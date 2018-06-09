Хотели как лучше: жителям Татарского Исламова не повезло с новой дорогой

Теперь их путь до медпункта, больницы и магазинов в райцентре стал на 5 км длиннее

Обычно в селах ругают власти за старые, разбитые дороги. Но в деревне Татарское Исламово Зеленодольского района конфликт произошел из-за новой. Ближайший для местного населения «центр цивилизации» с магазинами и больницей — это село Нурлаты. Общественного транспорта между населенными пунктами нет, людям приходится ходить пешком. Короткий путь жители отремонтировали сами. Но администрация засыпала его щебенкой, перекрыв подъезды к домам при строительстве нового шоссе по более протяженному маршруту. И вот уже два года люди пытаются достучаться до властей, чтобы те привели в порядок удобную дорогу. Пока тщетно. Мнения сторон выслушала корреспондент «Реального времени».

Как жителям деревни дорогу до райцентра на 5 км увеличили

В деревне Татарское Исламово Зеленодольского района всего порядка 25 домов, в которых живут около 60 человек. Ближайший населенный пункт к деревне — село Нурлаты. Именно там находится вся инфраструктура — магазины, банк, больница. Раньше жители деревни добирались до села по грунтовой дороге, но в 2015 году началось строительство новой асфальтовой. Казалось бы, нужно порадоваться за обитателей Татарского Исламова, но не тут-то было.

Как рассказывает местный житель Мансур Гимранов, прежняя грунтовая дорога была протяженностью всего два километра, а новая — целых семь. Учитывая, что общественный транспорт между двумя населенными пунктами не ходит, а большая часть населения деревни — люди далеко не молодые, плюс пять километров, которые они вынуждены преодолевать до больницы или супермаркета пешком, энтузиазма у них не вызывают. Благо хотя бы за детьми приезжает специальный автобус — пяти школьникам приходится ездить на учебу в Нурлаты.

— Пока не было такого, чтобы автобус не приезжал. Точнее — успевают предупреждать, что его не будет, и тогда детей с собой берут те, кто едет туда на работу, — говорит Гимранов.

Кстати, стоянка, откуда автобус забирает детей, находится на выезде из деревни, рядом с кладбищем. Если летом идти не так страшно, то зимой, в темноте, такой путь кажется уже не столь безопасным.

Старую дорогу, хотя она официально и относится к местным, никто в порядок не приводит, поэтому ее начинает размывать, а зимой заваливает снегом. Как рассказал юрист Ильгиз Валеев, обязать власти привести старую дорогу в надлежащее состояние они пытаются через Зеленодольский суд. Следующее заседание по иску отложили на 4 июля.

— Нам же много не надо — просто щебенкой засыпать. Нам не нужна трасса, — объясняет требования жителей Гимранов.

Новая же дорога, как выяснили местные жители, была построена на землях сельхозназначения. Как рассказывает Гимранов, ко всему прочему песок для нее добывали тут же, из песчаных карьеров, в результате чего на территории почти нетронутой природы образовались овраги. Засыпать их, естественно, никто не стал.

Ответственные органы нарушения нашли, но вопросы не решили

В 2016 году местные жители написали два коллективных обращения в Казанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, откуда их перенаправили в Росреестр. Татарстанское управление на обращения сообщило, что заказчиком работ по строительству дороги выступил «Главтатдортранс», а подрядчиком — ОАО «Каздорстрой». Последний по договору субподряда отдал объект ООО «Нурлат ДРСУ». Росреестр после проверки подтвердил, что новая дорога построена с нарушениями.

— На основании вышеизложенного и в результате проведенных замеров дороги в деревне Татарское Исламово и сравнения их со сведениями государственного кадастра недвижимости установлен факт самовольного занятия земельного участка площадью 1,12 га юридическим лицом ОАО «Каздорстрой», — говорится в ответе Росреестра.

