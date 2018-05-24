Нижнекамск и турецкую Ибицу связал авиарейс

26 мая из аэропорта «Бегишево» отправится первый авиарейс в Даламан (Мармарис). Ожидается, что в первое время самолеты на турецкий курорт будут летать раз в 10 дней.

Новый воздушный маршрут открывается в рамках международного соглашения о сотрудничестве Татарстана с Турцией. Документ был подписан осенью прошлого года. Налаживанию связей помогло и соглашение между городами-побратимами Нижнекамском и Мармарисом, оно предусматривает сотрудничество в сферах культуры и спорта, а также оказание помощи при природных катаклизмах.

Оператором выступила авиакомпания «AZUR air». Нижнекамск станет восьмым городом России, который связан прямым авиасообщением с курортом на Эгейском море, расположенным в 90 км от аэропорта Даламан.

Торжества в честь открытия пройдут с участием руководителей Нижнекамска, представителей турецкой стороны и аэропорта «Бегишево».