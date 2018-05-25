Казань получила от МАЗа 94 новых автобуса

Минский автомобильный завод сегодня передал Казани 94 новых автобуса. Торжественная церемония состоялась на площади Тысячелетия.

Новую партию автобусов приобрели МУП «ПАТП-2», МУП «ПАТП-4», ООО «КПАТП-9» и ООО «УМ-4», которые обслуживают 80% городских маршрутов. В настоящее время новые транспортные средства уже выехали на улицы города, передает ИА «Татар-информ».



Автобусы работают на дизельном топливе. Все моторы соответствуют стандартам экологичности Евро-5.



Всего в этом году будет закуплено 139 дизельных автобусов Минского автомобильного завода.



Ранее сообщалось, что Казань закупила более 100 новых автобусов МАЗ.