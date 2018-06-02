Первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy со спутником может состояться в конце года

Запуск первой коммерческую ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником для телекоммуникационной компании Arabsat 6A может состояться в конце этого или начале следующего года.

Точная дата пока неизвестна, сообщает SpaceNews.

Ранее стало известно, что SpaceX планирует запустить очередную ракету Falcon 9. Предполагается, что она выведет на орбиту два спутника. Спутники должны стать частью сети из более чем 4000 спутников — такая масштабная группировка должна быть развернута в течение ближайших 6 лет.