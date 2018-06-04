Росимущество могут расформировать осенью 2018 года

Правительство РФ планирует расформировать Росимущество. Обязанности ведомства могут распределить между Минэкономразвития и Казначейством.

Функции по управлению крупнейшими госкомпаниями, их приватизации и подготовке директив перейдут министерству, а полномочия по управлению малыми объектами, конфискованным имуществом и его продажей могут быть переданы Казначейству.

Если решение о расформировании Росимущества будет принято, то оно состоится уже осенью, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Ранее Минприроды предложило расформировать Росгидромет и создать на его базе госкомпанию.