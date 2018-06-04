Росимущество могут расформировать осенью 2018 года
Правительство РФ планирует расформировать Росимущество. Обязанности ведомства могут распределить между Минэкономразвития и Казначейством.
Функции по управлению крупнейшими госкомпаниями, их приватизации и подготовке директив перейдут министерству, а полномочия по управлению малыми объектами, конфискованным имуществом и его продажей могут быть переданы Казначейству.
Если решение о расформировании Росимущества будет принято, то оно состоится уже осенью, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
Ранее Минприроды предложило расформировать Росгидромет и создать на его базе госкомпанию.ОбществоВласть
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