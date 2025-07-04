Погрузиться в атмосферу, в которой жил и работал Каюм Насыри

Стало известно, как будет выглядеть отреставрированный дом-музей татарского просветителя

Фото: Радиф Кашапов

К 200-летию со дня рождения выдающегося татарского ученого, просветителя и педагога Каюма Насыри на улице Парижской Коммуны, в центре Казани, планируют провести масштабную реставрацию дома, где он жил. Здание украсит деревянная резьба с татарским орнаментом, на стенах появятся цитаты из его книг, здесь откроется научная лаборатория, а в саду посадят лекарственные растения, о которых он писал в своих энциклопедиях. Подробнее о том, как будет выглядеть дом-музей после реставрации, — в материале «Реального времени».

Интерьер дома ученого: переплетение традиций и инноваций

Татарский узор на стенах, деревянная резьба с национальным орнаментом на дверях — так будет выглядеть дом, восстановленный как памятник деревянного зодчества Татарстана XIX века. Команда проектировщиков постаралась сохранить дух эпохи и в то же время добавила современные элементы дизайна. Главной задачей концепции стало отражение татарского национального стиля в интерьере деревянного дома городского типа. Татарский орнамент используется в отделке стен, мебели и декоративных элементах. Главным было — передать атмосферу татарского народного дома прошлых столетий. В интерьере здания присутствует привязка к исторической местности, к Старо-Татарской слободе, где и находится здание.

предоставлено ГУП "Татинвестгражданпроект"

Эскизы проекта сохранения объекта разработал «Татинвестгражданпроект» в сотрудничестве с основательницей студии дизайна Ali_Architect Алиной Ахметзяновой, а также с Национальным музеем Республики Татарстан и музеем Каюма Насыри.

В портфолио дизайн-студии входят проект реконструкции Института пищевых производств и биотехнологии КНИТУ, проект и реализация интерьера нового здания УБЭП на ул. Большой Красной, реализация интерьера школы фехтования в Казани, а также проекты интерьеров домов и квартир в татарстанской столице, Москве и Сочи.

Отражение истории в современном дизайне

На стене, где висит портрет Каюма Насыри, будут размещены цитаты из его книги «Плоды собеседников по литературе» — первой татарской энциклопедии, которую считают главным достижением жизни известного просветителя.

— Это не просто стена, а целая история, запечатленная в портрете Каюма Насыри и обрамленная мудростью. Это одновременно и яркий акцент в интерьере, и место, наполненное глубоким смыслом. Взгляд притягивает портрет, а затем скользит по вкладышам, обрамляющим его. В них — 112 наставлений о воспитании, собранных Каюмом Насыри. Каждый посетитель может остановиться, выбрать одно из них и задуматься о вечных ценностях, о том, как воспитывать в себе и в других лучшие качества. Это не просто декор, а живой источник мудрости, доступный каждому, — поделилась Алина Ахметзянова.

предоставлено ГУП "Татинвестгражданпроект"

При входе в основной зал посетителей встречает «обучающий экран» с дополнительной информацией, но это не просто экран, а настоящее произведение искусства. Его обрамление — копия обрамления зеркала, сделанного самим Каюмом Насыри. Посетителей здесь ждет уникальное путешествие во времени, посвященное жизни и творчеству выдающегося педагога. Каждое окно здесь — это своеобразная «витрина», рассказывающая об определенном периоде его жизни и деятельности.

— Окна здания будут закрыты и превратятся в своеобразные витрины, демонстрируя важные моменты жизни и творчества ученого. Эта идея символизирует открытие новых горизонтов и стремление к познанию, которое характеризовало самого Насыри, — сообщила директор музея Каюма Насыри Кадрия Каюмова.

Для того, чтобы погружение в эпоху было максимально полным, в зале представлены экспонаты, относящиеся к тому времени. Они позволяют не только увидеть, но и прочувствовать атмосферу, в которой жил и работал Каюм Насыри.

Проект включает в себя также благоустройство сада, который станет продолжением экспозиции. Здесь планируется высадить лекарственные растения, описанных в книгах ученого Насыри, создать все условия для отдыха и образовательных мероприятий на свежем воздухе.

— Важно сохранить исторические детали в интеграции современных решений. Использование натурального дерева и традиционных техник обработки позволило воссоздать аутентичную обстановку, соответствующую эпохе строительства дома, — добавила замдиректора Нацмузея РТ Светлана Измайлова.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Такой проект можно было сделать, только погрузившись в историю

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства культуры республики, научные сотрудники музея Каюма Насыри и Национального музея РТ постоянно изучают наследие ученого. Эта работа и легла в основу разработанной концепции, она позволит представить труды ученого и его биографию в большем объеме. Будет доработана мемориальная часть музея с учетом обновленной информации, которая появилась в ходе изучения работ его современников. Научная деятельность ученого отражена в проекте дизайна экспозиции и будет представлена на первом этаже музея. При разработке проекта авторы учли современные методы организации музейных пространств.

— Дом ученого сохранен как постройка деревянного зодчества XIX века, и команда проектантов постаралась сохранить эту атмосферу, не перегружая медиа-контентом. Мы сделали упор на подлинных предметах из коллекции Национального музея РТ, которые отражают эпоху, — рассказали в Минкульте РТ.

Особое внимание уделяется рабочему кабинету ученого, который планируется восстановить с максимальной точностью. Уникальные предметы интерьера, прошедшие реставрацию, создадут возможность погрузиться в быт и рабочую атмосферу ученого XIX века.

