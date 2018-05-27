Минкавказ хочет создать аналог Booking.com

Замглавы Минкавказа Ольга Рухуллаева рассказала о планах по созданию электронной базы данных, которая по аналогии с Booking.com будет включать в себя всю информацию об отдыхе в регионах Северного Кавказа и возможности бронирования гостиниц, машин, ресторанов.

Такой единый центр информации может включить систему проката на Северном Кавказе автомобилей. Чтобы можно было взять машину, к примеру, в Минводах, а оставить потом в случае необходимости в Махачкале, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее в Ростуризм поступило письмо Минкультуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации».