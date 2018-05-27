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Цивилев пообещал долго помогать родственникам погибших в «Зимней вишне»

19:56, 27.05.2018 1
Цивилев пообещал долго помогать родственникам погибших в «Зимней вишне»
Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал долго оказывать помощь родственникам погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

«Родственникам мы будем помогать очень долго. Работаем с каждым индивидуально, под каждого своя программа. Нам многих долго придется поддерживать» — рассказал Цивилев в в интервью "РИА Новости" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также добавил, что ежемесячно будет встречаться с родственниками погибших.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 60 человек произошел 25 марта. На днях СКР предъявил начальнику ГУ МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову обвинение в растрате и халатности по делу о «Зимней вишне». После этого он написал рапорт об увольнении.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:14
    Добрый и терпеливый!!!
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