Москва дала полмиллиарда на городок у «Казань Арены», а Волжский путь оставила без денег

Татарстан подал заявки на получение федеральных средств в размере 62,9 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов напомнил, что в течение жизни каждому придется сменить четыре профессии, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке. Роботы и технологии давно начали наступать на пятки людям. Кто-то еще может попробовать возглавить управление технологиями, по данным Романа Шайхутдинова, это порядка 35% из тех, кто обращается за обучением в профильные ресурсные центры. С остальными 65% нужно будет что-то делать. «Реальное время» изучило, какие перспективы готовит переход на цифровую экономику и на что в этом году потратят федеральные средства.

Замещение специалистов будет постепенным

Татарстан претендует на включение в пилотный проект по разработке и тестированию национальной биометрической платформы, в федеральное Минкомсвязи уже давно направлено письмо с просьбой о включении. В перспективе проект, когда без электронной подписи и без физического присутствия человека смогут совершаться юридически значимые действия, охватит всю Россию. Татарстан уже готов тестировать разработку в первоочередном порядке. Это лишь одно из новшеств, которое в ближайшем будущем облегчит и еще больше ускорит жизнь. Без цифровизации всей экономики не обойтись. При этом некоторые вопросы так и остаются пока нерешенными.

— Сейчас занимаемся порядком сбора, хранения, передачи персональных данных. Нужно развивать и поддерживать конкретные проекты — уже есть 120 предложений от 29 организаций, которые предстоит систематизировать. Запланирован запуск сети 5G в I—II кварталах этого года, планируем увеличить набор в «Яндекс.Лицей», — обозначил перспективы Роман Шайхутдинов.

По его представлениям, нужно найти точки роста, именно поэтому акцент делают на конкретные проекты, которые и станут развивать. Они позволят поднять экономику на новый уровень.

У депутата Госсовета Татарстана Марата Галеева возник резонный вопрос, что нет никаких упоминаний о цифровизации промышленности, выходит, что любое развитие в этом направлении — по усмотрению самих организаций, отдано полностью на их откуп. Министр информатизации и связи РТ не согласился с замечанием, ведь специалисты, которых готовят профильные учреждения (выездное совещание с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы РФ, избранными от Татарстана, как раз проходило в Казанском техникуме информационных технологий и связи), работают везде и совершенствуют в том числе работу крупных предприятий. В качестве примера привел программу беспилотного управления КАМАЗа.

Татарстан претендует на включение в пилотный проект по разработке и тестированию национальной биометрической платформы, сообщил Роман Шайхутдинов



Очевидно, что внедрение новых технологий все больше влияет на рынок труда и заменяет специалистов.

— Вообще, говорят, что в течение жизни человек должен сменить четыре профессии, чтобы оставаться конкурентоспособным. У нас же многие получили одну специальность и хотят с ней уйти на пенсию. По информационным технологиям скажу, что 35% тех, кто обращается в профильные ресурсные центры, могут освоить эту информацию, с 65% будем что-то делать. Замещение людей технологиями тоже не сразу произойдет, уйдет примерно 7—10 лет, пока есть время. Думаю, что на федеральном уровне нужно инициировать какие-то программы, которые помогут в этом направлении, — рассказал Роман Шайхутдинов.

Закончено формирование по федеральным программам

Подобная выездная встреча с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы РФ от Татарстана уже проходила в декабре 2017 года. В этот раз представители рабочих групп уже докладывали о том, какие средства и на что удалось привлечь. Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев обозначил положение в целом.

— На этот год республика подала заявки на получение федеральных средств в размере 62,9 млрд рублей, утвержденный лимит — 61,9 млрд рублей, что выше показателей прошлого года на 57%. В этом году сохранилась положительная тенденция по привлечению федеральных средств, одна из причин этого — в проведении чемпионата мира по футболу в этом году, чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills в 2019 году, повышение внимания к конкурентоспособности отечественного производителя, речь идет о поддержке авиационной и автомобильной промышленности, — назвал Фарид Абдулганиев.

По программной части федерального бюджета заявлены средства в 56,4 млрд рублей, уже утвердили лимит в 55, 4 млрд рублей. Татарстан включен в 21 государственную и восемь целевых федеральных программ. При этом с 1 января 2018 года прекратилась реализация сразу семи целевых федеральных программ по всей стране, среди них — развитие транспортной системы, повышение устойчивости зданий в сейсмически опасных районах, устойчивое развитие сельских территорий.

Подобная выездная встреча с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы РФ от Татарстана уже проходила в декабре 2017 года



Представители рабочих групп, которые отвечают за привлечение и расходование федеральных денежных средств, заявили, что проблем ни у кого нет, почти у всех уже подписаны соглашения. Даже «желтую карточку» показать некому.

— Да, в прошлый раз обещал для аутсайдеров карточку — предупреждение о том, что неактивно участвуют в реализации федеральных государственных программ на территории республики. Мы видим, что на 100% во всех рабочих группах закончено формирование, подписание документов с федеральными министерствами и ведомствами по этим программам. К счастью, на этом этапе не представляется возможным предъявить «желтую» или «красную карточку». Если сохранятся программы, мы вновь привлечем деньги для реализации программ на территории Татарстана, не меньше, чем в прошлом году, — высказался председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин уже после совещания.

Временные сооружения к ЧМ по футболу за 503 млн рублей

Заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Алмаз Мингулов обозначил, что на нужды, связанные со спортом, уже утверждено 5 млрд 126 млн рублей. Например, часть денег пойдет на строительство открытого катка в Дрожжаном, «республиканское софинансирование есть, лимиты доведены». На графу «ЧМ по футболу» в этом году федеральный бюджет выделяет около 518 млн рублей. Из них 14,9 млн рублей — на завершение работ на стадионе «Трудовые резервы», а 503 млн рублей — на строительство временных сооружений на территории «Казань Арены». Соглашения, как заверил Алмаз Мингулов, уже в стадии заключения. На развитие ГТО выделено 80,2 млн рублей, а финансирование туристического направления «Великий Волжский путь» осталось пока без внимания. «Федеральный бюджет не утвержден, и лимиты не доведены. По этому и 2019 году планируем привлечь 2,8 млрд рублей», — назвал представитель Минмолодежи.

Ответственный по рабочей группе №4, заместитель министра образования и науки РТ Азат Шарапов обрадовал планами по развитию образования. Так, на этот год лимит федерального финансирования составил 645 млн рублей. При этом в Татарстане уже выделили субсидии в 496 млн рублей на создание ясельных групп для детей от двух до трех лет, соглашения по этому направлению будут подписаны до конца марта. Всего утвержденный лимит по четвертой рабочей группе, которая занимается вопросами образования, спорта и культуры, — 2 млрд 551 млн рублей.

У Фарида Мухаметшина не было замечаний, только замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришата Хабипова он попросил взять под контроль закупочные цены на молоко. У ответственного по рабочей группе, в свою очередь, нашлись замечания по финансированию.

У Фарида Мухаметшина не было замечаний



— Уже подписаны девять соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, превышающие 6 млрд рублей. Снижение порядка одного млрд 114 млн рублей из-за того, что в 2017 году стали по-другому работать механизмы льготного кредитования, — пояснил Ришат Хабипов.

Раньше эти потоки проходили через регионы, теперь — через федеральный центр, отсюда и снижение объема выделенных федеральных средств. Общие объемы кредитования сельскохозяйственных производителей остаются на уровне прошлых лет. В области сельского хозяйства Татарстан берет на себя 42% расходов, остальные 58% — федеральный бюджет.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эндже Нигметзянова привела другие показатели по своим направлениям. В этих областях Татарстан софинансирует 14%, утвержденный лимит федеральных средств — 663 млн рублей. Речь идет о госпрограмме содействия занятости, «Доступной среде», а также об оказании содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за границей.

— В программе будет сто участников и 200 членов семей, всего 300 человек. Финансирование программы — 4 млн 700 тысяч рублей, из федерального бюджета — 311 тысяч рублей. Все договоренности есть, — отчиталась Эндже Нигметзянова.

Фарид Мухаметшин парировал, что, например, такую небольшую сумму было легко привлечь. Тем не менее в этот объем уже включено само переселение, все расходы по которому будут возмещаться.

1 / 56 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов