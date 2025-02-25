«Бизнес-газете» сделали бо-бо

Владельцу издания не удалось через суд закрепить за собой бренд «Бизнес Online»

Фото: Мария Зверева

Издаваемая в Казани электронная газета «Бизнес Online» рискует получить двойников. Ее владельцу не удалось закрепить за собой это словесное обозначение — в регистрации бренда отказали Роспатент и Суд по интеллектуальным правам. Они считают, что газета «Бизнес Online» недостаточно широко известна, ее наименование имеет «различительную способность» лишь локально — в пределах Татарстана, а слова «бизнес» и «online» являются общими и не подлежат регистрации. В редакции говорят, что в связи с этим не планируют ребрендинг и намерены через кассацию продолжить попытки зарегистрировать название в целях «защиты от чисто гипотетических рисков». Подробнее — в материале «Реального времени».



Роспантент и суд не нашли в названии «Бизнес Online» ничего, что бы стоило охранять

Один из игроков медиарынка Татарстана ООО «Бизнес Медия Холдинг» (БМХ), который на домене business-gazeta.ru издает «Деловую электронную газету Бизнес Online (на связи)» (так пишется название СМИ официально), не может закрепить за собой исключительное право на товарный знак словесного обозначения «Бизнес Online». Компания обратилась с заявлением о госрегистрации бренда в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в июле прошлого года. Однако в сентябре получила от ведомства отказ, который издатель попытался оспорить в Суде по интеллектуальным правам. Однако в феврале суд постановил оставить решение Роспатента в силе.

Причины отказа, согласно решению суда:

словесное обозначение «Бизнес Online» не обладает различительной способностью;

словесное обозначение «Бизнес Online» состоит только из неохраноспособных элементов.

БМХ в суде объяснял свое требование тем, что словесное обозначение «Бизнес Online» «приобрело различительную способность» в результате «интенсивного использования в отношении испрашиваемых товаров и услуг». В качестве подтверждения компания представила, в частности, «Анализ медийных предпочтений деловой элиты г. Казани», проведенный центром аналитических исследований и разработок в 2015–2018 годы, рейтинг сервиса «Яндекс.Метрика», данные сервиса «Рейтинг сайтов. Livelnternet», данные рейтинга, подготовленные компанией «Медиология», демонстрирующие цитируемость «bisiness-gazeta.ru» в 2019–2021 годах, а также копии благодарственных писем, копии дипломов и прочих наград.

Компания имеет зарегистрированный товарный знак. Однако представленные свидетельства заслуг Роспатент и поддержавший его суд не убедили.

— Рейтинги самых цитируемых СМИ касаются именно обозначения «Business-gazeta» и не содержат доказательств того, что указанное обозначение воспринималось российскими потребителями в неразрывной связи со спорным обозначением «Бизнес Online», — говорится в решении суда.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Благодарственные письма, по мнению Роспатента и суда, «отражают мнение частных лиц и не подтверждают восприятие заявленного обозначения именно рядовым средним российским потребителем в качестве средства индивидуализации».

— Роспатент верно отметил, что дипломы и награды относятся к деятельности заявителя исключительно в пределах Республики Татарстан. Как следствие, присуждение их заявителю не может свидетельствовать о том, что с точки зрения потребителей, вне зависимости от места их проживания, заявленное обозначение более не характеризует испрашиваемые услуги, — сказано в решении суда.

Роспатент и поддержавший его суд отметили, что «обозначение «Бизнес Online» заявитель использует в отношении электронного издания, освещающего происходящее в деловой жизни города Казани и Республики Татарстан». Это не позволяет говорить о «различительной способности» обозначения «Бизнес Online»: «аудитория данного издания ограничена либо местом нахождения читателей, либо территорией их профессиональных интересов (город Казань, Республика Татарстан)».

— В силу этого деятельность названного электронного издания не может обуславливать изменение восприятия заявленного обозначения рядовым средним российским потребителем независимо от места его проживания, — говорится в материалах суда.

Да и в самом названии «Бизнес Online» Роспатент и суд не нашли ничего, что бы стоило охранять: обозначение «выполнено стандартным шрифтом в черном цвете буквами русского и латинского алфавитов».

