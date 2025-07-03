Рустэм Канипов: «На тысячи воспитанников есть один условный Игорь Акинфеев»

Экс-игрок «Рубина», детский тренер — о карьере в «Роторе», «Мордовии» и «Челябинске»

На отчетно-выборной конференции федерации футбола Татарстана. Фото: Динар Фатыхов

Чемпионат Татарстана по футболу среди команд Высшей лиги подходит к своему экватору. Команды сыграли 7-8 матчей из 10 необходимых. Пока лидирует елабужская «Алабуга». Команда «Алга-групп Трудовые резервы» находится в середине таблицы. «Реальное время» завершает интервью с директором этой спортшколы Рустэмом Каниповым.



«Горюнов мне сказал: «Футболку — на тряпку, на $50, купи себе что-то другое»



— Рустэм, вы возвращались в Казань как в некое «место силы»?

— Да, если вы о сезоне 2005 года, когда, вернувшись в «Рубин-2», мы с молодым составом заняли четвертое место, отставая только от «Содовика», тольяттинской «Лады» и «Носты» из Новотроицка, то тут можно согласиться. После этого меня пригласили в курский «Авангард», куда я поехал на предсезонные сборы, после чего меня взяли на второй сбор в Кисловодск, уже под заключение контракта. И уже оттуда меня выманил Владимир Горюнов, президент «Ротора», предложив перейти в Волгоград. Под задачу выхода в Первую лигу. Притом что сам Курск играл в Первой лиге, но «Ротор» оказался настойчивее, поскольку в какой-то день Горюнов позвонил и сказал: «Рустэм, тебя ждет машина».

— И вы, второй казанский татарин «Ротора» по имени Рустэм после Хузина и третий после Шаймухаметова из Уфы, отправились в город на Волге.

— С единственной разницей, что я Рустэм [не Рустем]. Тут надо оговориться, что я пошел советоваться к наставнику Курска, и он ответил, что гарантий по попаданию в основу он мне дать не может, и я переехал из Кисловодска в Волгоград. Сразу подписал контракт, но на первой тренировке получилась неувязочка, когда я вышел в бордовой футболке «Рубина», а у Горюнова на красное после неудачной конкуренции за золото со «Спартаком» в 90-е годы глаза кровью наливались. Об этом меня роторовская легенда Александр Никитин предупредил, чтобы я быстро переоделся. Причем я все-таки один раз прокололся, когда пришел в фирменной футболке «Адидас», белой, но с адидасовским логотипом красного цвета. Горюнов мне сказал: «Футболку — на тряпку, на $50, купи себе что-то другое».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Если Саранску удастся вернуться в профессиональный футбол, буду только рад»

— На тот момент было пять тренеров за сезон: экс-рубиновец Бурлаченко, опять Корешков, Колтун, Попков и будущий рубиновец Стогов.

— Да, плюс Веретенников, Костя Дзюба, с которым я опять играл вместе, после Щелково и «Рубина-2». И вот каждый новый тренер после прихода говорил нам схожую фразу: «Вы плохо готовы физически», и такое впечатление, что за один сезон у нас с партнерами было пять предсезонных сборов. И мы на тренировках начинали бегать. Лично для меня наиболее комфортно работалось не с Корешковым, с которым мы уже были знакомы, а с Олегом Стоговым. Он, при всех требованиях дисциплины, умении закрутить гайки, еще и был наиболее доступен из остальных, предпочитая общаться с подопечными. Я сам сейчас пытаюсь выстроить отношения на руководящей работе на принципах взаимоуважения больше, чем на страхе подчиненных. Мы со Стоговым должны были поработать еще и в команде «Орел», который он возглавил и пригласил меня. Но за считанные дни Стогова сняли с работы, а приглашенным им футболистам заявили, что их неправильно заявили, оставив и без работы, и без средств к существованию.

Пять тренеров и чуть меньше направлений в работе. Это, как и мои выступления в командах разных Зон со своими стилевыми особенностями, я считаю, обогатило меня в тренерском плане, поскольку я поиграл, пытаясь приспособиться к разной тактике. Если брать того же Стогова и Попкова, то они предпочитали комбинационный стиль игры, украинец Колтун, пусть и не был игроком и тренером в киевском «Динамо», работая с днепропетровским «Днепром», но его стиль был выдержанным в украинских традициях: скоростно-силовой.

— Вы в Саранск перебрались в 2008 году, примерно в то же время, когда там решили поднимать фигурное катание, приглашая тренеров и спортсменов. Есть подозрение, что одновременно республика решила поднимать футбол, верхушкой которого станет выход «Мордовии» в Премьер-лигу и попадание в число городов-хозяев чемпионата мира 2018 года.

— Большую команду в Саранске стали строить через год после того, как я там отыграл в 2008-м. Из Казани приехали братья Мухаметшины — Руслан и Рустем, став очень знаковыми для клуба, Кирилл Панченко, все те, кого я уже не застал. Как и Алексея Шебанова, который сейчас стал генеральным директором клуба «Шумбрат», победителя турнира любительских команд Зоны «Поволжье». Если им удастся вернуться в число профессиональных команд, буду только рад.

Команда «Трудовых резервов» настраивается на игру зимнего чемпионата Татарстана. На дальнем плане Рустэм Канипов. предоставлено федерацией футбола Татарстана

«У меня на протяжении всей карьеры не было агентов»

— А вы?

— Что касается меня, то я там доигрывал вторую половину сезона, запомнив Саранск как спокойный, чистый, цветущий город. Может быть, не так много финансов, но лампочки, из-за чего команда в советские времена носила название «Светотехника», а в российские «Лисма», и «Мордовцемент», чье название было на наших футболках, — производства, где поддерживают спорт. Насколько я знаю, «Мордовцемент» был крайне востребован во время строительства объектов для сочинской Олимпиады, возможно, что дальнейшее падение сбыта продукции привело к финансовому краху команды.

Примерно то же самое, что по отношению к Саранску, я готов сказать о Губкине, Белгородской области. Спонсором был известный Лебединский ГОК, горно-обогатительный комбинат, на карьер которого нас, кстати, возили на ознакомительную экскурсию. Вот на его балансе был «Губкин», вторая областная команда по ранжиру, после местного «Салюта», и нам поставили задачу войти в тройку лучших. В итоге мы стали четвертыми.

— В «Губкине» вашими партнерами среди прочих стали Ражден Мелкадзе и Сергей Фаустов, бывшие игроки юниорской сборной 1983 года рождения, представители которой, так или иначе, попадались вам на протяжении практически всей карьеры, как тренер Стукашов, партнер по многим командам Дзюба. Поскольку в нулевые годы такие совпадения часто были вызваны тем, что команды формировали те или иные агенты. Отсюда вопрос: вас туда устроил агент?

— Нет, у меня на протяжении всей карьеры не было агентов, поскольку во всех командах я играл по поступившему приглашению. Либо находясь в аренде от «Рубина», как в начале карьеры.

С Сергеем Фаустовым мы, кстати, познакомились, играя за «Ротор». Он из Старого Оскола, Белгородской области, но известен тем, что играл в составе волгоградской команды «Олимпия». С ним и с его однокашником Андреем Рябых по «Олимпии» мы пересекались в Саратове, Волгограде и Саранске. Там, кстати, были хорошие болельщики, единственно, что не сравнить с Волгоградом, откуда я перешел, но в этом плане город на Волге просто вне конкуренции. Но любовь была взаимной, поскольку мы, как футболисты команды, ездили по школам, социальным объектам, встречаясь с болельщиками. Иногда мы проезжали весь город в длину, так что в автобусе можно было покемарить.

Один из лучших тренеров «Трудовых резервов» Марсель Тухватуллин с президентом федерации футбола Александром Гусевым. предоставлено федерацией футбола Татарстана

«У нас финансирование идет не по сезонам, а по годам»

— А ведь «олимпийцы», как названные Рябых, Фаустов, — это по сути первые воспитанники Леонида Слуцкого. Вы видели в названных ребятах некую схожесть одной школы?

— Не смотрел на них в таком ракурсе, хотя с Фаустовым общался очень хорошо и продолжаю общаться, он остался в футболе, работая тренером. Через него знаю, что «олимпийцы» стараются поддерживать отношения друг с другом, общаясь возрастами 1982 и 1983 годов рождения, куда входят и экс-сборники Роман Адамов, Денис Колодин и сам Леонид Викторович.

— Под завершение карьеры вы попали в Челябинск. Чем запомнился этот город в отношении футбола?

— Вот, казалось бы, совсем не футбольный город, заточенный под хоккей настолько, что хоккейная коробка находилась едва ли не в каждом дворе, но футбольная секция работала, обеспечивая хотя бы команду родного города. Для меня пребывание там запомнилось переходом российского футбола на регламент осень-весна. «Спасибо» организаторам этого перехода, поскольку большинство команд второй лиги, особенно в Зонах «Урал — Поволжье» и «Сибирь — Дальний Восток», с недоумением смотрели на то, что футбол завершался в мае, а летом два месяца в него не играли. Для футболистов из тех краев в летние месяцы лучше играть, чем пребывать в отпусках. Это еще вызывает аврал для команд в плане трансферной политики, когда выходец из второй лиги буквально за два месяца должен перестроить состав под дебют в первой. То же самое касается выходцев из первой в Премьер-лигу.

Кроме того, я это понимаю, как руководитель муниципальной школы, что у нас финансирование идет не по сезонам, а по годам. У нас основная масса команды второй и первой лиги находятся на содержании местных бюджетов, и работающие в клубах люди не могут предполагать, какие деньги они получат в следующем году, когда предстоит продолжение сезона, после перерыва. В итоге получается, что один чемпионат у нас делится на два, иногда практически мало связанных друг с другом, поскольку команда может начинать в одном составе, а завершать — в другом.

В чемпионате Татарстана креативно отмечают забитые голы. предоставлено федерацией футбола Татарстана

«Осуществление мечты, чтобы играли только выходцы Академии, сложно представить»

— Бывший тренер ДЮСШ «Вахитовский» Владимир Байрамов со своей командой выиграл финал азиатского Кубка Вызова. Так получилось, что перед новым 2023-м годом он провел последнюю игровую тренировку с футболистами любительской команды «Технология». Потом зашел попрощаться в раздевалку, и один из «технологов» сказал: «А мужик-то не плохо играет».

— Высокая оценка. «Технология» — это команда, в чьем составе Евгений Варакин, глава Верхнеуслонского района? Я не застал Байрамова как подопечного, поскольку пришел в спортивную школу уже после того, как Владимир уехал работать в Туркменистан. Но я видел его тренерскую работу с возрастами 2007 и 2011 годов рождения, когда сам еще тренировал. Особенно 2007 год могу отметить за бойцовские качества, плюс к этому играющие в комбинационный футбол.

Хочу отметить, что наш тренерский цех — это Советский Союз в миниатюре. Наш ветеран Анатолий Фомичев играл в Душанбе, включая знаменитый «Памир», Владимир Баранов играл и тренировал в Узбекистане, Байрамов из Туркменистана. Казанскую тренерскую школу представляют Анатолий Мастров, Марсель Тухватуллин, игравшие в большой футбол, в мини-футбол, где у Тухватуллина была очень достойная карьера. У Мастровых вообще спортивная династия, начатая отцом, который работал в легкой атлетике. А сыновья пошли в футбол, и другой брат Артем стал легкоатлетом, оба участвовали на Универсиадах разных лет.

