«Бизнес-газете» сделали бо-бо
Владельцу издания не удалось через суд закрепить за собой бренд «Бизнес Online»
Издаваемая в Казани электронная газета «Бизнес Online» рискует получить двойников. Ее владельцу не удалось закрепить за собой это словесное обозначение — в регистрации бренда отказали Роспатент и Суд по интеллектуальным правам. Они считают, что газета «Бизнес Online» недостаточно широко известна, ее наименование имеет «различительную способность» лишь локально — в пределах Татарстана, а слова «бизнес» и «online» являются общими и не подлежат регистрации. В редакции говорят, что в связи с этим не планируют ребрендинг и намерены через кассацию продолжить попытки зарегистрировать название в целях «защиты от чисто гипотетических рисков». Подробнее — в материале «Реального времени».
Роспантент и суд не нашли в названии «Бизнес Online» ничего, что бы стоило охранять
Один из игроков медиарынка Татарстана ООО «Бизнес Медия Холдинг» (БМХ), который на домене business-gazeta.ru издает «Деловую электронную газету Бизнес Online (на связи)» (так пишется название СМИ официально), не может закрепить за собой исключительное право на товарный знак словесного обозначения «Бизнес Online». Компания обратилась с заявлением о госрегистрации бренда в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в июле прошлого года. Однако в сентябре получила от ведомства отказ, который издатель попытался оспорить в Суде по интеллектуальным правам. Однако в феврале суд постановил оставить решение Роспатента в силе.
Причины отказа, согласно решению суда:
- словесное обозначение «Бизнес Online» не обладает различительной способностью;
- словесное обозначение «Бизнес Online» состоит только из неохраноспособных элементов.
БМХ в суде объяснял свое требование тем, что словесное обозначение «Бизнес Online» «приобрело различительную способность» в результате «интенсивного использования в отношении испрашиваемых товаров и услуг». В качестве подтверждения компания представила, в частности, «Анализ медийных предпочтений деловой элиты г. Казани», проведенный центром аналитических исследований и разработок в 2015–2018 годы, рейтинг сервиса «Яндекс.Метрика», данные сервиса «Рейтинг сайтов. Livelnternet», данные рейтинга, подготовленные компанией «Медиология», демонстрирующие цитируемость «bisiness-gazeta.ru» в 2019–2021 годах, а также копии благодарственных писем, копии дипломов и прочих наград.
Компания имеет зарегистрированный товарный знак. Однако представленные свидетельства заслуг Роспатент и поддержавший его суд не убедили.
— Рейтинги самых цитируемых СМИ касаются именно обозначения «Business-gazeta» и не содержат доказательств того, что указанное обозначение воспринималось российскими потребителями в неразрывной связи со спорным обозначением «Бизнес Online», — говорится в решении суда.
Благодарственные письма, по мнению Роспатента и суда, «отражают мнение частных лиц и не подтверждают восприятие заявленного обозначения именно рядовым средним российским потребителем в качестве средства индивидуализации».
— Роспатент верно отметил, что дипломы и награды относятся к деятельности заявителя исключительно в пределах Республики Татарстан. Как следствие, присуждение их заявителю не может свидетельствовать о том, что с точки зрения потребителей, вне зависимости от места их проживания, заявленное обозначение более не характеризует испрашиваемые услуги, — сказано в решении суда.
Роспатент и поддержавший его суд отметили, что «обозначение «Бизнес Online» заявитель использует в отношении электронного издания, освещающего происходящее в деловой жизни города Казани и Республики Татарстан». Это не позволяет говорить о «различительной способности» обозначения «Бизнес Online»: «аудитория данного издания ограничена либо местом нахождения читателей, либо территорией их профессиональных интересов (город Казань, Республика Татарстан)».
— В силу этого деятельность названного электронного издания не может обуславливать изменение восприятия заявленного обозначения рядовым средним российским потребителем независимо от места его проживания, — говорится в материалах суда.
Да и в самом названии «Бизнес Online» Роспатент и суд не нашли ничего, что бы стоило охранять: обозначение «выполнено стандартным шрифтом в черном цвете буквами русского и латинского алфавитов».
— Словесный элемент «бизнес» означает «экономическую деятельность, ставящую главными целями получение прибыли», а элемент «online» в переводе с английского означает — «осуществляемый в режиме реального времени посредством сети Интернет», — подчеркнул суд.
