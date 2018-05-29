УМПО может увеличить дивиденды в 3,6 раза, до 6 миллиардов рублей

Совет директоров ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО) рекомендовал направить на дивиденды 6,23 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом они могут вырасти в 3,6 раза.

Это предложение рассмотрят акционеры предприятия на годовом собрании 29 июня, передает «Интерфакс».

Также планируется рассмотреть вопросы об утверждении годового отчета за 2017 год и бухотчетности. Кроме того, должны быть избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии и утвержден аудитор.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль ОДК-УМПО по РСБУ по итогам 2017 года выросла в 3,6 раза, до 12,46 млрд рублей. Таким образом, на дивиденды предлагается направить 50% прибыли.