предоставлено ГУП "Татинвестгражданпроект"

На выставке будут экспонироваться рукописи ученого, личные вещи, ремесленные изделия, технические приборы, связанные с многообразием научных интересов ученого. По словам сотрудников музея, в экспозиции может быть представлен астрономический прибор как символ интереса Насыри к этой области знаний, а также картографические материалы — сейчас все это пока в работе. На реставрацию направлены предметы мебели из рабочего кабинета, отдельные книги. Например, планируют отреставрировать часы-хронометр — специалисты активно ищут аналогичные модели для точного восстановления оригинала.

На втором этаже будет работать экспозиция, которая включает научные труды просветителя, учебные пособия и публикации, позволяющие лучше понять вклад ученого в развитие образования и науки. Планы включают организацию открытой библиотеки, где посетители смогут ознакомиться с научными трудами Насыри, которых за свою жизнь он написал более 70 — начиная с педагогических, заканчивая даже кулинарными.

— Мы стремимся максимально показать деятельность Каюма Насыри как разносторонне развитого человека, педагога и языковеда, этнографа и просветителя, автора первого периодического издания для татар. Как человека, соединившего миры, для расширения знаний о культуре народов, проживающих рядом друг с другом. Для татар он открывал достижения русской и европейской культуры, используя свои знания для создания учебных пособий. Благодаря его деятельности шло знакомство с богатым культурным наследием татарского народа. Все это будет показано через его научное наследие, с комментариями и отзывами современников, — поделилась Светлана Измайлова.

Кто такой Каюм Насыри и почему важно сохранить его дом?

Дом, в котором жил ученый, стал символом эпохи развития национальной культуры и просвещения татарского народа. Насыри переехал сюда в 1887 году и провёл здесь остаток своей жизни вплоть до смерти в 1902 году. Именно этот период ознаменовался значительными успехами в его научной и просветительской деятельности, благодаря которым он получил признание как основатель современного татарского литературного языка.

Предоставлено Домом-музеем Каюма Насыри в г. Казани

Его многочисленные публикации на родном языке охватывали широкий спектр наук: математика, география, ботаника. Среди важнейших достижений ученого — введение термина «татары» в научный оборот и создание сети светских учебных заведений для татарского населения. Большое внимание уделялось изданию календарей-ежегодников, ставших важным источником культурных и образовательных сведений в отсутствие собственной печатной прессы.

Сам образ жизни Насыри олицетворял скромность и преданность делу. Самостоятельно занимаясь домашними делами, ученый создавал мебель, одежду и бытовую утварь собственными руками, следуя принципам простоты и сдержанности. Несмотря на пожары конца XX века, уничтожившие многие ценные артефакты, усилиями специалистов здание было восстановлено с сохранением его исторического облика, запечатленного в фотографиях и документах. Уже в 1981 году объект получил статус памятника истории, а с 2002 года здесь работает музей.

Наследие Насыри оказало огромное влияние на формирование национального сознания и интеллектуальной элиты татарского народа в течение XX столетия.

Интерактивные и научно-популярные программы от «лабораториума Каюма Насыри»

Работа над будущей экспозицией предполагает подготовку интерактивных программ. Ранее здесь уже проводили выставки, посвящённые таким интересным направлениям, как кулинария и календари. Однако круг увлечений и научных исследований самого Насыри был значительно шире: помимо всего прочего, он увлекался гальваникой, изготавливал музыкальные инструменты и проводил разнообразные опыты. Название проекта пока остается открытым, однако оно непременно станет отражением многогранности таланта ученого и педагога. «Экспозиция обещает стать своеобразным лабораториумом Каюма Насыри. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с уникальными методиками обучения татарскому языку через народные сказки и пословицы», — рассказала Светлана Измайлова.

В Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия рассказали, что экспертиза выявила крайне неудовлетворительное состояние дома-музея Каюма Насыри. «Проектная документация свидетельствует, что полы, перекрытия и крыша здания находятся в аварийном состоянии, стены и перегородки — в ограниченно рабочем. Единственными элементами, сохранившими работоспособность, оказались фундамент и лестничные конструкции», сообщили нашему изданию в ведомстве.

Эльвира Шарафиева / realnoevremya.ru

Предстоящие ремонтно-реставрационные работы в доме представляют собой комплексную реставрацию, которая охватывает все аспекты восстановления этого ценного деревянного объекта культурного наследия.

Объем работ предусматривает полное восстановление внешнего вида здания с реставрацией уникальных деревянных элементов — тесовой обшивки и резьбы. Специалисты укрепят конструкции крыши, полностью заменят кровлю и утеплят стены. Для повышения долговечности памятника деревянные элементы обработают современными средствами огнебиозащиты, установят надежную гидроизоляцию. Вся инженерная система (электричество, водоснабжение, отопление, вентиляция и связь) будет заменена на новую, соответствующую современным требованиям безопасности и комфорта. Территорию вокруг здания благоустроят: тротуары будут отремонтированы, а участок озеленен.

Средства на все работы, а также на приобретение мебели и оборудования распорядился выделить раис республики Рустам Минниханов в марте этого года. Точная сумма пока неизвестна. Тендер на 40,2 млн рублей на проведение благоустройства территории, реконструкции наружных и теплосетей в здании объявили в начале мая. Заказчик работ — Главинвестстрой РТ.