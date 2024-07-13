Бизнес-обзор: сеть АЗС «Кузкей» вернулась к основателю, Haier и Sisecam сменили голландскую «прописку»

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 19-я

Фото: Олег Тихонов

На этой неделе китайская компания Haier и турецкий холдинг «Шишеджам», развивающие производства в Татарстане, перевели контролирующие предприятия из голландского офшора в юрисдикцию других стран. Челнинская сеть АЗС «Кузкей», судя по всему, перешла к семье прежнего владельца компании Флюра Шафикова. «Казанькомпрессормаш» намерен выплатить дивиденды за прошлый год в размере 2,6 млрд рублей. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Cеть АЗС «Кузкей» сменила собственника



Челнинская сеть автозаправочных станций «Кузкей», похоже, вернулась к своему основателю, известному в автограде предпринимателю Флюру Шафикову. Согласно открытым данным, компания «Кузкэй» с этой недели полностью принадлежит его дочери — Айгуль Флюровне Ахмадеевой. Хотя ранее, три года назад, было объявлено о продаже восьми заправок сети другому крупному игроку топливного рынка, владельцу ГК «ТранзитСити» и бренда Irbis Ринату Гаптельхакову. Сделку подтверждал сам Шафиков.

Впрочем, на бумаге бизнесмен оставался основным соучредителем ООО «Кузкэй» до марта этого года, затем его 95% были записаны на саму фирму, а с 10 июля компанией единолично владеет дочь. Кстати, в минувшем году у челнинского предпринимателя разгорелся спор с бывшим зятем Эмилем Латыповым из-за двух компаний — «Сигма-С» и «Медикал Лаф», записанных на его другую дочь, Алсу Флюровну Латыпову. После ее развода с мужем Шафиков хотел вернуть этот бизнес в семью, но проиграл процесс в арбитраже.

Челнинская сеть автозаправочных станций «Кузкей», похоже, вернулась к своему основателю, известному в автограде предпринимателю Флюру Шафикову. скриншот realnoevremya.ru/ 2gis.ru

Комплекс автозаправочных станций АЗС «Кузкей» был основан в Набережных Челнах в конце 1990-х годов, одна из заправок работала в Мензелинске. В минувшем году фирма показала выручку в 48,1 млн и чистую прибыль в 45,5 млн рублей.

Турецкий стекольный холдинг «Шишеджам» с заводом в Елабуге сменил прописку

В эту среду у резидента «Алабуги», стекольного производства «Шишеджам Аутоматив Рус», сменился учредитель. Турецкий холдинг «Шишеджам» (Sisecam — англ., Şişecam — тур.) перевел контролирующее предприятие из голландского офшора в юрисдикцию своей страны. Вместо нидерландской компании Trakya Investment B.V., по данным ЕГРЮЛ, елабужское предприятие теперь принадлежит турецкому АО «Туркие Шише Ве Джам Фабрикалары Аноним Ширкети».

На территории татарстанской особой экономической зоны работает два производства холдинга «Шишеджам», одного из лидеров по производству стекла в мире, — это «Тракья Гласс Рус» и «Аутоматив Гласс Альянс Рус». Оба специализируются на выпуске автомобильного стекла, инвестиции на старте проекта составили $310 млн. В Елабуге было создано предприятие мощностью 230 тысяч тонн и 4,5 млн кв. м зеркал в год.

Турецкий холдинг «Шишеджам» (Sisecam — англ., Şişecam — тур.) перевел контролирующее предприятие из голландского офшора в юрисдикцию своей страны. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

На российском рынке стеклотары и посуды из стекла турки из Şişecam лидируют. В нашей стране у холдинга несколько производств: завод по производству посуды из стекла в Нижегородской области и пять заводов по производству стеклотары в Вологодской, Владимирской и Ленинградской областях, Краснодарском крае и Башкирии.

Правда, предприятие в Татарстане пока терпит убытки. В минувшем году выручка упала до 514,2 млн, компания ушла в минус на 773 млн рублей.

Российское подразделение Haier контролируется из Гонконга

По схожему сценарию решила вопрос юрисдикции контролирующего лица российская «дочка» китайского концерна-производителя бытовой техники и электроники Haier, у которой три филиала и два дочерних предприятия в Татарстане. ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис Рус» (сокращенно «ХАР») сменило голландскую «прописку»: вместо нидерландского Haier Europe Appliances Holding B.V. сейчас компания принадлежит «Хайер Шерхолдингз (Гонконг) Лимитед» (99,99%) и «Хайер Электрикал Эпплаенсис (Малайзия) СДН. БХД».

В прошлом году компания нарастила выручку в 1,9 раза, до 119,8 млрд рублей, чистая прибыль составила 3 млрд, согласно данным «СПАРК-Интерфакс». Как поясняли в самой компании, рост оборота произошел с увеличением ее доли «в связи с уходом с рынка многих производителей, представляющих страны ЕС, США и другие недружественные для России страны».

Компания Haier была создана в 1984 году как завод по производству холодильников. Китайский концерн вышел на рынок России в 2007 году. В 2014-м начал строительство своего первого российского завода на территории Камского индустриального парка «Мастер» в Набережных Челнах. В Татарстане компания представлена юрлицами ООО «Хайер Фридж Рус», ООО «Хайер Лаундри Машин Рус», ООО «Торговая компания «Хайер Рус».

В 2014-м Haier начал строительство своего первого российского завода на территории Камского индустриального парка «Мастер» в Набережных Челнах. Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Белорусский собственник стекольщиков и дивиденды «Казанькомпрессормаша»

Новый иностранный учредитель еще у одной татарстанской компании по производству стекла и стекольной продукции — челнинского ООО «Камстеклострой». До недавнего времени предприятие полностью принадлежало местному предпринимателю Ренату Зялялову, но с понедельника в уставный капитал общества вошла гражданка Белоруссии Елена Лебедева.

В компании ей принадлежит 20%, остальные 80% по-прежнему контролирует Залялов. Елена Лебедева также вступила в должность директора предприятия. Других бизнесов за ней не числится. Залялов владеет еще двумя челнинскими фирмами по продаже стройматериалов: «Компания Витрум» и «Гвардион». Но наиболее прибыльный — «Камстеклострой», в прошлом году его оборот достиг 107,3 млн рублей. Правда, чистая прибыль составила всего 218 тысяч.

«Казанькомпрессормаш» скорректировал прежде опубликованную информацию о решении совета директоров — рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль компании за прошлый год путем выплаты дивидендов в общем размере 2,6 млрд рублей.

«Казанькомпрессормаш» намерен выплатить дивиденды за прошлый год в размере 2,6 млрд рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Размер дивидендов по акциям общества был определен в следующем порядке:

1) владельцам обыкновенных акций выплатить 2,6 млрд, из расчета на одну обыкновенную акцию — 7 730 рублей 00 копеек;

2) владельцам привилегированных акций выплатить 753 400 рублей, из расчета на одну привилегированную акцию — 50 рублей 00 копеек.

Источником выплаты дивидендов является нераспределенная прибыль прошлых лет. Заседание совета директоров было еще в мае, сейчас в его решении скорректировали информацию по одному из пунктов об идентификационных признаках ценных бумаг.