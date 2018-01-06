Выйти из отпуска первыми в РФПЛ и «провести остаток сезона с достоинством»

О чем говорили в «Рубине» во время планового медосмотра перед сборами

Так рано из отпуска «Рубин» не выходил никогда за все время выступлений в Премьер-лиге. Ранний медосмотр 5 января и вылет в Арабские Эмираты уже сегодня невольно наталкивали на размышления — уж не планирует ли Курбан Бекиевич как следует «нагрузить» и обстоятельно «прооперировать» команду, чтобы на выходе к оставшейся части чемпионата получить уже совсем другой «организм». Корреспондент «Реального времени» побывал на медосмотре «Рубина» и узнал, кто из игроков уже в Казани, кто «подъедет» к команде в Эмиратах, а кого в ней и вовсе не ждут. Эти и другие подробности первого дня «Рубина» в новом году — в материале «Реального времени».

Без легионеров и с больным Цакташем

«Прошли в усеченном составе», — примерно так, одной фразой, можно охарактеризовать медосмотр игроков «Рубина». И это еще мягко сказано. Из легионеров до медицинского центра добрался один Мийо Цакташ, да и тот не в лучшем состоянии. В просьбе дать комментарий хорват отказывал, ссылаясь на боль в горле.

В клубе говорят, что иностранные футболисты проходили обследование самостоятельно и присоединятся к команде уже на сборах. А кого-то в ней уже и не ждут. Среди тех, кто в Казани, вероятно, уже не появится, — Максим Лестьенн и Янн М'Вила.

Зато в команду подтянули «молодняк» в количестве пяти человек, которые уже завтра отправятся вместе с основой в ОАЭ. Это Никита Михайлов, Никита Голдобин, Илья Шабанов, Михаил Яковлев и Илья Гилязутдинов, которого поклонники молодежного состава хвалят за его резкие прорывы по флангу.

Егор Сорокин, который еще год назад тоже был в шкуре новичка, а сегодня летит на сбор в качестве железного игрока первой команды, рассказал корреспонденту «Реального времени», как провел непродолжительный отпуск и чего ждет от второй половины сезона.

— Это твой первый сбор под руководством Бердыева. Как думаешь, почему так рано? Едва ли не первыми в РФПЛ из отпуска вышли.

— Не знаю. Так руководство решило, значит, так надо.

— Может, это связано с желанием Курбана Бекиевича как можно больше и обстоятельнее поработать с командой перед второй половиной сезона?

«Прошли в усеченном составе», — примерно так, одной фразой, можно охарактеризовать медосмотр игроков «Рубина»



— Не исключено. Посмотрим, как будет на сборе.

— Тот факт, что тебя берут на сборы в числе первых, ты воспринимаешь как аванс со стороны тренерского штаба? Или ты летишь в ОАЭ на правах игрока основного состава?

— Я думаю, что я игрок главной команды в обойме из 20 человек. Дальше уже все будет зависеть от меня.

— Как провел отпуск, праздники?

— Хорошо провел, с семьей. Был у родителей в Питере, потом отдыхал в Таиланде.

— Какие цели на последнюю треть сезона? В том числе и личные?

— Цель — играть как можно больше и приносить пользу команде. Быть довольным самим собой. И чтобы в конце сезона мы были как можно выше в турнирной таблице. И чтобы победы приходили к нам в Казани и на выезде.

«Думаю, Подберезкин — это усиление для команды»

Помимо пяти игроков «молодежки», среди прибывших на медосмотр можно было заметить еще одно новое лицо — Вячеслава Подберезкина, об аренде которого СМИ сообщали еще несколько дней назад, а в «Рубине» подтвердили лишь сегодня. От общения с журналистами Вячеслав решил воздержаться.

— Уже пообщался с новичком Подберезкиным? — продолжил беседу с Егором Сорокиным корреспондент «Реального времени».

— Просто поздоровались, познакомились немного, и все. Я думаю, на сборах уже плотнее пообщаемся.

— А что о нем как об игроке знаешь?

— Я слышал, что он играл в «Урале» и «Краснодаре». Фамилия-то на слуху.

