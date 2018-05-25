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Промышленность

ФНС подала иск о банкротстве «Казанского опытного завода «Эталон» за долг в 7,7 миллиона рублей

10:48, 25.05.2018

Федеральная налоговая служба России и управление ведомства по Татарстану подали в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве ОАО «Казанский опытный завод «Эталон».

Сумма исковых требований составила 7,7 млн рублей. Заявление подано 23 мая, говорится в картотеке арбитражных дел.

Напомним, что в декабре «Казанский опытный завод «Эталон» подал иск в Арбитражный суд РТ о собственном банкротстве, однако суд возвратил заявление.

Промышленность
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