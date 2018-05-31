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Экономика

В Оренбурге кредитную компанию оштрафовали за частые СМС

14:14, 31.05.2018
В Оренбурге кредитную компанию оштрафовали за частые СМС
Фото: pixabay.com

Промышленный районный суд Оренбурга вынес приговор по административному делу в отношении микрофинансовой компании.

Как рассказали в пресс-службе суда, организация более четырех раз в неделю отправляла СМС оренбуржцу с требованием вернуть долг, тем самым нарушив федеральный закон.

В итоге, суд оштрафовал компанию на 25 тысяч рублей.

Отметим, что в Республике Татарстан в 2017 году средний размер микрозайма составил 10 577 рублей.

ЭкономикаФинансы
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