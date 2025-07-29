«Мест сильно не хватает»: Kravt Invest попросили расшириться возле аэропорта

Камчатскому девелоперу предстоит удвоить емкость гостиничного комплекса около казанской воздушной гавани, а Haier претендует на федеральную помощь

«В связи с поручением Рустама Минниханова мы изучим возможность увеличить емкость второй гостиницы рядом с Kravt Hotel Kazan Airport 4*. Возможно, придется строить не две, а три очереди», — рассуждал гендиректор «Таткравтинвеста» Валерий Кравцун после заседания инвестиционного совета в Доме правительства. Раис Татарстана Рустам Минниханов внес поправки в облик будущей второй гостиницы, рекомендовав увеличить номерной фонд до 540 мест вместо изначально заложенных 130. Китайский производитель Haier получил не только гарантию продления договора аренды земли под промпарк для 11 поставщиков-партнеров, но и может попасть под постановление правительства России для получения компенсаций на инфраструктуру. «Деньги дорогие», — объясняла глава АИР Талия Минуллина. Подробнее — в материале «Реального времени».

Haier и его 11 поставщиков попробуют получить компенсации

Новый пул инвестиционных проектов от давних партнеров республики сегодня одобрили на заседании инвестиционного совета Татарстана. Зеленый свет получили шесть проектов на общую сумму около 21,04 млрд рублей. К моменту их запуска в 2028—2030 годах дополнительно появятся 1,4 тыс. рабочих мест, сообщила журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина. По традиции заседание провел глава республики Рустам Минниханов.



Самый капиталоемкий проект представила китайская корпорация Haier, открывшая несколько лет назад производство бытовой техники в Набережных Челнах, — ее 11 поставщиков-партнеров расширяют производство компонентов. Правда, его презентовал новый исполняющий обязанности гендиректора УК «Хайер Рус» Лю Гошен, а не постоянный представитель «Хайер» в России Людмила Романова. Управляющая компания заявила о расширении промпарка для размещения китайских поставщиков. «Корпорация «Хайер» планирует не только развивать сборку бытовой техники, но и привлекать поставщиков из КНР. Для этого им нужны гарантии со стороны республики», — отметила Талия Минуллина.

Совокупные инвестиции в подготовку производственной инфраструктуры оцениваются в 13,3 млрд рублей. Причем 7,8 млрд берет на себя головной производитель бытовой техники, а остальную половину предстоит затратить поставщикам. Чтобы они могли утвердить планы, им нужны гарантии республики. «Сейчас решается вопрос продления договора аренды на вторую очередь. 11 компаний-поставщиков потенциально готовы войти в Россию, но им нужна готовая инфраструктура», — сообщила Талия Минуллина.

Переезд в Россию китайских поставщиков связан с хорошими продажами техники в нашей стране. После ухода западных производителей китайские оказались в выгодных условиях.

Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Тем не менее промпарк под управлением УК «Хайер Рус» претендует на получение государственной поддержки по постановлению правительства РФ №1119, предусматривающему 100%-ную компенсацию расходов на инженерную инфраструктуру. Сейчас он входит в реестр Минпромторга РФ.

— Но у «Хайер Рус» есть вопросы по инфраструктуре. Они претендуют на попадание в программу №1119, чтобы получить компенсацию затрат на инженерные сети, потому что суммы немаленькие, — поделилась планами глава АИР.

Тема необходимости господдержки инвесторов красной линией проходила на заседании. «Рустам Минниханов не раз говорил, что заемные средства сегодня дорогие, он спрашивал, где берут кредит. Ситуация сложная, деньги дорогие. С другой стороны, тот факт, что инвесторы не опускают руки, внушает оптимизм», — поделилась руководитель АИР.

Не хватает мест, особенно в пиковые дни загрузки

Камчатскому гостиничному девелоперу Kravt Invest придется пересмотреть бизнес-план строительства второй гостиницы возле Международного аэропорта «Казань». Рустам Минниханов поручил на заседании расширить емкость отелей до 540 мест. Глава ООО «Таткравтинвест» Валерий Кравцун представил эскизное решение новой гостиницы на 130 мест с пониженной категорией в три звезды. Бизнес-план предусматривает инвестиции в 1,8 млрд рублей. Учитывая, что флагманский отель Kazan Hotel Kraft Airport уровня четырех звезд рассчитан на 240 мест, то предстоит добавить как минимум 200 мест. А значит, удвоить инвестиции. Поручение Минниханова связано с тем, что мест сильно не хватает, особенно в пиковые дни загрузки.

— Ощущаем по себе, насколько интенсивно работает республика в дни проведения мероприятий в «Казань Экспо». В результате мы пришли к тому, что пора расширять номерной фонд. После поручения Минниханова изучим возможность увеличить емкость второй очереди. Может, придется не две, а три очереди строить, — рассуждал Валерий Кравцун.

Он заверил, что вопрос увеличения номерного фонда будет рассмотрен, а сам проект переделан.

Сроки запуска будут зависеть от хода обновления аэропорта. «Логично будет открываться к началу нового туристического потока. Будем смотреть», — не назвал точных сроков Кравцун.



«Достаточно ли три звезды для ВИП-гостей, прилетающих на форумы?» — поинтересовались у него журналисты. В ответ он сообщил, что спрос растет на экономичные номера с доступным ценником, поэтому оператор собирается забрать размещение пилотов и туристов. Он рассчитывает привлечь 70% заемных средств.

Кроме того, в планах создание кафе в салоне самолета, который установлен на территории гостиничного комплекса. «Сейчас видим то, что у нас проводят свадебные церемонии и корпоративы. Фотографируются рядом с самолетом, поэтому в планах достроить кафе в салоне», — рассказал Кравцун.

Также инвестиционный совет одобрил заявки на создание двух промышленных парков. В Тукаевском районе появится индустриальный парк на 42 га под управлением УК «Тукай Групп». Но им предстоит осуществить перевод земли из сельскохозяйственной категории в земли промышленного назначения. В нем собираются разместиться девять резидентов, сроки запуска запланированы на 2028—2030 годы.



В Зеленодольском районе расширится промпарк «Турбина», где ГК «Амкор» осуществляет сервисное обслуживание зарубежных газовых турбин. Здесь также рассчитывают разместиться девять резидентов, для готовых выделяется еще 10 га.