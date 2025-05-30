Чистый газ: Денис Мантуров запустил «водородный» технопарк в Челнах

КАМАЗ открыл центр по разработке водородной техники за 2 млрд рублей

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Набережные Челны открыл технопарк «Олимп», который станет центром по разработке компонентов для нового вида транспорта — на водородных топливных элементах. Федеральные власти, Татарстан и КАМАЗ инвестировали в проект свыше 2 млрд рублей, а заказчиком выступило АО «Камский индустриальный парк «Мастер». Челнинский автогигант давно поставляет Москве пассажирскую технику на электрической тяге и водороде, но пока использует зарубежные топливные элементы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мантурову показали водоробус КАМАЗа

Поездка первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова в Набережные Челны была посвящена развитию производства на КАМАЗе. Как и в прежние годы, он отправился не на сборочный конвейер, а зашел в святая святых — в научно-технический центр КАМАЗа, где в обстановке секретности создаются новые разработки. С самого начала вице-премьера РФ сопровождал глава республики Рустам Минниханов, который и сам в курсе последних достижений автопрома, особенно в области электродвижения.

На этот раз «первым лицам» представили каскад последних новинок КАМАЗа. Среди них новейшие высокотехнологичные автомобили поколения К5, чье полномасштабное производство началось в разгар санкций, в 2022 году. Несмотря на это, автозавод выпустил новые модели — седельные тягачи КАМАЗ-54901, КАМАЗ-54902, самосвалы КАМАЗ-65952, КАМАЗ-65959 и другие модели.

Как сообщила пресс-служба автозавода, были продемонстрированы также карьерные самосвалы семейства «Атлант». Отдельного внимания заслуживали экологически чистые образцы — водоробус КАМАЗ-6290, бортовой электрический мусоровоз КАМАЗ-53199 «Чистогор». Недавно в Москве вышли в рейсы экспериментальные «гармошки» КАМАЗа в электрическом варианте. В планах автозавода — продолжить выпуск пассажирской техники на электротяге.

И адаптированную для ветеранов СВО технику

Кроме того, КАМАЗ представил комплекс технических решений, которые позволяют управлять грузовиками водителям с ограниченными физическими возможностями, сообщила пресс-служба правительства РФ. Автомобиль оснащен устройством, которое осуществляет подъем и размещение водителя в кабине. Управление автомобилем полностью реализовано на рулевом колесе.

Как передает пресс-служба, Денис Мантуров поручил Минтрансу, Минпромторгу совместно с Росстандартом, а также Минздраву проработать нормативное регулирование для обеспечения возможности допуска водителей с ограниченными физическими возможностями к коммерческим перевозкам на специально оборудованных автомобилях. Такие решения могут быть востребованы, в том числе для участников СВО.

Центр «водородной» техники за 2 млрд

Затем делегация отправилась в промышленный технопарк «Олимп», который расположен напротив Научно-технического центра КАМАЗа. Здесь разместится Центр электроники и элементов питания ПАО «КАМАЗ», который специализируется на компонентах для техники с водородными топливными элементами и на электрической тяге. Он и станет ключевым резидентом технопарка. Всего резиденты готовы вложить 10 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба автозавода, проект стартовал в 2023 году при участии дочернего предприятия автогиганта — АО «Камский индустриальный парк «Мастер». Он выступил заказчиком строительства и стал его владельцем.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Федеральные власти, Татарстан и «КАМАЗ» инвестировали в проект свыше 2 млрд рублей. «В ходе состоявшейся презентации была озвучена информация об основных направлениях деятельности нового технопарка, на территории которого планируется разместить предприятия сферы радиоэлектронной промышленности», — говорится в сообщении автозавода.

— Мы сегодня получили возможность ознакомиться с результатами научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по технологиям, связанным с развитием водородных двигателей или накопителей. Это направление у нас в стране развивается достаточно активно. При этом отрасли применения очень широкие. Это не только автомобилестроение, это и речные суда. Мы должны сохранять свой потенциал, не снижая темп. Это межведомственная задача. Сегодня коллеги обозначили ряд вопросов, которые нужно решить. Мы будем этим направлением активно заниматься, — подчеркнул Денис Мантуров.

И школа инженерных кадров

— Это результат системной работы по созданию высокотехнологичной инфраструктуры для развития республики и всей страны. Проект реализован при федеральной поддержке, и благодаря этому первый этап строительства технопарка завершен в кратчайшие сроки. Для нас важно, что технопарк — еще и образовательная площадка, и центр подготовки инженерных кадров. За последние годы многое сделано в части поддержки высшей школы. Уверен, что «Олимп» станет местом инноваций, где будут рождаться прорывные технологии и вырастет новое поколение инженеров. Мы всегда будем поддерживать. Хочу пожелать, чтобы здесь появились те открытия, которые обеспечат технологическую независимость страны, — отметил Рустам Минниханов.

Позднее на площадке КАМАЗа под председательством первого вице-премьера также прошло заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 400-летия со дня основания города Набережные Челны и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля компании. Денис Мантуров возглавил его в декабре 2024 года.

— Значимость этих событий не только для Татарстана, но и для всей страны подчеркивает указ президента. Поэтому нам важно сделать все необходимое для того, чтобы празднования прошли на должном уровне. И, самое главное, оставили после себя наследие в виде новых и капитально отремонтированных объектов. Речь идет об образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. Об улично-дорожной сети и жилых строениях, — отметил Денис Мантуров.

В последний раз Денис Мантуров посещал Набережные Челны в ноябре 2022 года. Тогда министр промышленности и торговли РФ побывал в Научно-техническом центре КАМАЗа, где ему показали новинки автогиганта и собранный «Москвич». Так, была продемонстрирована пожарная машина на шасси КАМАЗ, малотоннажный коммерческий автомобили «Компас», сочлененный электробус КАМАЗ, автомобили КАМАЗ-6561 «Геркулес», КАМАЗ-54901, беспилотный самосвал КАМАЗ-6559 «Юпитер 30» и другие модели. Тогда гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил о начале с февраля 2023 года полномасштабного выпуска грузовиков поколения K5 с использованием локализованных компонентов. Несмотря на санкции, КАМАЗ не отказался от их запуска. Когогин заверил, что автозавод в полном объеме исполняет все имеющиеся обязательства и обеспечивает транспортную безопасность страны.