За это на подрядчика государственным инспектором Зеленодольского района РТ по использованию и охране земель было заведено административное дело и выписан штраф в 100 тысяч рублей с представлением устранить причины и условия, способствующие совершению правонарушения. Ответчик с решением не согласился и обжаловал его в Зеленодольском райсуде.

Кроме того, за незаконную разработку песка и глины в 500 метрах от Татарского Исламова к ответственности был привлечен и субподрядчик — «Нурлат ДРСУ». Ему также выписали штраф, правда, какой именно, не уточняется. Зато в ответе от 2 ноября 2016 года говорится, что в настоящее время место добычи общераспространенных полезных ископаемых приведено в пригодное для целевого использования состояние. В итоге к административной ответственности никто привлечен не был. Зеленодольский суд в августе 2016 года отменил соответствующее постановление из-за процессуальных нарушений. Верховный суд РТ в сентябре 2017 года оставил этот судебный акт без изменений. В октябре же Арбитражный суд РТ отказал в привлечении к ответственности ООО «Нурлат ДРСУ» за незаконную разработку карьера в связи с пропуском срока для привлечения к ответственности.

17 ноября 2016 года пришел жителям ответ и из управления Россельхознадзора по РТ, в котором ведомство подтвердило, что новую дорогу действительно построили на землях сельхозназначения. По факту уничтожения плодородного слоя путем перекрытия участка автомобильной дорогой по требованию управления было возбуждено дело об административном правонарушении. Но и тут суд встал на сторону «Каздорстроя». Юрист Ильгиз Валеев рассказал, что в марте 2017 года Приволжский райсуд вернул протокол административному органу для устранения недостатков, а 23 июня 2017 года из-за отсутствия административного нарушения производство по делу прекратили.

Зеленодольская городская прокуратура нашла за строителями еще одно нарушение — работая над новой дорогой, они попутно завезли щебенку на единственную внутреннюю дорогу в деревне. Но и тут радоваться оказалось слишком рано — уложили ее таким образом, что с одной стороны она стала значительно превышать высоту подъездов к домам, из-за чего они оказались в низине, а с другой стороны — отрезала возможность заезда транспорта. По словам Гимранова, некоторые жители до сих не имеют возможности пользоваться своими гаражами или вовсе не могут заехать на территорию на машине. Жители заказали независимую экспертизу, которая показала, что внутри населенного пункта высота полотна не должна превышать 60 см, а в их случае она составляет 1,5—2 метра.

28 июня 2016 года прокуратура сообщила, что ею в адрес ООО «Нурлат ДРСУ» вынесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, регулирующего безопасность дорожного движения в части обустройства подъезда к жилым домам строящейся дороги.

— После этого к воротам некоторых домов были установлены деревянные лестницы для того, чтобы жители могли подняться на дорогу. Проблему заезда транспорта и техники указанные лестницы не решили, к тому же на следующий сезон они уже пришли в негодность, и движение по ним является опасным — рассказал Ильгиз Валеев.



Район проблемы не видит

В пресс-службе администрации Зеленодольского района «Реальное время» отправили с вопросами по проектированию и строительству дороги к заказчику — «Главтатдортрансу». В свою очередь, старую, двухкилометровую грунтовую дорогу, как рассказали в пресс-службе района, планируют исключить из реестра дорог местного назначения — соответствующие изменения планируется внести в генеральный план поселения.

«Кроме того, совместно с представителями прокуратуры города Зеленодольска, заказчика ГКУ «Главтатдортранс» и застройщика было организовано выездное совещание с участием жителей, на котором обсуждались вопросы от населения. По итогам совещания все пожелания местных жителей были выполнены. Абсолютное большинство жителей деревни не имеет претензий», — говорится в ответе на запрос.

При этом, например, только под обращением в природоохранную прокуратуру подписались 11 человек. По словам Мансура Гимранова, они сами также обращались в администрацию Зеленодольского района, но там проблем с дорогой не нашли.