— В случае с Байрамовым теперь у «Трудовых резервов» есть аргумент, что, если не получается готовить профессиональных игроков, зато здесь готовят тренеров для Международных Кубков.

— Понятно, что наши воспитанники на начальном этапе могут не соответствовать уровню РФПЛ, но неужели школы готовят футболистов только для игры на этом уровне?! Навскидку могу вспомнить Николая Маркова, приехавшего в Казань из Ташкента, здесь поднабрался опыта в «Рубине-2», а затем провел длительную карьеру, выступая за команды Красноярска и Краснодара (10 лет выступлений за клуб Галицкого сделали из Маркова практически легенду «Краснодара» — прим. авт.). Конечно, такое, как осуществление мечты Галицкого о том, чтобы у него играли только представители местной Академии, сложно представить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» был и остается главным клубом республики»

— Между тем, такой факт состоялся. Да, помогли обстоятельства, как бегство легионеров, после начала СВО, но был целый тайм, когда «Краснодар» играл, полностью составленным из воспитанников Академии. Причем, что символично, произошло это в матче против ЦСКА, с бывшим наставником которого Леонидом Слуцким Галицкий выиграл спор.

— В «Рубин» сейчас вкладываются большие ресурсы, достаточно посмотреть на ремонт, который проходит на клубной базе, он был и остается главным клубом республики. Но хотелось бы, чтобы и муниципальные футбольные школы работали в некоем тандеме с клубом «Рубин». В конце концов, могу на своем примере сказать, что играть можно и уровнем ниже, как, к примеру, прошла моя карьера.

— Но у нас ситуация не всегда радует даже в случае с воспитанниками клубной Академии «Рубина». На зимнем чемпионате республики в составе команды «Медиа-Рубин» выступали аж четыре чемпиона России среди СДЮСШОР (Куклев — 1991 г.р.), Панцырев (1993 г.р.), Кузнецов и Миронов (1997 г.р.), в то время, как из чемпионских составов трех возрастов в профессиональном футболе осталось еще меньше — Ситдиков и Уридия. В чемпионате Татарстана и КФЛЛ играют Анисимов и Гаврилов, которым по 27 лет, и десять лет назад они были бронзовыми призерами юношеского Евро, выступали на юниорском чемпионате мира U-17. Школы и Академии работают, есть воспитанники, игравшие на юниорском уровне против «Барселоны» и «Краснодара» с Матвеем Сафоновым. Красивых воспоминаний много, актуальность не очень радует.

— У нас из более молодых возрастов 2000-го и 2001 годов рождения есть воспитанники, выступающие за ЦСКА, «Нижний Новгород», то есть на уровне Премьер-Лиги. Скажу за себя, мне на занимаемом посту директора футбольной школы важны не победы на уровне первенства города, хотя это в моменте супер, как приятно, а подготовка игрока с потенциалом выхода на уровень профессионального футбола с фундаментальной базой, как физической, так и тактической, психологической, с отличным уровнем сопротивления.

Особенно большие Академии, воспитывают игроков для РФПЛ. Но, далеко не всегда удается сразу сделать шаг из юношеского футбола во взрослый, есть необходимость поиграть во второй лиге, в первой, чемпионатах соседних, менее футбольных стран, а недавние воспитанники ментально не готовы сделать шаг вниз, чтобы затем оттуда подниматься к вершинам РФПЛ. У них в голове сидит образ главной команды, которую они видели, условно говоря, все десять лет обучения в футболе. Но на тысячи воспитанников есть один условный Игорь Акинфеев, который в 16 лет выходит в основе, отражает пенальти и закрепляет себя в воротах на два десятка лет.

В этом плане, условно, полегче воспитанникам Академии Коноплева, которых готовили для игры в футбольной команде, без конкретики, пока они не перешли в пирамиду тольяттинского «Акрона». Либо столичное «Чертаново», где был эксперимент с созданием команды на базе собственных воспитанников, достигшей уровня первого дивизиона.