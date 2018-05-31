В Оренбурге кредитную компанию оштрафовали за частые СМС
Промышленный районный суд Оренбурга вынес приговор по административному делу в отношении микрофинансовой компании.
Как рассказали в пресс-службе суда, организация более четырех раз в неделю отправляла СМС оренбуржцу с требованием вернуть долг, тем самым нарушив федеральный закон.
В итоге, суд оштрафовал компанию на 25 тысяч рублей.
Отметим, что в Республике Татарстан в 2017 году средний размер микрозайма составил 10 577 рублей.
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