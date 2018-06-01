Накопительное страхование по доходности догнало вклады

Накопительное страхование жизни (НСЖ), по мнению страховщиков, становится экономически выгодным сберегательным продуктом. По доходности оно почти догнало вклады.

Речь идет о долгосрочных договорах со взносами, которые клиент обязуется платить, чтобы накопить определенную сумму. Условия такого договора традиционно предусматривают выплату крупной суммы в случае смерти застрахованного или потери им трудоспособности.

При этом страховая компания гарантирует ежегодное начисление небольшого дохода на накопления. В 2017 году он был 3—5% в рублях, передают «Ведомости».

Помимо этого, большинство страховых обещают выплачивать клиентам и проценты с прибыли компании. Однако гарантий постоянной доходности они дать не могут.