глава Башкирии подписал запрещающий покупать госимущество офшорным компаниям документ

Власти Башкирии утвердили изменения в закон «О приватизации государственного имущества в РБ». С этой недели офшорные компании лишатся права приобретать госимущество республики.

Курултай Башкирии принял изменения в четверг, 31 мая.

«Проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан», который мы рассмотрели на сегодняшнем заседании. Он устанавливает запрет на приобретение госимущества в Башкортостане офшорными компаниями», — приводит пресс-служба регионального парламента слова спикера Госсобрания Константина Толкачева.

Председатель Курултая Башкирии также рассказал, что глава РБ Рустэм Хамитов уже подписал документ, передает «Горобзор». Он подчеркнул, что закон должен вступить в силу через неделю.