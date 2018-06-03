В Уфе из ТЦ «Мега» эвакуировали 3,5 тысячи человек

Около 3,5 тыс. посетителей и работников торгового центра «Мега» в Уфе эвакуированы после срабатывания пожарной сигнализации.



«Пожарно-спасательные подразделения выехали на проверку пожарной сигнализации в ТЦ „Мега“. Персонал по сигналу сигнализации эвакуировал 3,5 тыс. человек, из них 500 детей», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Башкирии.



Отмечается, что причиной срабатывания пожарной сигнализации стала подгоревшая на плите в ресторане еда.

«При проведении разведки установлено, что произошло подгорание пищи на плите без последующего горения в ресторане „Макдоналдс“. Тушение не проводилось», — добавили в ведомстве.

В настоящее время центр работает в штатном режиме.