Примерно то же корреспонденту «РВ» сказал и голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков.

В клубе говорят, что иностранные футболисты проходили обследование самостоятельно и присоединятся к команде уже на сборах



— С новичком команды Подберезкиным уже пообщались?

— Пока нет. Поздоровался, пожелал удачи, сказал: «Добро пожаловать». Очень хороший игрок, мне он очень нравился в «Урале», потом и в «Краснодаре». Так что, я думаю, это усиление, — отметил голкипер.

«Тренеры еще в прошлом году сказали, что выйдем из отпуска первыми»

Выход из отпуска уже на пятый день года — явление новое даже для команды Курбана Бердыева. Как правило, «Рубин» заканчивал отдыхать после десятого числа и отправлялся надолго в Турцию. Судя по всему, на этот раз тренерский состав решил взяться за работу над ошибками первой части чемпионата как можно раньше. Работы действительно предостаточно.

Цакташ и Подберезкин, к слову, не единственные, кто был не слишком расположен к послепраздничному общению со СМИ. Видимо, руководствуясь принципом «выходить из отпуска надо плавно», от комментариев отказались и Федор Кудряшов с Владимиром Гранатом.

Зато своими мыслями о второй половине чемпионата и о сборах поделился полузащитник Магомед Оздоев, который пусть и получает регулярно свою порцию критики от болельщиков и журналистов за редкие обострения игры, но держать ответ перед ними умеет.

— Хорошо отдохнул, набрался сил. Для нас этот перерыв был необходим, чтобы перезагрузиться, привести мысли в порядок. Хотим поработать и провести остаток сезона с достоинством, — сказал хавбек.

— Как сказываются такие перерывы на физической форме?

— Для меня это будет первый зимний сбор с Курбаном Бекиевичем. Думаю, что будет тяжело. Но у нас есть время, чтобы хорошо подготовиться ко второй части сезона.

Среди прибывших на медосмотр можно было заметить еще одно новое лицо — Вячеслава Подберезкина



— Что можешь сказать о Подберезкине? В «Локомотиве» вы уже пересекались.

— Славу знаю давно. Это очень хороший игрок и хорошее усиление для нашей команды.

— «Рубин» вышел из отпуска раньше остальных. Бердыев хочет поработать с командой как можно больше? — не забыл уточнить, к чему такая спешка, и корреспондент «Реального времени».

— На самом деле, для нас это не стало неожиданностью. Еще в прошлом году после последней игры тренеры объявили, что собираемся 5 января.

«Почему так рано вышли? Наверное, тренеры проанализировали осеннюю часть чемпионата»

Не явился в клинику и вратарь команды Сослан Джанаев, получивший карт-бланш от тренеров в середине сезона. А вот Сергей Рыжиков, который продолжает бороться с Джанаевым за место в воротах, был, как всегда, в отличном расположении духа и побеседовать с корреспондентом «РВ» о чувствах, оставшихся от сборов Бердыева, не отказался.

— Это первые ваши сборы под руководством Курбана Бекиевича после почти пятилетнего перерыва. Есть чувство ностальгии?

— Да нет, какая ностальгия? Сборы есть сборы, рутинная работа. Так что будем готовиться. У каждого тренера есть свои тонкости. Тем более я вратарь, и у нас больше нюансов, чем в тренировках полевых игроков.

— Такой ранний выход из отпуска с чем связываете?

— Тренерскому штабу виднее, чем нам, когда надо выходить. Они, наверное, анализировали, как мы провели осеннюю часть чемпионата. Наше дело маленькое: приехать пятого числа на медосмотр, а шестого — на сборы.

— По поводу «анализировали»: вы имеете в виду, что тренеры поняли, какой объем работы еще нужен команде, чтобы она заиграла, как хотелось бы?

— Может быть. Я не знаю. У нас очень квалифицированный тренерский штаб, так что у них точно есть данные по этому поводу.

— Приближается православное Рождество. Что пожелаете болельщикам, которые будут его отмечать?

— Хочу поздравить с Рождеством всех наших болельщиков. Верьте в волшебство, загадывайте желание — оно обязательно сбудется. Здоровья, счастья и мира!