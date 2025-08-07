Акватика Сингапура передает эстафету Казани, где стартует легкая атлетика

Легкоатлеты начинают готовиться к новому олимпийскому четырехлетию

Казань уже стала одной из столиц бега в России. Фото: realnoevremya.ru

В Казани стартует чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования будут идти четыре дня, с 7 по 10 августа, и соберут всех сильнейших представителей «королевы спорта». Из Сингапура прилетит шоумен Дмитрий Губерниев, чтобы работать на открытии. Подробности большого спортивного праздника — в материале «Реального времени».

Казань завершает череду чемпионатов страны

В этом году спортивные объекты столицы Татарстана приняли четыре чемпионата страны, охватив и зимние дисциплины (лыжные гонки) и летние (настольный теннис, плавание, велосипедные гонки на шоссе плюс БМХ).

В одни сроки с водной Акватикой в Сингапуре Казань закрыла гештальт по чемпионату России на лыжероллерах, не олимпийскому виду спорта. По большому счету — это тренировочная дисциплина, как у гребцов заезды на концептах, но на лыжероллерах уже давно проводятся чемпионаты мира, собственно, как и у смежников — летние чемпионаты мира по биатлону. Не олимпийский статус и проводимый в одни сроки чемпионат мира по водным видам спорта, переместили чемпионат по лыжероллерам на обочину внимания как зрительского, так и главного шоумена страны в мире спорта Дмитрия Губерниева, но на легкую атлетику он приедет. Хотя во время олимпийских стартов либо крупных международных соревнований легкую атлетику освещали его бывшая супруга Ольга Богословская, чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен и другие специально обученные люди.

На предварительной пресс-конференции руководство федерации задействовало главных действующих лиц «королевы спорта» — Полину Кнороз (прыжки с шестом) и Данила Лысенко (прыжки в высоту), но для людей, не погруженных в будни легкой атлетики эти имена не скажут ровным счетом ничего. Максимум, что Лысенко был дисквалифицирован в 2018 году, когда сослался на болезнь и предоставил в подтверждение липовые справки, тем самым дав повод Международной федерации легкой атлетики продлить отстранение российской федерации легкой атлетики на неопределенный срок.

Дмитрий Губерниев прилетит из Сингапура. предоставлено realnoevremya.ru Минспорта РТ

Неразрывная связь водных видов спорта и легкой атлетики через Казань

Теперь о том, почему Казань увидит лучших из лучших российских легкоатлетов, при этом неизвестных широкому кругу болельщиков, и как с этим связана столица Татарстана. Дело в том, что легкая атлетика стала первым видом спорта, с помощью которого мировое общество ударило по России. Именно наш город был лишен права на проведение 16-го чемпионата мира по легкой атлетике, переданного польскому Быдгощу (с 16 по 24 августа 2016 года). Американец Ноа Лайлс и итальянец Филиппо Торту, икона индийского спорта Нирадж Чопра и звезды прыжков во всех направлениях Арман Дюплантис (шест), Милтиадис Тентоглу (длина) соревновались в конце июля, в одни сроки с чемпионатом России по легкой атлетике, проходящем в Чебоксарах. Тогда в столице Чувашии находилось все российское легкоатлетическое сообщество, надеясь заскочить в последний вагон, который повезет их на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Все высчитывали: сколько успели сдать допинг-проб.

Но все было тщетно: перенос юниорского чемпионата мира из Казани в Быдгощ и отстранение россиян от международных стартов были звеньями одной цепи. Хотя, казалось бы, только-только столица Татарстана успешно провела летнюю международную Универсиаду 2013 года, лучшие студенты-легкоатлеты стартовали на чемпионате мира в Москве (Екатерина Конева, прыгающая тройной, копьеметатель Дмитрий Тарабин, прыгуны в длину Александр Меньков и мексиканец Ривера, польский молотобоец Файдек), и все прошло на ура.

Перед стартом чемпионата Центральный стадион Казани был серьезно реконструирован. realnoevremya.ru

После обвинения России в использовании государственной допинг-программы в 2014 году, первой попала под удар российская легкая атлетика. На той же Олимпиаде в Рио от нас смогла стартовать только одна прыгунья в длину — Дарья Клишина. В целом на Олимпиады и чемпионаты мира с 2016 по нынешний год россияне получили 69 квот. Для сравнения: на домашнем чемпионате мира в Москве выступали 118 россиян. Ближайший чемпионат мира в Токио (с 13 по 21 сентября) это количество не увеличит, поэтому стартующий в Казани чемпионат не имеет столь значимый статус отборочного к международным соревнованиям.

Как проходили предыдущие чемпионаты страны в Казани



Что показательно: громкий допинговый скандал с группой бегунов на длинные дистанции, тренировавшихся у американского специалиста Альберто Салазара, который был официально обвинен в использовании допинга в тренировочном процессе, не запомнился никакими репрессиями. Сам скандал разразился в 2019 году, прямо в разгар чемпионата мира в Катаре. Для сравнения: один прокол Данила Лысенко способствовал продлению отстранения всего состава сборной по легкой атлетике.

Турнир по прыжкам с шестом планировали провести на центральной площади Казани . realnoevremya.ru

Казань принимает чемпионат страны в четвертый раз в своей истории, будучи ранее заметной точкой на карте легкой атлетики страны. Самым ярким из предыдущих чемпионатов был, конечно же, чемпионат страны 2008 года, носивший статус отборочного на Игры в Пекине. Так совпало, что это был первый старт для Виталия Мутко в его статусе новоиспеченного министра спорта. С того чемпионата он повел борьбу с практикой параллельного зачета. Кстати, только Татарстан в итоге от нее отказался, забыв отметить в прошлом году 10-летие принятия этого решения.

Следующие чемпионаты страны 2014 и 2018 годов из-за частичного отстранения россиян были уже не такими заметными. Для сравнения на чемпионате Европы 2014 года в Цюрихе выступили 92 россиянина, в 2018-м в три раза меньше — 30. Тем не менее все они отбирались по итогам чемпионатов России в Казани. Казань-2008 радовала местных болельщиков золотом Сергея Михайловского, золотом и серебром Гульнары Галкиной-Самитовой, бронзой Руслана Гатауллина, при том что только последний выступал в параллельном зачете. После отказа от него, в 2014-м, у Татарстана было серебро Алсу Муртазиной и бронза Татьяны Журавлевой. Необходимо еще вспоминать об успехах челнинских стайеров, завоевывавших в те годы медали Ирины Пермитиной и Рената Кашапова на марафонах и полумарафонах, проходивших отдельно от чемпионата России в других регионах.

Алсу Муртазина с тренером и мужем Денисом Капустиным и звездами копья Сергеем Макаровым и Яном Железны. предоставлено Денисом Капустиным

На что можно рассчитывать Татарстану и кого можно увидеть в качестве звезд?



В 2018 году казанский болельщик ни одной медали своих спортсменов не увидел, поскольку завоевавшие их марафонец Степан Киселев и семиборка Мария Павлова отличились на стартах, проходивших в других регионах. Кстати, в текущем году марафонские старты чемпионата страны прошли в рамках Казанского марафона, как в прошлом году в рамках того же марафона стартовали ходоки, разыгравшие медали чемпионата России.

Что касается текущего года, то уже состоялся чемпионат России по горному бегу (неолимпийская дисциплина), по итогам которого третье призовое место заняла сборная Татарстана Фазыл Хусаенов, Сергей Семенов, Ренат Кашапов.

Женскую часть нынешней сборной Татарстана возглавит семиборка Юлия Сохацкая. А главные надежды легкоатлетического Татарстана — это десятиборец Марк Бурдин и нижнекамский спринтер Семен Манаков, сын известного в прошлом спринтера Сергея Манакова. Нынешней зимой он стал вторым на зимнем чемпионате в помещениях, уступив только Артему Макаренко, супругу известной российской спринтерши Кристины Макаренко (Сивковой). Правда, там дистанция короче 60 метров с барьерами. Но буквально месяц назад Минаков опережал на международных соревнованиях в Бресте Макаренко на классической дистанции 110 метров.



В нынешнем году чемпионат России по легкой атлетике стартовал во время Казанского марафона. realnoevremya.ru

У России новые звездочки в спринте

На прошлогоднем чемпионате страны Макаренко и Манаков опередили практически легендарного Сергея Шубенкова, которому в этом году исполнится 35 лет, а его победе на чемпионате мира в Китае 2015 года — 10 лет. Для сравнения: победа китайского барьериста Лю Сяна на Олимпиаде 2004 года возвела его в родной стране в сонм величайших спортсменов, поскольку в Поднебесной любят чествовать не просто чемпионов, а самых-самых. Самого быстрого на воде Сунь Яна, самого высокого баскетболиста Яо Мина, самого быстрого Лю Сяна.



Шубенков ожидается в числе стартующих в Казани, которой изначально не повезло со сроками старта. Дело в том, что нынешний год идет первым послеолимпийским, а спортсмены в олимпийских дисциплинах изначально настраиваются на четырехлетний цикл. Поэтому в числе звезд казанского чемпионата пресс-служба Дирекции спортивных проектов, как оператора стартов, указывает Кнороз и Лысенко, Шубенкова и стайера Владимира Никитина, который стал в этом году вторым на Казанском марафоне. Плюс 40-летнюю Соколову (длина), 37-летнюю Коневу (тройной прыжок) и молотобойца Валерия Пронкина — немногочисленных призеров международных стартов, чемпионатов мира или Европы, на которых они еще успели выступить. Еще раз проводя параллели с Акватикой, у нас, как и в плавании, целый ряд звезд не дождался возвращения на международные старты. Там Ефимова, Рылов, Чупков, здесь Анжелика Сидорова (шест), Мария Ласицкене (высота), Дмитрий Тарабин (копье), Илья Шкуренев (десятиборье). Во всяком случае, никакой информации об их участии в Казани, не нашлось.

Президент федерации легкой атлетики России Петр Фрадков и раис Татарстана Рустам Минниханов заключили взаимовыгодное соглашение. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Поэтому, опять же по аналогии с плаванием, где Россия явила миру Корнева и Лифинцева, российская легкая атлетика готова презентовать Казани двух быстрых парней. Новоиспеченные рекордсмены России: на 100 метров — 21-летний Константин Крылов, который побил еще рекорд СССР, установленный в 1986 году, и 18-летний Алексей Данилов, побивший рекорд в беге на 400 метров, который был установлен во время Олимпиады в Москве в 1980 году.

Новоиспеченный же президент федерации легкой атлетики — это Петр Фрадков, избранный на этот пост осенью 2024 года. Под его руководством соревновательная часть чемпионата России будет украшена популярными певицами, забегами роботов, выступлениями чирлидеров. Но главное, конечно же, оценить уровень подготовки немногочисленных ветеранов с международным опытом и молодежи без какого-либо опыта на международных стартах, за исключением «Игр стран СНГ» или «Игр БРИКС», и сравнить их с результатами международного уровня. Чтобы понять хотя бы для себя: на что можно рассчитывать по возвращению на международную арену.