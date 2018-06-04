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Росимущество могут расформировать осенью 2018 года

08:55, 04.06.2018
Росимущество могут расформировать осенью 2018 года
Фото: realnoevremya.ru

Правительство РФ планирует расформировать Росимущество. Обязанности ведомства могут распределить между Минэкономразвития и Казначейством.

Функции по управлению крупнейшими госкомпаниями, их приватизации и подготовке директив перейдут министерству, а полномочия по управлению малыми объектами, конфискованным имуществом и его продажей могут быть переданы Казначейству.

Если решение о расформировании Росимущества будет принято, то оно состоится уже осенью, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Ранее Минприроды предложило расформировать Росгидромет и создать на его базе госкомпанию.

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