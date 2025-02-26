Как на коллегии АРиО пели оду пирожкам и готовились встретить 5 миллионов туристов

Рестораторы и отельеры Татарстана подвели итоги 2024 года и обсудили планы на 2025-й

Фото: Динар Фатыхов

2024 год стал испытанием на прочность для сферы гостеприимства Татарстана. Об этом с гордостью говорили на коллегии Ассоциации рестораторов и отельеров РТ. Испытание выдержано с честью. В 2025 году деловой климат не предвещает подобных потрясений, но задачи перед рестораторами стоят все равно амбициозные. Во-первых, Казань рассчитывает принять 5 миллионов туристов (в 2024-м было 4,5 млн) — и все они должны будут где-то есть и жить. Во-вторых, продолжится развитие международных проектов Ассоциации — в частности, Турнира молодых поваров исламских стран им. Юнуса Ахметзянова. В-третьих, отрасль планирует, как будет праздновать 80-летие Победы. Тем временем Роспотребнадзор держит руку на пульсе, тесно работая с Ассоциацией, а фермерское сообщество республики планирует объединять усилия, чтобы всем вместе наладить поставки локальных деликатесов в рестораны Татарстана. Подробнее — в репортаже «Реального времени» с коллегии.

Пирожок с яйцом и зеленым луком и чак-чак как символы гостеприимства

На коллегии Ассоциации рестораторов и отельеров подвели итоги 2024 года. Красной нитью через все выступления спикеров прошла тематика крупнейших международных мероприятий, прошедших в Казани. Сфера гостеприимства, как никакая другая, прочувствовала на себе не только почет, но и всю тяжесть миссии, возложенной на город в течение практически всего 2024 года. Общий вердикт таков: справились!

— Никогда в истории такого не было, чтобы на таких крупных мероприятиях, в которых принимают участие первые лица государств, присутствовала наша татарская национальная кухня. Вот на форуме БРИКС были! Наша ассоциация собрала команду из 9 человек, которые принимали участие в организации питания в составе комбината питания «Кремлевский». Они были восхищены и воодушевлены той национальной кухней, которую мы им предлагали, — с гордостью говорил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов и рассказывал, что наш привычный пирожок с зеленым луком произвел фурор среди высочайших гостей форума, и те даже заказали его повторно. Не говоря уже о том, как «прогремел» по всему миру чак-чак, которым встречали всех высоких гостей прямо в аэропорту.

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов рассказывал, что наш привычный пирожок с зеленым луком произвел фурор среди высочайших гостей форума. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Серьезный повод для гордости Ассоциации — выход турнира молодых поваров им. Юнуса Ахметзянова на международную орбиту. «Реальное время» рассказывало о нем в формате выездной редакции — конкурс прошел в мае на полях международного форума «Россия — Исламский мир», в нем участвовали повара из 15 стран, включая как ближнее, так и дальнее зарубежье. Мероприятие задало высочайшую планку: на «Казань Экспо» для этого отведен был отдельный павильон, в котором произвели сложнейшую застройку с полноценными кухнями и поварским оборудованием. Концепция была уникальная: каждого финалиста поддерживал один казанский ресторан, чьи повара готовили под руководством конкурсанта сет блюд определенной национальной тематики. Причем готовили не только для жюри — каждый посетитель форума мог прийти сюда и выбрать, кухней какой страны сегодня порадовать себя на обед.

Михаил Шарипов, председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, совладелец легендарной «Сказки», рассказывал о турнире на коллегии. Он напомнил, что Всемирная исламская кулинарная ассоциация выдала документ о том, что признает результаты турнира. В 2025-м традиция получения турнира продолжится, заявки поступают уже со всего мира, и АРиО РТ надеется на то, что удержит высокую планку. Попутно Михаил Шарипов призвал коллег из Ассоциации вливаться в деятельность по организации турнира. Он пригласил казанские рестораны помочь его участникам — взять на себя ответственность за ту или иную кухню, выделить свои производственные мощности под эту задачу.

Конкурс прошел в мае на полях международного форума «Россия — Исламский мир», в нем участвовали повара из 15 стран, включая как ближнее, так и дальнее зарубежье. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«По членам Ассоциации у нас наименьшее количество замечаний»

Рестораны и отели города выдержали беспрецедентную нагрузку по приему высоких гостей под теле— и фотокамерами всего мира, но перед тем как начались мероприятия и перед приездом участников форума БРИКС, им предстояло еще и доказать свою санитарную благонадежность перед надзорными органами. Надо сказать, что у Ассоциации выстроен конструктивный и плодотворный диалог с Управлением Роспотребнадзора по Татарстану. Главный санитарный врач республики Марина Патяшина, присутствовавшая на коллегии, отметила этот факт:

— На этапе профилактики все замечания, которые выявляла служба Роспотребнадзора, очень оперативно устранялись, и к моменту приезда гостей были полностью сняты. Они выдержали высокую нагрузку и показали качественную работу. Управление Роспотребнадзора конструктивно взаимодействует с Ассоциацией рестораторов и отельеров. В нее входят достаточно добросовестные рестораны и гостиницы. У нас по членам ассоциации бывает наименьшее количество замечаний. В течение года мы неоднократно встречаемся в рамках нашего Общественного совета, в рамках наших текущих совещаний и обсуждаем рекомендации, которые разрабатываются Роспотребнадзором и должны быть внедрены в ресторанах или гостиницах. Получаем хорошую обратную связь от предприятий.

