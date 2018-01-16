«ПСО «Казань» можно критиковать, компания большая — не промажешь...»

Глава ГЖФ Талгат Абдуллин раскритиковал подрядчиков за очередной срыв сдачи домов в «Салават купере» и вводит для них систему залогов

Фото: Олег Тихонов

Более 200 соципотечников, очередников 2017 года, потеряли приоритет выбора жилья от Госжилфонда. Теперь очередь дойдет до них, когда все квартиры разыграют среди бюджетников 2018 года. «Аварийщиков» — новоселов в «Салават купере», требующих уравнять их в правах с теми, кому квартиры достались бесплатно, отправили в исполком. А от подрядчиков, чтобы больше не срывали графики строительства, потребовали залоги и планы поставок материалов. Об итогах года и новых задачах рассказали сегодня на брифинге в Госжилфонде при президенте РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Очередники 2017 года утратили приоритет

Непростым назвал 2017 год Талгат Абдуллин — даже с учетом того, что план в ГЖФ перевыполнили, сдав 10,6 тысячи квартир, или 588,2 тысячи кв. м жилья. Глава фонда вспомнил и пикеты соципотечников, и проблемы с подрядчиками, и недоверие очередников, что дома будут сданы.

— Тем не менее вместе с вами удалось создать определенное настроение у строителей, и общими усилиями, с помощью финансов, административного ресурса, который использовал президент Татарстана, общественности мы достигли результата. В принципе, все люди, которые хотели получить жилье и по сроку в 2017 году должны были получить, выбрали квартиры, — заявил Талгат Абдуллин.

Порядка 700 квартир могут предоставить бюджетникам, которые выпали из программы в прошлые годы, потому что не участвовали в конкурсах. «Очередники 2017 года: все, кто участвовал в розыгрыше квартир, получили жилье. Но есть и те, кто не участвовал, таких 230 человек. Мы им говорили: «Вот квартиры, берите». Осталось порядка 200 квартир, которые не выбраны, свободными остались», — добавил глава фонда.

Непростым назвал 2017 год Талгат Абдуллин — даже с учетом того, что план в ГЖФ перевыполнили



Причем есть соципотечники — очередники предыдущих лет с высокими баллами: «Видимо, ждут конкретные дома или не очень нуждаются в жилье». Все эти 700 человек перешли в категорию 5.8: «Но они примут участие после того, как получат квартиры все очередники 2018 года, приоритета у них не будет».

В прошлом году фонд активно работал и с предприятиями, которые инвестировали в жилье, расширяя производства. Так, около 2 тысяч семей работников ГК «ТАИФ» стали новоселами. Квартиры от ГЖФ получили и семьи ветеранов — всего 110 человек: «Такого количества жилья, сколько мы построили для них в Татарстане, ни в одном регионе не было. Даже говорили: неужели всю войну татарстанцы выиграли». В планах на этот год обеспечить квартирами 297 сирот и 45 многодетных семей.

Все равно, кто заплатит — «аварийщики» или муниципалитет

По словам Абдуллина, «аварийщики» получили свыше 5,5 тысячи квартир. Но некоторые все равно недовольны. Кто-то из Татарстана даже пожаловался на федеральном уровне, что ему выдали компенсацию 11 тысяч рублей за кв. м и предложили взять соципотеку. Правда, эксперты назвали этот вариант одним из лучших, а глава ГЖФ добавил: «Россия мечтает, чтобы «аварийщики» могли получить жилье в наем, а у нас такой результат принят». Причем фонд еще не получил за это все причитающиеся средства из бюджета.

Но вопросы у «аварийщиков» еще остаются. Все они разделились на несколько групп. Собственники, которые не нуждались в жилье, попросили денежные компенсации и ушли. Еще часть людей заявили, что хотят новые квартиры, но не потянут их в кредит, и им выдали новые квартиры бесплатно.

— Мы им сказали: «Хорошо, берите жилье в наем». Получилось, так, если они берут деньги за свое аварийное жилье и вносят их в виде платежа, средств хватает больше чем на 25 лет. То есть получи деньги за «аварийку», переезжай в новую квартиру — и 25 лет квартплату вносить не надо, только коммунальные услуги, — пояснил Талгат Абдулин.



По словам Абдуллина, «аварийщики» получили свыше 5,5 тысячи квартир. Но некоторые все равно недовольны



Еще часть людей взяли соципотеку, пустив на первый взнос свои небольшие выплаты за аварийные квартиры, а недостающую сумму доплачивают. Именно они и требуют сейчас уравнять их в правах с теми, кому жилье досталось безвозмездно.

— Это вопрос к муниципалитету. Казань сказала: «Мы собственникам отдадим жилье сами». Кто-то из собственников сказал: «Нет, я сам куплю» и пришел к нам, получив по 11 тысяч рублей, за остальное выплачивает. Таких 135 человек. Кто из них нам заплатит: муниципалитет или сами люди — нам все равно, — добавил глава фонда.

Отказ от «долевки»: «Поговорим после марта»

В ГЖФ вызывает серьезное беспокойство решение отказаться от долевого строительства. Напомним, Владимир Путин поручил уйти от схемы, где стройки ведутся на деньги дольщиков, и перейти к банковскому проектному финансированию. Талгат Абдуллин подчеркнул, что механизм работы банков с деньгами граждан еще не отработан, правил нет.

— Безусловно, этот механизм на первом этапе будет давать сбой. И мы очень переживаем, как будет вестись инвестиционный процесс. И нагрузка на фонд в данном случае увеличится, — высказал свои опасения глава ГЖФ.

Более подробно о пагубных последствиях для строительной отрасли в случае отказа от «долевки» Абдуллин предложил поговорить во второй половине марта.

В ГЖФ вызывает серьезное беспокойство решение отказаться от долевого строительства

Кроме соципотеки фонд осваивает и так называемую сельскую. Речь о строительстве жилья для специалистов на селе. Агрофирмы подают заявки в Госжилфонд через интернет:

— Любое хозяйство может заявиться, встать у нас на учет и сказать: «У нас есть потребность в таких специалистах, для них мне нужно построить жилье. Просим включить в план строительства эти объекты». Мы заключаем договор с хозяйствами и строим, а хозяйства обязаны будут заселить туда специалистов, а если не заселят, то должны будут выкупить у нас эти дома, — пояснил принцип работы сельской ипотеки Абдуллин.

Хочешь строить для ГЖФ — дай залог

В этом году в фонде планируют сдать 527 тысяч кв. м жилья, но работать будут по новым правилам. Во-первых, ГЖФ будет требовать больше информации о строительных организациях. Во-вторых, переходит на залоговую систему для подрядчиков. Первые залоги уже появились от компаний, которые трудятся в «Салават купере». Теперь систему введут повсеместно:

— Нам нужно получить нормальную информацию о подрядчике, чтобы потом не мучиться, не искать: кто может работать, кто не может. Безусловно, изменится положение и ответственность подрядчика. Прошлогодний опыт показал, что строительство и раздача подрядных работ, заключение договоров без какого-либо обеспечения подрядчиками — проблема опасная. С точки зрения того, что подрядчик может не выполнить обязательства или выполнить некачественно, не вовремя. Мы говорим, обязательно будет система залогов. Подрядчик должен положить в залог все, что он может, — подчеркнул исполнительный директор ГЖФ Талгат Абдуллин.

По его словам, размер залога для подрядчика составит не менее 10% от стоимости контракта. Только после этого его допустят к работе. «Вначале будет больно — это как прививка, потом станет легче, когда это все станет нормой». По крайней мере, в отношении бюджетных заказов теперь будет так, добавил глава фонда.



В этом году в фонде планируют сдать 527 тысяч кв. м жилья, но работать будут по новым правилам



Just in time, или План поставок материалов

Одним залогом новые требования ГЖФ к подрядчику не исчерпываются. Еще одна задача — добиться, чтобы строители не отклонялись от проекта. Поэтому в проектной документации теперь указывают стройматериалы, из которых должны построить дом, объемы их поставок и конкретные виды работ.

— Это позволяет нам эффективно строить и не переносить на гражданина стоимость затрат, которые не относятся к дому. Когда подрядчик заявляется, он должен предоставить нам план производства работ и к нему — план материальных поставок, где будет указано: когда и какой материал будет закуплен и поставлен на объект. Это чтобы поставки шли вовремя, — пояснил Талгат Абдуллин.

Это не совсем новшество, такой план уже применяли в строительстве в прежние годы, позаимствовав у американцев их выражение «Just in time» (точно в срок, — прим. ред.).

«Лошадей на переправе не меняют — ишаков меняют»

Все эти требования вводят, чтобы избежать повторения ситуации, как осенью того года, когда была сорвана сдача первой очереди микрорайона «Салават купере». Речь зашла о нерадивых подрядчиках, из-за которых это произошло, в частности о ПСО «Казань».

— ПСО «Казань», конечно, можно критиковать, потому что компания большая — не промажешь. Но они взялись за стройку жилья, не имея большого опыта, а это сложный технологический процесс, и надо ежедневно соприкасаться с людьми. Они с этим не готовы были работать. А мы были не готовы почувствовать, что они не смогут, — дали им целый микрорайон строить. Должен сказать, они стараются: дома, которые построили, неплохого качества. Но с точки зрения времени — нет. Я смотрю, как они мучаются, достаточно большое число людей держат на объекте. Но не умеют пока, нужно время и мастерство, — говорит Абдуллин.

В течение прошлого года фонд был вынужден сменить строительные организации на семи объектах, говорит Абдуллин

В фонде и сегодня не могут договориться с подрядчиком. В ПСО опять передвинули сроки сдачи своих домов 11-1, 11-3 и 11-5 — на май, июнь и июль. В ГЖФ категорически с этим не согласны. Но речь не идет о замене компании на другую:

— Нет, сейчас уже бесполезно. На переправе, как говорится… Правда, Лебедь по-другому выразился: «Да, на переправе лошадей не меняют — ишаков меняют!» Но в данном случае — не трогаем. Большие объекты передавать сложно.

Кстати, фонд судится с подрядчиком из-за 300 млн рублей долга. В течение прошлого года фонд был вынужден сменить строительные организации на семи объектах. И речь не только о ПСО «Казань», но и о «КамГэсЭнергоСтрое».

Дома у «Меги»: дороже соципотеки, но дешевле, чем на рынке

В фонде рассказали и о ближайших планах «Ак Барс Девелопмента». Компания перешла к ГЖФ в том году: «Вы сами видите, какая разница у нас в ценах с коммерческим жильем». Поэтому у фонда большая задача на этот год — вместе с АБД предложить татарстанцам дома по доступной для населения цене:

— Мы считаем, что люди с большими доходами свои жилищные проблемы практически решили или могут решить самостоятельно. Но есть еще люди со средними доходами. Понятно, что в программу соципотеки попадает и средний класс, а теперь им мы предлагаем и такое жилье. Это те дома, которые в районе старого ипподрома и проспекта Победы, также будет застраиваться территория у РКБ, — пояснил Талгат Абдуллин.

Речь пока только о Казани, но на очереди и другие города республики, где такое жилье востребовано. Также в планах — развитие производственной базы АБД: завод КПД нарастит объемы производства.