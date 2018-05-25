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Казань получила от МАЗа 94 новых автобуса

11:36, 25.05.2018
Казань получила от МАЗа 94 новых автобуса
Фото: ru.wikipedia.org / Gradmir

Минский автомобильный завод сегодня передал Казани 94 новых автобуса. Торжественная церемония состоялась на площади Тысячелетия.

Новую партию автобусов приобрели МУП «ПАТП-2», МУП «ПАТП-4», ООО «КПАТП-9» и ООО «УМ-4», которые обслуживают 80% городских маршрутов. В настоящее время новые транспортные средства уже выехали на улицы города, передает ИА «Татар-информ».

Автобусы работают на дизельном топливе. Все моторы соответствуют стандартам экологичности Евро-5.

Всего в этом году будет закуплено 139 дизельных автобусов Минского автомобильного завода.

Ранее сообщалось, что Казань закупила более 100 новых автобусов МАЗ.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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