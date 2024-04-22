«КОС-Синтез» был блестящ в обороне, Лазарев — в реализации

Разгромили действующего чемпиона на его площадке

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

«Казань — столица чемпионов» на паркете и в воде противостоит Калининграду и Волгограду в борьбе за золото в женском волейболе и мужском водном поло. Ждет мужского волейбольного финала с Москвой, регбийного суперфинала с Пензой, а там в резерве мужской баскетбол и разнополый хоккей на траве. Спортивная редакция «Реального времени» наблюдает, как в текущем году Татарстан снова доминирует в игровых командных видах спорта.

Юрий Дрозин: «В обоих клубах и городах есть нечужие для меня люди»

Перед стартовым матчем ватерпольного финала в Волгограде мы поговорили с известным тренером Юрием Дрозиным, который работал в армейской команде Севастополя с нынешними первыми лицами «Спартака» и «КОС-Синтеза».

«В обоих клубах и городах есть нечужие для меня люди. Я немного, порядка полугода, тренировал наставника Волгограда Владимира Карабутова, но зато спортивный директор клуба Андрей Шайдаков три года отыграл и отслужил в нашей команде СК КЧФ из Севастополя. Президент спортивного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров, как известно, проходил в Севастополе воинскую службу, и в целом провел восемь лет под моим руководством. Хочу отметить его работу на посту президента клуба по водным видам спорта, в рамках которого он развивает ватерпольную пирамиду, и именно в Казани, на мой взгляд, сейчас лучшее сочетание основной и молодежной команд.

Его партнер и еще один мой подопечный, экс-казанец и воспитанник «Синтеза» Игорь Горбач решил поселиться в Севастополе, где занимается бизнесом, Владимиров, как и Зиннуров, остался в водном поло, живет в столице, сочетая работу в спорте с административной. Вообще, практически весь состав СК КЧФ, с которым мы выходили в высшую лигу чемпионата СССР и играли там, состоялся как личности не только в спорте, но и в жизни. И приятно, что они не забыли о своих прошлых годах в водном поло. Были в советском спорте тренеры из разряда великих, которые считали, что для прогресса нужна конкуренция в составе, а для конкуренции необходим внутренний конфликт, который эти тренеры и создавали. Я был против таких методов, у меня была команда-семья и осталась таковой со временем. Другое дело, что все они были ершистыми, работать с ними подчас было нелегко, каждый со своим «я», а еще тяжелее было создать из многих «я» один коллектив — «мы». Но, я считаю, что мне это удалось, и помню, перед одним из первенств Европы, я говорил подопечным, что спорт это только часть их жизни, важны взаимоотношения помимо него».

Монолог Юрия Николаевича будет непоследним и в этом репортаже, более того, его развернутое интервью должно выйти в «Реальном времени» на текущей неделе, предваряя повторный поединок финальной части в Казани. Что касается первого матча, то борьбы было мало буквально со старта. Открыл счет Адель Латыпов, и поначалу казанцы еще трижды обращались к его услугам, чтобы увеличить счет. Но главным бомбардиром вечера стал Николай Лазарев, забросивший второй мяч в игре. На реализованный спартаковцами пенальти, казанцы ответили голом Романа Шепелева, который увеличил счет 3:1, бросив навесиком за полсекунды до сирены. Приятно называть такое «голом в раздевалку», хотя в ватерпольном мироощущении это «гол на бортик», куда подплывают игроки пропустившей команды.

Только второй период получился ничейным

Дубль Лазарева и ответный мяч волгоградцев, гол Сергея Лисунова и еще одна ответочка от хозяев, хет-трик Лазарева, и снова Волгоград точен в ответе — так можно охарактеризовать второй период, получившийся в итоге самым результативным в игре. Волгоградский наставник Александр Гайдуков, помогавший комментировать игру, отметил, что команды очень много теряют атак из-за переходов. Мы же, не погружаясь в сущность водного поло, отметим красоту гола Сергея Лисунова, бросившего с разворота, но, как говорится, смелость города берет, и голкипер волгоградцев Петр Федотов, по сути, сам затолкал мяч за линию ворот.

А мы пока снова дадим слово Юрию Дрозину: «На мой нейтральный взгляд из Крыма — это две ведущие команды, которые на протяжении последних сезонов занимают лидирующее положение в российском водном поло, хотя в завершающемся сезоне к ним присоединилась команда Астрахани, создавшая интригу в борьбе за 1-е место, но опыт Волгограда и Казани в конечном итоге победил. Астрахань, кстати, тоже хотелось бы отметить за создание второй команды, хотя уровень ее дубля послабее, чем в Казани, но он очень перспективен.

