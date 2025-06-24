Две сцены, инфлюенсеры и богатая культура Татарстана: исполнительный директор VK Fest рассказала о фестивале

Для жителей и гостей Казани организаторы обещают яркую и насыщенную программу

Фото: предоставлено пресс-службой Вконтакте

В ближайшие выходные в Казани впервые пройдет масштабный фестиваль VK Fest (0+). 29 июня на территории Центра семьи «Казан» выступят артисты, состоятся встречи с инфлюенсерами, паблик-токи с известными спикерами и многое другое. Для жителей и гостей Казани организаторы обещают яркую и насыщенную программу. Что ждать от фестиваля и чем отличается VK Fest в Казани от фестивалей в других городах, корреспонденту сайта «Реальное время» рассказала исполнительный директор VK Fest Злата Колотвина.



— Какие особенности VK Fest в Казани отличают его от других городов?

— Для нас важно, чтобы фестиваль отражал культурный код каждого города. А Татарстан — максимально колоритная, самобытная республика, с очень глубокими традициями, которые живут в каждом жителе региона. Поэтому мы решили по-особенному подойти к программе казанского феста. Мы впервые вне Москвы и Петербурга делаем вторую сцену, на которой прозвучат треки самых популярных татарских артистов и на татарском языке.

— Какие культурные, исторические или местные особенности Казани учитываются при подготовке фестиваля здесь?

— Казань — новый город для VK Fest, и мы внимательно изучали культуру и традиции Татарстана, чтобы максимально точно интегрировать особенности региона в программу. У вас невероятная природа, богатая история и культура, уникальные традиции, которые мы хотим показать всем. И, конечно, наслышаны про гостеприимство казанцев — уже предвкушаем удивительную атмосферу на фестивале.

предоставлено пресс-службой Вконтакте

— Как выбираются участники для Казани? Какие локальные артисты, спикеры или творческие коллективы будут представлены на VK Fest в Казани?

— Для каждого города, в котором проходит VK Fest, в программу мы стараемся добавлять активности, которые максимально широко представляют регион. И, конечно, мы плотно сотрудничаем с представителями культуры, гастрономии, спорта, бизнеса, научными и культурными заведениями, которые представят свои площадки в рамках VK Fest. На фестивале свои активности проведут баскетбольный клуб УНИКС, футбольный клуб «Рубин», Сколтех, Казанский федеральный университет и многие другие.

— В чем сложности при организации такого крупного фестиваля в стране?

— Мы за 10 лет уже досконально выучили все процессы подготовки к фестивалю, бывают, конечно, операционные вопросы, которые возникают, но и они решаются. У нас профессиональная команда, которая включается во все процессы, и мы всегда страхуем друг друга. Сейчас самый активный период — монтаж фестиваля в Казани начнется со дня на день, уже объявлена полная программа. К тому же много внимания уделяем логистике: для сцены везем оборудование со всей страны. В общем, готовимся к VK Fest и не думаем о сложностях, для нас главное — реализовать все, что мы задумали для фестиваля.

предоставлено пресс-службой Вконтакте

— Как определяется ценовая политика фестиваля? Что особенного получат покупатели «вездехода»?

— Система продажи билетов работает по стандартной фестивальной схеме: сначала билеты доступны по минимальной цене, а по мере приближения события и роста интереса к фестивалю их стоимость меняется. У нас несколько категорий билетов: входной, детский, «вездеход». Последняя категория дает возможность гостям заходить на фестиваль через отдельный вход, доступ в лаунж-зону и лучший обзор на сцену.

— Казань выбрана в этом году впервые — пока на один год или, как и в «Сириусе», планируете остаться здесь на годы вперед?

— Мы не любим загадывать, но если позовете снова, то постараемся обязательно приехать. Надеемся, что гости останутся с классными впечатлениями и уйдут вдохновленными, довольными и немного счастливыми. Мы подготовили много всего, однозначно фестиваль будет интересным. Надеюсь, что эмоций хватит на год, а в 2026 году мы что-нибудь придумаем. И если не в Казани, то в другом городе обязательно встретимся!

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