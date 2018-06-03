Во время ЧМ-2018 в Казани ограничат продажу алкоголя

На время чемпионата мира по футболу в Казани на нескольких площадках будет ограничена продажа алкоголя.

Так, на стадионе «Казань Арена», ЖД воказалах «Казань-1» и «Казань-2», Центральном стадионе, на ул. Баумана, ул. Петербургская, набережной р. Казанки, автовокзалах «Южный» и «Восточный», международном аэропорту «Казань», а также в зоне фан-феста запретят продажу алкоголя в стеклянной таре.

Госалкогольинспекция РТ также выступила против реализации спиртного при оказании услуг общественного питания, сообщает «Татар-информ».



Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани.



О подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».