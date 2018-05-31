В Оренбурге кредитную компанию оштрафовали за частые СМС

Промышленный районный суд Оренбурга вынес приговор по административному делу в отношении микрофинансовой компании.

Как рассказали в пресс-службе суда, организация более четырех раз в неделю отправляла СМС оренбуржцу с требованием вернуть долг, тем самым нарушив федеральный закон.

В итоге, суд оштрафовал компанию на 25 тысяч рублей.

Отметим, что в Республике Татарстан в 2017 году средний размер микрозайма составил 10 577 рублей.