— Административный орган пришел к правомерному выводу, что так как заявленное словесное обозначение «Бизнес Online» состоит только из неохраноспособных элементов, то его государственная регистрация в качестве товарного знака противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, — говорится в решении суда.
В Роспатенте пообещали предоставить комментарий по данному спору, однако, видимо, не нашли, что добавить к решению суда: к настоящему времени от пресс-службы ведомства ответ на запрос не поступил.
«Нельзя исключать, что где-то не появится еще один информационный ресурс под названием «Бизнес Online»
В редакции электронной газеты «Бизнес Online» сказали, что намерены продолжить попытки регистрации бренда и планируют оспорить отказное решение Суда по интеллектуальным правам.
— Это никак не отразится на работе издания — ни сейчас, ни в отдаленной перспективе. Более того, если все судебные инстанции откажут нам в иске, это будет тоже ценный для нас результат. По крайней мере, мы будем уверены, что в будущем наше словесное обозначение не смогут зарегистрировать на себя и другие потенциальные заявители, — прокомментировали «Реальному времени» решение суда в «Бизнес Online».
При этом в редакции говорят, что к ним не поступали претензии от третьих лиц, а также сам БМХ не направлял претензии третьим лицам в связи с использованием товарного знака «Бизнес Online».
Ребрендинга своего СМИ в связи с тем, что оно работает не под защищенным логотипом, БМХ не планирует.
— Логотип «БИЗНЕС Online» защищен с 2016 года, находится в реестре товарных знаков Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ. Ребрендинг не планируется, — сказали в редакции. — Этого вполне достаточно для защиты наших законных интересов. Регистрация словесного обозначения «Бизнес Online» в качестве товарного знака — рутинная процедура для дополнительной защиты от чисто гипотетических рисков, — добавили в «Бизнес Online».
Эксперты в области интеллектуальной собственности сходятся во мнении, что риски для электронной газеты есть: пока нет регистрации бренда, нельзя исключать, что под названием «Бизнес Online» не появится какой-то другой информресурс.
Денис Павлов, эксперт по защите интеллектуальных прав компании BeBrand:
Кроме того, без регистрации бренда его потенциально может взять к использованию другая компания. В связи с этим нельзя исключать, что где-то не появится еще один информационный ресурс под названием «Бизнес Online». Так как ни у одной компании нет исключительных прав на наименование, разбирательство между сторонами должно будет проходить в УФАС. Этот процесс сложен, так как суд учитывает многие обстоятельства и для подтверждения нарушения потребуются серьезные доказательства. С товарным знаком факты нарушения доказывать проще.
Данир Габитов, руководитель патентного бюро «Данпатент»:
Да, у компании есть действующий товарный знак, содержащий название «Бизнес Online» и графический элемент, поэтому охрана обозначению в целом предоставлена. Но она не распространяется на слова «бизнес» и «online», которые являются неохраняемыми.
Шанс зарегистрировать обозначение даже через очень тернистый путь есть всегда. Как минимум компания может побороться в кассационной инстанции, обжаловав решение первой, и попробовать доказать приобретение различительной способности в силу длительного использования. Если компания сможет доказать, что за пределами республики потребители ассоциируют словосочетание «Бизнес Online» исключительно с ними и их деятельностью, то регистрация возможна.
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Справка
Деловая электронная газета «Бизнес Online» (на связи) имеет свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС 77-33484 от 15 октября 2008 года.
Учредитель — ООО «Бизнес Медия Холдинг», единственным владельцем которого является журналист Рашид Галямов. Среднесписочная численность коллектива на конец 2023 года составляла 56 человек. Главным редактором является Алексей Брусницын.
Уставный капитал компании составляет 1,5 млн руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2023 году составила 111,2 млн руб., чистая прибыль — 10 млн руб. Чистые активы превышали 43,8 млн руб.
В 2019 году 4,56% (2,7 млн руб.) выручки компании обеспечивали госконтракты, в 2018 году их доля достигала 8,6% (3,5 млн руб.). Данные за последние годы по этому показателю в «СПАРК-Интерфакс» отсутствуют.
Компания имеет зарегистрированный товарный знак.