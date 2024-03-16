И что с этим делать: отношения с деньгами
Что такое финансовое здоровье? «Это сознательное, целенаправленное отношение к деньгам, которое приносит удовлетворение и не слишком много стресса», — объясняет финансовый психолог Брэд Клонц. Оно включает понимание того, что средства будут нужны не только сейчас, но и в будущем. А также умение различать, что вам действительно нужно, а чего просто хочется. При чем здесь психологическая зрелость и первый детский опыт встречи с деньгами, а также как на нас влияет долгосрочное планирование, психолог Альсина Газизова в проекте «И что с этим делать» исследовала с Ларисой Плотницкой, бизнес-тренером, финансовым консультантом, автором книг по управлению финансами.
Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy. Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений: alsina.gazizova@gmail.com.
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