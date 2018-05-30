Депутаты Татарстана и Башкортостана обсудили на КВЗ цифровизацию предприятий авиастроительного комплекса

Фото: Казанский вертолетный завод (КВЗ)

На Казанском вертолетном заводе (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») прошел круглый стол на тему «Перспективы кооперации предприятий авиастроительного комплекса на новой технологической платформе 4.0 на примере предприятий Татарстана и Башкортостана». Мероприятие прошло в рамках реализации соглашений между двумя республиками и в целях развития межпарламентского сотрудничества.

Организатором круглого стола выступил Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета Республики Татарстан. В рамках рабочей поездки делегация Государственного собрания — Курултая Башкортостана посетила новые производственные цеха КВЗ. Депутатам показали цеха изготовления лопастей и деталей из полимерных композиционных материалов, механообрабатывающее производство, центральный комплектовочный склад. Кроме того, для парламентариев провели экскурсию по корпусу агрегатно-сборочного производства, гости ознакомились с этапами финальной сборки вертолетов, а также увидели камеры окраски и участок окончательной отделки машин.

После посещения цехов на КВЗ состоялся круглый стол с участием депутатов Курултая Башкортостана и Госсовета Татарстана. Главной темой для обсуждения стало сотрудничество предприятий авиастроительного комплекса на базе новой технологической платформы 4.0.

Цель цифровой трансформации КВЗ — превращение в предприятие 4.0. Одним из передовых продуктов завода стал вертолет «Ансат». Конструкторская документация вертолета оформляется как электронный 3D-макет. Все участники создания машины — конструкторы, технологи, логисты, операторы станков с ЧПУ, инженеры и сборщики — работают в единой информационной среде, которая адаптирована под стандарты и процессы предприятия и соответствует требованиям ГОСТ. Сотрудники ОКБ коллективно проектируют, производят инженерные расчеты, увязывают между собой узлы и агрегаты, оперативно выявляют и устраняют ошибки до внедрения в систему производства. После согласования конструкторская документация поступает в службу подготовки производства. Разработка стапелей и приспособлений, управляющих программ станками с ЧПУ происходит в той же цифровой среде, что и проектирование самого изделия, это обеспечивает высокую точность и качество, оперативный учет всех изменений документации. На основании электронного описания технологи формируют производственный состав для номенклатурного планирования, спецификации для закупки авионики и материалов. Информационные системы учитывают десятки факторов — обеспеченность материалами и комплектующими, учет материальных потоков, складскую логистику, а программное обеспечение от ведущих компаний обеспечивает реальную конкурентоспособность предприятия. Снижение роли бумажного документооборота сократило срок утверждения конструкторской документации с 22 дней до нескольких часов. Благодаря единой информационной среде завод сократил срок постановки в производство новой техники и приблизил стоимость индивидуальных заказов к цене серийных.

«Самой очевидной демонстрацией преимуществ использования цифровых технологий для разработки новой техники является модернизированный вариант вертолета «Ансат» с гидромеханической системой управления. В короткий срок, за три года, предприятие получило семь сертификатов одобрения главного изменения конструкции. И как результат — серьезный рост интереса к «Ансату» на внутреннем и внешнем рынках», — отметил генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров.

Также развивается и цифровое взаимодействие предприятий холдинга «Вертолеты России». В частности, между КВЗ и Кумертауским авиационным производственным предприятием, а также между Улан-Удэнским авиационным заводом и АО «Камов» организована высокоскоростная защищенная связь, через корпоративные сети передачи данных, реализуются централизованные проекты. Сотрудники разных предприятий и конструкторских бюро холдинга получили возможность совместно работать над цифровыми макетами и конструкторской документацией по вертолетным программам.

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