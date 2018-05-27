Минкавказ хочет создать аналог Booking.com
Замглавы Минкавказа Ольга Рухуллаева рассказала о планах по созданию электронной базы данных, которая по аналогии с Booking.com будет включать в себя всю информацию об отдыхе в регионах Северного Кавказа и возможности бронирования гостиниц, машин, ресторанов.
Такой единый центр информации может включить систему проката на Северном Кавказе автомобилей. Чтобы можно было взять машину, к примеру, в Минводах, а оставить потом в случае необходимости в Махачкале, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее в Ростуризм поступило письмо Минкультуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации».ОбществоИнфраструктура
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