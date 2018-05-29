«Роскачество» нашло нарушения в трети пломбира

«Роскачество» проверило 34 марки мороженого, в трети из них — в 12 образцах — были найдены нарушения.

Так, в пломбире «Белое золото» (Ленинградская область) и «Бодрая корова» (Белгородская область) были найдены растительные жиры. В мороженом «Ваш пломбир» и «Мороженое от Деда Мороза» содержание жира было ниже 12%, поэтому оно не может называться пломбиром. В пломбир «Как было» и «Сибхолод» был добавлен крахмал. В «Артеке» и «Волгоградском пломбире» нашли бактерии кишечной палочки. В «Волгоградском пломбире» и «Липецком» содержание антибиотиков превышает стандарт, передает РБК.



Ранее производители мороженого в РФ направили в ФАС обращение в связи со скачкообразным повышением цен на сливочное масло.