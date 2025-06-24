Задержка в трендах, непьющие зуммеры и понятные завтраки с авокадо и лососем: куда «летит» казанская HoReCa

Казанцы предпочитают ресторанные завтраки, а рестораторы видят в приходе федеральных гастрохолдингов вектор для собственного развития.

Фото: Мария Зверева

Казанские рестораны в «серединке» по следованию трендам. Об этом заявили эксперты отрасли на Евразийском ресторанном форуме в «Корстоне». Местные все еще любят завтраки с лососем и авокадо, булки и «понятную еду». Сами рестораторы сетуют на непьющих зуммеров, магазины с их вездесущей доставкой, но видят рост в приходе федеральных ресторанов. Одних туристов все устраивает — им кыстыбый и треугольники подавай. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казань отстает от гастрономических трендов... как и вся Россия

Отставание от трендов в ресторанной сфере в России составляет 5—10 лет, считает директор по маркетингу проектов «Сыроварня» Ксения Баранова. Быстрее всего изменения адаптируют Москва и Санкт-Петербург. Казань находится на уровне Екатеринбурга и Новосибирска, отличаясь наличием местных специалитетов, таких как конина. При этом один из самых заметных трендов, которые Баранова приводит в пример, — отказ от алкоголя.

— Какие-то виды алкоголя давно уже теряли свои позиции. Например, коньяк, давно уже неактуален для рынка. Это больше для взрослого потребителя. Сами алкогольные компании уже уходят в коктейли — это работает на молодую аудиторию. Там можно придумать что-то новое. В целом это большой тренд. Он про осознанность, про здоровье. Это, конечно, влияет на бизнес. Виден тренд на безалкогольное вино, которое поддерживают сами производители. Особенно зуммеры (родившиеся примерно с середины 1990-х по начало 2010-х, — прим. ред.) отказываются от алкоголя. Им не нужно чувство веселья, которое формирует алкоголь, — отметила Баранова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наряду с этим общепиту приходится бороться с ретейлом, который не только расширяется за счет готовой продукции, но и наращивает мощность в доставке еды.

В Казани туристы хотят есть локальное, а не суши

Управляющий директор сервиса «ВТБ.Чаевые» Алексей Русаков отмечает повсеместный рост сегмента фастфуда при одновременном сокращении количества заведений среднего класса. Эти изменения тесно связаны с новыми привычками молодого поколения и ускорением темпа жизни. Современные потребители все реже готовят дома, предпочитая заказывать еду с доставкой.

— Растет локальная кухня, развивается семимильные шагами. Есть на это тренд. Развивается гастротуризм, есть своя культура, гастрономические особенности, за которыми и прилетают потребители. Как, например, в Татарстане — эчпочмаки и чак-чак. Я не хочу, прилетая из Москвы, есть суши и роллы, я ими наелся в Москве, — говорит Русаков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Казанцы любят понятные завтраки — с лососем и авокадо

Совладелец Begin cafe и ресторана Terra at Silva Владимир Кириллов в разговоре с «Реальным временем» отметил, что среди казанцев можно заметить запрос на «понятную и простую еду». Вот только речь идет не про макароны с котлеткой, а про завтраки.

— Сырники, блины, [тост с] авокадо с лососем на завтрак — что-то вот такое понятное, — заявил Кириллов и отметил, что его команда готовится к открытию полюбившегося казанцам формата пекарни — Begin bakery, которая в скором времени появится на месте ресторана французской кухни Truffo.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Не менее важный тренд, к которому прислушиваются рестораторы — работа с локальным продуктом и фермерам, которые его производят. Однако, по словам ресторатора, в их заведениях нет такой потребности.

— Татарская кухня имеет интерес среди местных жителей. Это понятная еда, которую они едят с детства — у бабушек в деревне, мама им готовит. Я вот люблю треугольник с бульоном, — рассказывает Кириллов.

С его слов, если сегодня открывать какое-то монозаведение в Казани, то не стоит фокусироваться на израильской, перуанской или индийской кухнях. Он не отрицает, такие заведения в столице Татарстана есть, но расширяться — сомнительно. При всех вводных, казанские рестораторы не боятся прихода федеральных франшиз, например, того же ресторана «Горыныч».

— Я думаю, первое время локальные игроки напряглись, когда такие громкие франшизы начали заходить на наш рынок, но со временем точно все выровняется, и все. Гости точно туда сходили, попробовали, несколько раз посмотрели, впечатлились. Но потом они выберут то, что им привычнее, то, что поближе к дому, то что понятнее, да, какую-то долю рынка точно заберет «Горыныч». Но я думаю, локальный рынок точно хуже нам не станет. Это наоборот. Большой плюс — конкуренция будет развиваться, — считает собеседник.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» рассказывало, что известный казанский ресторатор Нурислам Шарифуллин переформатировал рыбный ресторан «Улов» в более понятное. Как он сам выразился «итальяно-европейский» проект из своей же сетки CreamCoffee. Подробности о причинах и реакции игроков рынка — в материале.