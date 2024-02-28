«Не очень-то вы щедрые, но мы за экономику»

«Эфир» предлагает построить в Татарстане два завода по утилизации биологических отходов за 300 млн рублей

«130 тысяч рублей за аудит годового отчета (Татнефтехиминвест-холдинга»)? — удивился раис Татарстана Рустам Минниханов скромной цифре. — Аудиторы — это те, кто пишет, что из представленных документов нарушений не нашли, все нормально. И за эту печать мы платим деньги. Это божеская цена»,- иронизировал он. Всерьез на заседании совета директоров «ТНХИ-Х» обсуждали, зачем создавать в РТ оператора по утилизации медицинских отходов, выдержат ли морозы водонапорные башен Рожковского из полимерно-композитных материалов, и фабрику катализаторов на мощностях Казанского федерального университета. Детали — в репортаже «Реального времени».

«Эфир» готов передать будущему оператору технологию

«Если поддержите нашу технологию, то предлагаю определить в Татарстане единого оператора по утилизации медицинских отходов на базе «Гринты», — сразу изложил конкретное применение собственной разработке гендиректор московской компании «Эфир» Иван Ожгихин. Эта проектная компания выделилась в рамках стратегии реорганизации ГК «Роснано», перейдя под крыло Фонда инфраструктурных и образовательных программ. ФИОП отвечает не только за научно-технологические разработки, но и нацелено на привлечение инвесторов под их внедрение.

Год назад глава компании Иван Ожгихин впервые представил на заседании «ТНХИ-Х» технологии плазмохимической деструкции для утилизации биологически опасных отходов, а теперь предложил инвестиционную схему коммерческого использования. ООО «Эфир», как разработчик-правообладатель плазмохимической деструкции готов передать будущему оператору технологию, а казанский ИТП «Идея» как дочернее предприятие «Роснано» должно стать инвестором строительства двух заводов по обезвреживанию и утилизации медотходов класса Б и В. Разместить их предлагается в Казани и в Заинске. Мощность каждого — 5 тысяч тонн, а инвестиции в строительство оцениваются в 300 млн рублей.

Экспертизу затянули до марта

Правда, инвестиционная модель пока не может быть запущена в работу, так как разработка не прошла все этапы прохождения регистрации в госорганах РФ. Гендиректор московской компании «Эфир» Иван Ожгихин посетовал, что процесс аккредитации и сертификации слишком затянулся.

«А августе 2023 года Минпромторг РФ рекомендовал включить технологию в реестр наилучших доступных технологий. Но не так быстро все идет, как планировали. Только в ноябре мы сумели пройти слушания по оценке на окружающую среду. И 26 декабря в Росприроднадзор РФ направили все документы для получения Государственной экологической экспертизы», — рассказал он. Оказалось, что сертификация все еще продолжается. 22 февраля этого года прошло еще одно заседание комиссии.

Минниханов: делайте быстрее

Но глава «Эфира» Иван Ожгихин заверил, что получит положительную государственную экологическую экспертизу в марте этого года. А без нее двигаться по инвестиционной карте невозможно. По оценке Ожгихина, тариф на утилизацию медотходов «будет ниже среднего на 7%», а ежегодня экономия составит 62,2 млн рублей. Ежегодно в республике образуется 19 млн тонн, а общие затраты на утилизацию составят 839,4 млн рублей.

Глава республики Рустам Минниханов согласился с тем, что нужно ускоряться. «Я считаю, что этот проект нужен для республики. Как только у вас будет заключение Росприроднадзора — приступайте. Давно обсуждаем — надо запускать проект», — торопил он.

По его словам, в республике много образуется медицинских отходов. «Не знаю, способны ли те компании, которые получают за это деньги, утилизировать как следует. Без этой технологии не обойтись. Это надо сделать», — поставил точку Минниханов.

«Зимой башни замерзают, мы их греем. А как греть полимер?»

«Прочность композитов и толерантность полимеров» — так поэтично представил достоинства водонапорных башен из полимерно-композитных материалов директор по развитию «РускомПолимер» Олег Лоцман.

«Водонапорные башни Рожновского обеспечивают водой малые населенные пункты. В этом году мы начали выпускать из полимерно-композитных материалов. Первая башня из пластика поставлена в Татарстане. Жители говорят:«Наконец, мы почувствовали вкус настоящей воды», — расхваливал Лоцман.

— Так, куда можно поехать? — остановил его Минниханов. В Дубъязы? Ох, я узнаю (проверю), — предупредил глава республики.

— Да есть к ним вопросы, — вмешался министр строительства Айзатуллин. — Когда минусовые температуры, башню коробит, изнутри весь пластмасс потрескался. Зимой башни из бетона замерзают, мы их греем. А как погреть полимер? Не знаю, — развел он руками.

Олег Лоцман взялся переубеждать сомневающихся, заявив, что внутри башни есть «ледяная шуба», поэтому греть башню не придется.

В заключение Минниханов призвал не только шире использовать композитные материалы, но надо снижать цену и стоимость. По его словам, на ТАНЕКО все эстакады построены из композита. «Композиты надо продвигать, мы с этим согласны. Если у вас будут хорошие идеи, то самая лучшая площадка — ОЭЗ Алабуга», — заключил он.