— Словесный элемент «бизнес» означает «экономическую деятельность, ставящую главными целями получение прибыли», а элемент «online» в переводе с английского означает — «осуществляемый в режиме реального времени посредством сети Интернет», — подчеркнул суд.

— Административный орган пришел к правомерному выводу, что так как заявленное словесное обозначение «Бизнес Online» состоит только из неохраноспособных элементов, то его государственная регистрация в качестве товарного знака противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, — говорится в решении суда.

В Роспатенте пообещали предоставить комментарий по данному спору, однако, видимо, не нашли, что добавить к решению суда: к настоящему времени от пресс-службы ведомства ответ на запрос не поступил.

«Нельзя исключать, что где-то не появится еще один информационный ресурс под названием «Бизнес Online»

В редакции электронной газеты «Бизнес Online» сказали, что намерены продолжить попытки регистрации бренда и планируют оспорить отказное решение Суда по интеллектуальным правам.

— Это никак не отразится на работе издания — ни сейчас, ни в отдаленной перспективе. Более того, если все судебные инстанции откажут нам в иске, это будет тоже ценный для нас результат. По крайней мере, мы будем уверены, что в будущем наше словесное обозначение не смогут зарегистрировать на себя и другие потенциальные заявители, — прокомментировали «Реальному времени» решение суда в «Бизнес Online».

При этом в редакции говорят, что к ним не поступали претензии от третьих лиц, а также сам БМХ не направлял претензии третьим лицам в связи с использованием товарного знака «Бизнес Online».

Ребрендинга своего СМИ в связи с тем, что оно работает не под защищенным логотипом, БМХ не планирует.

— Логотип «БИЗНЕС Online» защищен с 2016 года, находится в реестре товарных знаков Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ. Ребрендинг не планируется, — сказали в редакции. — Этого вполне достаточно для защиты наших законных интересов. Регистрация словесного обозначения «Бизнес Online» в качестве товарного знака — рутинная процедура для дополнительной защиты от чисто гипотетических рисков, — добавили в «Бизнес Online».

Эксперты в области интеллектуальной собственности сходятся во мнении, что риски для электронной газеты есть: пока нет регистрации бренда, нельзя исключать, что под названием «Бизнес Online» не появится какой-то другой информресурс.

Денис Павлов, эксперт по защите интеллектуальных прав компании BeBrand:



— Риски для «Бизнес Медия Холдинга» могут заключаться в том, что с принятием закона «О защите русского языка», который уже прошел первое чтение, компании могут запретить использование англицизма в названии. Уже сейчас в ряде городов страны — в Краснодаре и Ярославле, например, — местные власти на своем уровне приняли решения о запрете вывесок на английском языке и потребовали убрать их. Это не коснулось лишь тех, кто успел зарегистрировать свои товарные знаки на латинице.

Кроме того, без регистрации бренда его потенциально может взять к использованию другая компания. В связи с этим нельзя исключать, что где-то не появится еще один информационный ресурс под названием «Бизнес Online». Так как ни у одной компании нет исключительных прав на наименование, разбирательство между сторонами должно будет проходить в УФАС. Этот процесс сложен, так как суд учитывает многие обстоятельства и для подтверждения нарушения потребуются серьезные доказательства. С товарным знаком факты нарушения доказывать проще.

Данир Габитов, руководитель патентного бюро «Данпатент»:

— Риски у компании без зарегистрированного знака существуют. Если слова ничейные и общие, то их может использовать любая компания или предприниматель. В том числе может появиться другое СМИ с этим же названием. Конечно, в этом случае встает вопрос о недобросовестной конкуренции, и это предмет уже другого разбирательства, где, возможно, заявитель сможет прекратить использование этого названия другим СМИ, но факт остается фактом — такой риск существует.

Да, у компании есть действующий товарный знак, содержащий название «Бизнес Online» и графический элемент, поэтому охрана обозначению в целом предоставлена. Но она не распространяется на слова «бизнес» и «online», которые являются неохраняемыми.

Шанс зарегистрировать обозначение даже через очень тернистый путь есть всегда. Как минимум компания может побороться в кассационной инстанции, обжаловав решение первой, и попробовать доказать приобретение различительной способности в силу длительного использования. Если компания сможет доказать, что за пределами республики потребители ассоциируют словосочетание «Бизнес Online» исключительно с ними и их деятельностью, то регистрация возможна.



Марта Ноябрева