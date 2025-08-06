«За восемь месяцев дети рождаются»: с начала года самооценку в Татарстане прошел лишь 51% средств размещения

Местных отельеров призывают поторопиться, чтобы их деятельность не оказалась вне закона

Фото: Мария Зверева

На сегодня процедуру самооценки прошел лишь 51% татарстанских средств размещения. Напомним, с 1 января подлежат классификации гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги. «За восемь месяцев уже дети рождаются. У нас, к сожалению, родилась [только] половина», — прокомментировала ситуацию руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по ПФО Юлия Данилина. Впрочем, глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов уверен: отрасли ничего не грозит. Подробнее — в материале «Реального времени».

«50% все-таки маловато, я ожидала, что будет 70—75%»

С 1 января в России действует новая система классификации средств размещения, обязательная для гостиниц, санаториев, кемпингов и баз отдыха. Им необходимо пройти процедуру самооценки и попасть в специальный единый реестр. На это у отельеров осталось меньше месяца: с 1 сентября объекты, которые проигнорировали новые требования, не будут отображаться в системах бронирования агрегаторов. А с 6-го их и вовсе ждут штрафы: для юрлиц сумма составит от 300 до 450 тыс. рублей.

На данный момент в Татарстане процедуру прошла лишь половина средств размещения — 51%. Об этом стало известно сегодня во время рабочего визита в Татарстан руководителя Федеральной службы по аккредитации Дмитрия Вольвача. В единый реестр средств размещения Росаккредитации включены 502 региональных объекта, из них самооценку прошли 256. В их числе — 208 гостиниц, 38 баз отдыха, 10 кемпингов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— 50% все-таки маловато на 1 августа. Я ожидала, что у нас будет 70—75% [средств размещения, прошедших саморегистрацию], потому что эту работу мы ведем с 1 января текущего года. За восемь месяцев уже дети рождаются. У нас, к сожалению, родилась [только] половина, — посетовала руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по ПФО Юлия Данилина.

Интересно, что при этом Татарстан вошел в топ-20 регионов с наилучшими показателями прохождения самооценки. Как позже уточнил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов, темпы в республике превышают общероссийские. На данный момент в целом по стране реестр включает в себя около 26,5 тыс. средств размещения. С начала года более 10,4 тыс. объектов уже прошли самооценку.



— Немножко давлю на то, чтобы в нынешнем году, когда проходят выборы раиса Татарстана, республику в лице Госкомитета по туризму не подводить. Потом пойдут определенные санкции со стороны контролирующих органов, — обратилась к отельерам Юлия Данилина.



«Я ожидала, что у нас будет 70—75% [средств размещения, прошедших саморегистрацию]», — посетовала руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по ПФО Юлия Данилина. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Ваши «звезды» засияют еще ярче»

По словам руководителя Управления Федеральной службы по аккредитации по ПФО, к 1 сентября «процентов 20 должны нагнать». Сергей Иванов настроен еще более позитивно.

— К 1 сентября [показатель] должен быть 100%. Сейчас коллективные средства размещения активно проходят самооценку. <...> Остается чуть больше трех недель, чтобы самооценку пройти. Это несложная процедура, она занимает два часа. Я уверен, что все 100% ее пройдут, — заявил он.

Как считает Иванов, рисков для отрасли в связи с новыми условиями в регионе нет. С проблемами могут столкнуться исключительно сами гостиницы и базы отдыха. «Если они не пройдут процедуру самооценки, то с 1 сентября не будут иметь права работать. Будут удалены со всех агрегаторов, их деятельность по предоставлению услуг временного проживания будет незаконна», — подчеркнул спикер.



Как уточнил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов, темпы самооценки в республике превышают общероссийские. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Очень не хотелось бы, чтобы вдруг нарушилась бизнес-история тех средств размещения, которые сейчас активно предлагают свои услуги и планируют продолжать делать это и после 1 сентября, — обратился к игрокам рынка и руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач.

Он опроверг распространившуюся среди отельеров информацию о том, что при прохождении процедуры самооценки у гостиниц могут сгореть «звезды».

— Наоборот, ваши «звезды» засияют еще ярче, потому что они будут на объекте размещения, который прошел самооценку, находится в правовом поле, продолжает работать. И будут сиять столько, сколько им положено по сертификату, который был вместе с ними выдан, — заверил спикер. — А когда он истечет, мы очень надеемся, что вы придете в одну из организаций, которые мы аккредитовали, и получите еще больше «звезд».

Руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач опроверг распространившуюся среди отельеров информацию о том, что при прохождении процедуры самооценки у гостиниц могут сгореть «звезды». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, закон, который вводит классификацию всех средств размещения туристов, президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Ранее, с 2018 года, обязательная классификация касалась только отелей, что создавало дисбаланс и затрудняло контроль за деятельностью модульных гостиниц и кемпингов. Новые правила должны устранить этот пробел.

