Инструкция по применению: как добраться до Северного полюса и вернуться

Лилия Григорьева — о том, какие впечатления можно купить за деньги

«Реальное время» продолжает публикации в рубрике «Инструкция по применению», в которой известные бизнесмены и общественные деятели делятся тем, как претворяют мечты в реальность. Известная путешественница, экс-директор компании «Эфир-вояж», а ныне руководитель студии-мастерской керамики Лилия Григорьева 3 года назад совершила путешествие к Северному полюсу, а в новом году собирается покорить Южный. Тратить время и деньги на подобные путешествия нужно, считает она, ведь только впечатления невозможно потерять, даже если обанкротишься или заболеешь.

Предыстория

Я — счастливый человек: работая в туристической сфере, много где побывала, видела самые интересные места нашей планеты. Но о чем я давно мечтала — это увидеть белых медведей в их естественной среде обитания. Я забила в интернете «белые медведи, Северный полюс» — и получила информацию об экспедиции, благодаря которой осуществила мечту.

Экспедиция на Северный полюс стартует от Мурманска, там базируется российский атомный ледокол «50 лет победы» (крупнейший в мире, совершает плавания с 2007 года, — прим. ред.). На сегодняшний день это единственная возможность отправиться в географическую точку Северного полюса, хотя предполагалось, что ледокол завершит поездки на полюс и будет задействован в проекте добычи нефти в Арктике. Капитан русский, команда тоже. А компания-оператор, которая организует поездки, просто арендует судно. Это не российская компания, правда, у нее есть представительство в Москве. С ними я на неделю и отправилась к Северному полюсу.

Кроме белых медведей на Северном полюсе можно увидеть нерп, песцов и полярных птиц. Фото triphints.ru



Айсберги и белые медведи

Туристов берут только летом, зимой там холодно и делать нечего — стоит полярная ночь. А летом 24 часа солнце, магнитная стрелка не работает и это очень любопытно.

Это настоящая экспедиция, потому что ты узнаешь огромное количество нового — ежедневно проходят лекции на разных языках и на разные темы. Я столько всего узнала о китах, о медведях, о льдах. Казалось бы, ну что такого — всего лишь льды. Я ездила в августе, и многие говорили: «Зачем ты поехала летом куда-то во льды?» Но льды, оказалось, необыкновенно красивы, даже когда вокруг только они. Оказывается, цвет льда все время разный, и это настоящая магия. А когда ледокол пропарывает поверхность льдов, стоит такой хруст…

Ехать в августе немного поздно, потому что растительность уже не та — а вот в конце июля цветовая гамма мхов, покрывающих землю, просто невероятная. Но я увидела медведей, и, конечно, они меня впечатлили. Как могут не впечатлить мишки? (Кроме белых медведей на Северном полюсе можно увидеть нерп, песцов и полярных птиц, — прим. ред.)

Наш капитан был хулиганом: ледокол подошел на полметра к айсбергу, и мы смогли потрогать его руками. Для него-то и членов команды это вообще не приключение — съездить на Северный полюс.

Жизнь в той части планеты есть, на станции живут люди, и они ждут ледокола как манны небесной, потому что это самое надежное средство связи с большой землей. Погода меняется по нескольку раз в день, так что вертолетное сообщение там ненадежное. Так что, помимо туристической, у каждой экспедиции есть и задача что-то привезти. Например, мы везли продовольствие для пограничников заставы «Нагурское», ездили в бухту Тихая на остров Гукера к студентам, которые восстанавливали там научно-исследовательскую станцию.

«Путешествие к Северному полюсу на ледоколе — это безопасная экспедиция, она проходит в летнее время и непредвиденных ситуаций в принципе не возникает». Фото triphints.ru



С кем ехать

Ехать на Северный полюс — совсем не дешевое удовольствие. Но если решаться на такую экспедицию, то не с любым оператором. Тот, с которым ездила я, организовал все очень надежно и качественно. Единственное, за что он не отвечает, — это за погоду. В остальном организация на отличном уровне, у участников не остается ни одной свободной минуты. Других подобных компаний немало, в основном они иностранные. Российские компании тоже есть, но организация у них хуже.

Предложения по цене тоже разные. Поездка с оператором, с которым ездила я, одна из самых дорогих. Но то, что дешевле, — это, как правило, не туда и не так. Могут быть сорваны сроки, маршрут может не соответствовать заявленному. Поэтому, выбирая оператора для экспедиции, нужно внимательно читать отзывы.

Безопасность и условия

Путешествие к Северному полюсу на ледоколе — это безопасная экспедиция, она проходит в летнее время и непредвиденных ситуаций в принципе не возникает. Ледокол — это ледокол, у него все четко и точно, все по расписанию.

