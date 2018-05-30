ФСБ выявила в прикамской колонии террористическую ячейку

В Пермском крае в отношении двух заключенных возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму.

Подозреваемыми стали уроженец Дагестана, осужденный на 15 лет за преступления террористической направленности, и выходец из Узбекистана, отбывающий наказание за незаконный оборот наркотиков. Они создали в колонии экстремистскую ячейку и пытались вербовать заключенных в запрещенные террористические организации, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

Как добавили в ведомстве, организаторы ячейки призывали к поддержке радикальных исламистов, а также к вступлению в ряды незаконных вооруженных формирований.