Хотелось бы, чтобы финал состоял из трех матчей, а не был скоротечным, как полуфиналы. Хотя и там стоит отметить Астрахань, создавшую интригу в первом из двух матчей с «КОС-Синтезом». Причем именно их первую игру я бы выбрал как показательную и для финала, с такой же степенью напряженности, поскольку лидерам российского водного поло, очевидно, в регулярном сезоне не хватает игр высокого накала, видимо, разница в уровне участников чемпионата велика. Банальное пожелание: через большое количество напряженных игр вырастет уровень команд-участниц чемпионата России, и будет приток игроков из этих команд в институт национальных сборных, который я сейчас представляю».

Счет 6:4 в пользу Казани давал надежду на продолжение противостояния во второй половине матча, но оборона «КОС-Синтеза», и Игорь Чирков на последнем рубеже действовали в этот вечер выше всяких похвал. Третий период был выигран, как и стартовый, со счетом 3:1. Вначале отличился Иван Васильев, увеличивший счет закидушкой за шиворот Федотову. Тут надо отметить Васильева, как ранее Лисунова, за смелость и высокий класс, поскольку казанец вытянулся во весь рост, чтобы достать передачу, и тут же точно бросил за секунду до конца владения мячом. Эмиль Зиннуров, ответка Волгограда и покер Лазарева установили счет 9:5 в пользу «КОС-Синтеза» перед заключительными 8 минутами матча. Четыре гола Лазарева как раз и олицетворяли преимущество Казани над Волгоградом.

Тайная страница жизни Ирека Зинурова

Карабутов брал тайм-аут, трибуны поддерживали своих любимцев, штанги не давали мячу залететь за спину Федотова, но уже за 3 минуты до конца игры стало понятно, что Казань победу не упустит. Засушив четвертый период, наша команда заходила в эндшпиль с разрывом в счете в четыре мяча, который не отыгрывается за 3 минуты. А гол Арслана Закирова за 2,43 минуты до сирены, с дальней дистанции в ближний угол, установил окончательный счет 10:5, победа нокаутом. После которой не хотелось бы осуществлять желание Дрозина, который хотел видеть три матча в финале. Двух достаточно, чтобы по их итогам затолкать тренерский штаб «КОС-Синтеза» в воду.

А перед этим, послушаем именитого наставника Дрозина, который работал в чемпионатах СССР и Украины, Саудовской Аравии, Кувейта, а сейчас развивает водное поло на полуострове Крым и трудится в тренерском штабе юниорских сборных России: «...Начался этот этап работы с первенства Европы с командой 2006 года рождения, когда тренерский штаб состоял из астраханца Евгения Калашникова и казанца Романа Иванова, и сборная тогда заняла 5-е место, неудачно сыграв только один матч в четвертьфинале с Хорватией. При этом обыграли Сербию дважды, Черногорию, Хорватию. Из Казани было трое — Даниил Кудрявцев, Илья Васильев и Камиль Шайдуллин, играющие сейчас за «КОС-Синтез-УОР» Николая Шепелева, с которым мы работаем уже с другим возрастом, где главный тренер Сергей Воронин. Это резерв сборной, куда входят казанцы Салим Абдуллин, Сергей Белянский, Богдан Комаров, Ян Полозенко, Раиль Тазеев.





Сложно, конечно, без международного сезона, поскольку пока мы играем только с Турцией, которую обыгрываем с разницей порядка десяти мячей. Но есть и положительный момент. На сборах юниорских команд, что 2005-го, что моложе, 2006-го, 2008-го годов рождения в Кисловодске, или базе национальной сборной на «Озере Круглое», в Раменском, Рузе, сейчас созданы очень хорошие условия. В сравнении с той же подготовкой к юниорскому Евро с ребятами 2006 года рождения у нас было всего два сбора, достаточно скромных по условиям. Сейчас, в отсутствие международных соревнований, освободилась часть средств, которые ранее тратились на них, и их пускают на подготовительный период. В итоге у нас любое количество времени тренировок на воде, сколько ни пожелаешь, по шесть часов в день, возможности для проведения большого объема работы, направленной на повышение физической нагрузки, мало, кто может предоставить такой комплекс услуг на сборах. Ехать нужно только ради товарищеских матчей с большой конкуренцией».

А перед второй встречей финала чемпионата в Казани, мы поинтригуем читателей информацией о том, что Дрозин рассказал о тайной странице ватерпольной карьеры Ирека Зиннурова. Остается подтвердить или опровергнуть ее в интервью с президентом СК «Синтез». Желательно совместив это с поздравлениями с чемпионством.