— Итог всех обращений сводится к тому, что наши претензии безосновательны. У меня уже два тома обращений и ответов, которые нас не удовлетворяют, — говорит собеседник издания.

«Мы хотели показать, что не ждем манны небесной»

В самой деревне всего одна дорога — та самая, которую несколько лет назад щедро и криво засыпали щебенкой. Мансур Гимранов рассказывает, что привести ее в порядок местные жители просили власти еще с 1997 года. Но помощи в итоге не дождались и в 2005 году занялись ею сами.

— Мы хотели показать, что не ждем манны небесной, а сами стараемся. Мы не привыкли чего-то ждать, что кто-то что-то нам должен сделать. Советская власть нас приучила, что все государственное и государство за нас думает и все делает. Этот менталитет сохранился до сих пор. А мы самоорганизовались, чтобы показать, что сами сделали, и дать понять — не будет ли любезно правительство тоже что-то делать — дорогу, — объясняет местный житель.

Достигнутыми собственными результатами по благоустройству, по словам активиста, жители деревни гордились. Да и поводов для гордости более чем достаточно. Например, имея небольшой бизнес в сфере недвижимости, собеседник издания задумал в свое время облагородить местное болото. После чистки и благоустройства природным камнем оно стало прудом, в чистой воде которого с радостью играли и резвились детишки. Впрочем, радость длилась недолго — возможностей постоянно поддерживать достойное состояние пруда за свой счет у активиста нет, а местные власти (деревня относится к Нурлатскому сельскому поселению) о водоеме совсем не заботятся. Как следствие — второй год прудом никто не занимается.

Татарская деревня с корнями в Волжской Булгарии

Недовольство местных жителей новой дорогой связано с еще несколькими моментами. Дело в том, что она построена между старинным кладбищем и родником. По весне вся грязь с нее скапливается у мест захоронения, откуда переливается через дорогу к роднику. Если раньше, по словам Мансура Гимранова, в воду в основном попадал песок, то в этом году к нему прибавились химические реагенты, которыми посыпали дорогу зимой. Продолжая, он рассказывает, что у дороги были сделаны водоотводные лотки, но и оттуда вода стекает в родник.

Местным родник очень жалко, ведь его вода в своем составе имеет высокое содержание серебра и другие минералы, поэтому активисты пытаются включить природный объект в охранный список.

— К этому роднику люди съезжаются из соседних деревень, регионов и даже других стран, чтобы набрать там воды! Это чудесная, живая вода! О ней легенды ходят. А сейчас получается, что дорога прямиком идет на родник, с горки спускается. А вода не может же сама повернуть, она туда и стекает, — сетует Гимранов.

Заслуживает внимания и история самой деревни Татарское Исламово, ведь ее возраст исчисляется семью сотнями лет.

— Когда Тамерлан разгромил Волжскую Булгарию, люди стали искать место потише. Мы все родом из Биляра в Алексеевском районе и Болгара, — рассказывает местный житель. — Здесь были дремучие леса, они вырубались потихоньку под посевы, вычищались. Таким образом здесь организовались поселения. У всех поселений здесь примерно один возраст, плюс минус 50—100 лет.

След в истории деревни оставил шейх Касым, родившийся недалеко от Татарского Исламова еще во времена Волжской Булгарии. Сейчас его прах покоится на старинном кладбище в этой деревне.

— Он был соратником Кул Шарифа и государственным деятелем — перед войной участвовал в переговорах с Иваном Грозным. Потом участвовал в сопротивлении, как Кул Шариф, — рассказывает Гимранов.

По его словам, они обсуждают с Министерством культуры РТ возможность включения кладбища, где он похоронен, в реестр исторических памятников. Собеседник издания рассказывает, что от Минкульта они уже получили положительный ответ. Сам же местный житель, подтверждая свои слова о том, что в Татарском Исламове не ждут ничего от других, а делают сами, построил на собственные средства в деревне мечеть, которую назвали в честь шейха Касыма.