А в случае, например, с экспедицией на Южный полюс может быть что угодно. Года 3 назад судно, на котором я, кстати, и планировала ехать, дрейфовало во льдах и долго не могло выбраться оттуда. В тот момент я расстроилась, что не оказалась на том судне. Я ведь телевизионщик, у меня была программа, какой получился бы сюжет!

Условия на ледоколе комфортные и простые. Фото adrenalinetour.ru



Условия на ледоколе — это не пятизвездочный отель, но и не аскеза. Они комфортные и простые. Вот где аскеза, так это на барке «Седов», где еда — это русская каша. Конечно, иностранцам нравится такая экзотика, на «Седове» и ходят в основном туристы из Германии. Они считают барк своим и очень любят его (барк «Седов» — одно из крупнейших в мире парусных учебных судов, был построен в 1921 году в немецком Киле под именем Magdalene Vinnen II и в 1945 году передан СССР Великобританией в качестве репарации и переименован в честь русского полярного исследователя Георгия Седова, — прим. ред.).

Лучше планировать поездку заранее, технически покупка поездки не отличается от покупки обычного тура. Организаторы не требуют справок о здоровье, но нужно ответственно подойти к вопросу. На борту есть медики, но рисковать отдыхом я бы не стала, поэтому сама, готовясь к поездке, проверяю состояние здоровья.

Кому подходит

Экспедиции подходят для любознательных, для тех, кто не хочет «ходить стадом», кто много повидал, кто хочет сделать красивые снимки и встретить много новых людей. Все это гарантировано: все участники поездки — от пассажиров до членов экипажа — очень интересные люди. Со всеми, с кем я ездила на Северный полюс, я общаюсь. Дружу с китаянкой, с которой делила каюту, с немкой. Мир становится таким маленьким! В команде собрались, наверное, самые творческие и энергичные люди планеты.

Конечно, такой опыт не для всех. Это дорого, да и любителей таких экспедиций мало. Обычно выбирают море или катание на лыжах. Да и один только перелет, который занимает сутки (в случае с поездкой на Южный полюс), многих отпугивает.

У меня чувства страха нет, есть чувство осторожности. Я считаю, все, что должно случиться, случится все равно, боишься ты или нет. Страх ограничивает, и с людьми в итоге происходит то, чего они боятся.

Я считаю, что в жизни нужно побывать в максимально большом количестве мест. Никто не отнимет у нас впечатлений. Мы можем обанкротиться, заболеть, оглохнуть, ослепнуть, но память все кадры сохранит. Наверное, даже если люди лишаются рассудка, они все равно все помнят.

«В январе я поеду к Южному полюсу к королевским пингвинам, будем подниматься на вертолетах, плавать на лодках». Фото poseidonexpeditions.ru



В январе я поеду к Южному полюсу к королевским пингвинам, будем подниматься на вертолетах, плавать на лодках. Стартуем с самой южной точки Аргентины (Ушуая). Однажды я уже была там, это был четырехдневный маршрут, и организация была гораздо хуже.

А дальше, кто знает… В нашей команде была девушка, которая дважды ходила на Северный полюс пешком от полярной станции. Она рассказывала нам, как они шли втроем, как ночевали в палатках прямо на льдах при очень экстремальных температурах. Я это слушала и думала: «Так, есть еще пунктик, куда я еще хочу».

Стоимость и временные затраты*

Существует несколько вариантов покорения Северного полюса:

Атомный ледокол — стоимость от 21,5 тыс. долларов (можно получить скидку за раннее бронирование, например, на 2019 год у ряда операторов действует скидка в 30%). Возможны подвижки внутри программы в пути из-за изменения погоды. Длительность программы 13 дней. Можно ехать с детьми, это самый комфортный вариант путешествия к самой северной точке Земли. Вертолетная поездка (от г. Лонгиир, Норвегия, архипелаг Шпицберген до ледовой базы Барнео с ночевкой там в обогреваемых палатках, оттуда перелет на Северный полюс и обратно) — около 18 тыс. долларов. Дополнительные крупные расходы — билет до Лонгиир. Так как основная часть программы связана с перелетами, даты вылетов и прилетов могут сдвигаться из-за погоды. Длительность программы — 3—5 дней. Можно совершать путешествие с детьми. Лыжный поход с большой земли, приближенный к условиям первооткрывателей Северного полюса: группа 3—6 человек, ночевка в палатках на льду, трансфер с полюса на вертолете — около 35—38 тыс. евро. Длительность программы — около 14 дней. Экстремальное путешествие.

Организаторы туров также говорят о возможности бесплатной поездки. Это доступно для агентов: бесплатное путешествие им предложат в случае продажи 10 путевок. Кроме того, поездку могут оплатить корпоративные заказчики, которые закажут установку своего флага, символики фирмы, рекламные фотографии на Северном полюсе.

*Информация взята из открытых источников