Однако глава Управления Роспотребнадзора по РТ посетовала на то, что не все предприятия общественного питания в республике такие сознательные и исполнительные. Небольшие кафе и столовые, как правило, не входящие в периметр действия Ассоциации, порой допускают грубые нарушения, которые приводят к групповым инфекционным заболеваниям жителей. В этом случае нет времени на уговоры, чтобы они начали работать правильно. Поэтому здесь чаще бывает единственной мерой административное приостановление деятельности, и за это время они успевают привести все в соответствие — сделать ремонт, привести в порядок поточность, закупить необходимое оборудование, провести медосмотр своего персонала (это тоже частое нарушение). По ним есть вопросы, и они, по словам Марины Патяшиной, к сожалению, будут в течение 2025 года.

Небольшие кафе и столовые, как правило, не входящие в периметр действия Ассоциации, порой допускают грубые нарушения, которые приводят к групповым инфекционным заболеваниям наших жителей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Победный май», 5 миллионов туристов и новые фестивали

СЕО Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова перечислила все, чем жила организация в течение 2024 года: кроме международных мероприятий, был и сбор подарков к Сабантую, и гастрономические фестивали, и, конечно, 20-летний юбилей АРиО РТ, который отмечали в ноябре.

В планах на 2025-й — во-первых, амбициозная задача принять в Казани 5 миллионов туристов.

Во-вторых, в свете грядущего 80-летия Великой победы Галина Шарафутдинова предложила коллегам провести акцию «Победный май» (от слова «обед»), подробности и суть которой пока не сформированы, но будут обсуждаться в ближайшее время.

В-третьих, уже известно, что в Казани впервые пройдет «VK Фест», в рамках которого татарстанские рестораторы предлагают развернуть гастрономические активности.

В-четвертых, продолжится активная экспозиционно-выставочная деятельность, в которой АРиО традиционно активна.

Из интересных новшеств — Михаил Шарипов анонсировал подписание меморандума о принципах сохранения гастрономии в сельских поселениях.

СЕО Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова перечислила все, чем жила организация в течение 2024 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фермеры объединятся, чтобы решать вопросы взаимодействия с ресторанами

Проблемы, которые стоят перед Ассоциацией, не новы. Главное узкое место, «бутылочное горлышко» отрасли — кадры. Наше издание буквально на днях публиковало статью, посвященную этой проблеме. Не обошли ее и на коллегии: высказывался о проблеме недостатка персонала в сфере гостеприимства и ректор ПГУФКСиТ Рафис Бурганов, говорил об этом и Зуфар Гаязов, вспоминала и Галина Шарафутдинова. Способы решения проблемы предлагаются разнообразные — от обучения школьников-старшеклассников на профессии официантов и бариста и до привлечения в индустрию людей с ОВЗ, среди которых много классных маркетологов, дизайнеров и криэйторов.

И вторая важная тема — взаимодействие рестораторов с фермерами, предлагающими локальный продукт. В коллегии участвовали представители фермерских хозяйств. На эту тему с «Реальным временем» поговорила руководитель агрофермы «Светлое озеро» Татьяна Кирова. Она присутствовала на коллегии с презентацией своих сыров. По ее словам, есть сложности с тем, чтобы фермеру завести свою продукцию в ресторан. Проблема в том, что рестораны не всегда могут положиться на своего поставщика-фермера. Рестораторы в некоторых случаях могут столкнуться с недостатком нужного объема продукции, безответственным поведением поставщика, нестабильностью качества. Плюс в работе фермера есть сезонность, что создает дополнительные сложности в части стабильности поставок.

Руководитель агрофермы «Светлое озеро» Татьяна Кирова присутствовала на коллегии с презентацией своих сыров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Но я надеюсь, что лед тронется в ближайшее время. Думаю, и мы со своей стороны поделимся своими знаниями с коллегами. Мы закончили «Школу фермера» — это проект «Россельхозбанка», Министерства сельского хозяйства и Аграрного университета. И сейчас мы хотим создать Клуб выпускников «Школы фермера», который будет помогать нам кооперироваться, давать возможность ресторанам получать тот продукт, который им нужен. Хотим наладить взаимодействие и повысить его качество, — рассказывает Татьяна. — Мы сегодня здесь как раз для того, чтобы найти точки соприкосновения и возможности для взаимовыгодной работы. Чтобы мы могли продвигать свою продукцию, а ресторан — предложить своему гостю вкусное, качественное и натуральное!

1 / 30 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов