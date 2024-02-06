Светлана Радионова — бизнесу: «Мы доберемся до каждого, посчитаем ущерб и будем судиться»

Глава Росприроднадзора взялась за псевдоутилизаторов и дала предприятиям девять месяцев на получение комплексного экологического разрешения

Раис РТ Рустам Минниханов и Светлана Радионова, глава Росприроднадзора, приняли участие в совещании Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Встреча прошла на площадке ИТ-парка Набережных Челнов. Глава федерального ведомства напомнила, что до конца этого года в РТ 265 объектов первой категории должны получить комплексное экологическое разрешение. На сегодняшний день КЭР имеют только 10% предприятий. Между тем нарушителей ждет стократное увеличение штрафов. Кто в Татарстане в числе первых получил новый для российской промышленности документ и какие природоохранные мероприятия позволили снизить негативную нагрузку на окружающую среду в регионе — в материале «Реального времени».

Выставка достижений в сфере экологии

В Волжско-Камском межрегиональном управлении Росприроднадзора подвели итоги работы за 2023 год и поставили задачи на 2024-й. До начала мероприятия Рустам Минниханов и Светлана Радионова посетили специализированную выставку, где ведущие промышленные предприятия Татарстана представили свои проекты в области экологии.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов, рассказывая о деятельности предприятия, отметил, что безопасность и экологичность — ключевые фокусы внимания.

— За последние 10 лет на предприятии на 22% снизились выбросы загрязняющих веществ, на 19% сократилось потребление свежей речной воды. За последние 5 лет на 70% снизилось количество отходов, размещаемых на собственном полигоне. Контроль воздействия на окружающую среду происходит без перерыва и выходных. Ежемесячно наша лаборатория экологического контроля проводит свыше 1 000 исследований, каждые 20 минут данные с экопостов передаются в надзорные органы в режиме онлайн, — подчеркнул он.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов, рассказывая о деятельности предприятия, отметил, что безопасность и экологичность — ключевые фокусы внимания. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Светлана Радионова оценила вклад нефтехимиков в сохранение окружающей среды и поблагодарила за успешное участие в детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Предприятие было удостоено специального приза за интересные, нестандартные, креативные идеи, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры.

«Татнефть» на выставке представила технологию по переработке шин. Компания организовала сбор старых шин в 17 городах страны. Покрышки измельчают до крошки и отправляют в пиролизную установку. Там происходит физико-химический процесс разложения крошки под воздействием высокой температуры без доступа воздуха.

— Каждый из трех продуктов пиролиза ценен: пироконденсат превращается в изобутан — сырье. Пиролизный газ после очистки становится топливом непосредственно на установке пиролиза. Углеродный остаток используется как сырье для получения технического углерода, — подчеркнул заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии компании Азат Хабибрахманов.

Свой стенд на выставке развернуло Государственное унитарное предприятие Чувашии «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. А ученики Лешев-Тамакской общеобразовательной школы из Сармановского района Татарстана представили проект — эколагерь — и подарили главе Росприроднадзора настольные часы из вторсырья. Их своими руками сделала победительница Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» Азалия Ханнанова.

Ученики Лешев-Тамакской общеобразовательной школы из Сармановского района Татарстана представили проект — эколагерь — и подарили главе Росприроднадзора настольные часы из вторсырья. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

На полигонах ТКО в Татарстане заканчивается место

Ознакомившись с выставкой, участники совещания заняли места в зале. Первым слово взял руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров. По его словам, в республике остро стоит вопрос соблюдения природоохранного законодательства в области обращения с ТКО.

— В 2024 году в Западной зоне, с учетом остаточной вместимости, будет возможна эксплуатация только 10 полигонов, а в 2025 году эксплуатироваться будет пять полигонов ТКО. В 2024 году в Восточной зоне остаточная вместимость будет иметься у 12 полигонов, в 2025 году — у 11, — уточнил спикер.

Шакиров подчеркнул, что исчерпана вместимость полигонов в Менделеевском, Сармановском, Черемшанском, Актанышском и других районах, в 2024 году будет исчерпана мощность в Арском, Камско-Устьинском, Тетюшском и Азнакаевском районах.

— Таким образом, согласно сведениям эксплуатирующих организаций, в 2024 году в Татарстане остаточная вместимость будет иметься лишь у 22 полигонов, в 2025 году — у 16, — добавил он.

Более подробно Фаяз Шакиров остановился на контрольных проверках ведомства. Всего в 2023 году управлением было проведено 1 778 надзорных мероприятий, в том числе 312 внеплановых. Составлено 647 протоколов, предъявлено 111 ущербов, причиненных окружающей среде, на сумму более 6 млрд рублей. Взыскано 92 ущерба на общую сумму 157 млн рублей.

Всего в 2023 году Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора было проведено 1 778 надзорных мероприятий, в том числе 312 внеплановых, сообщил его руководитель Фаяз Шакиров. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

— Сотрудники управления организовали 792 выездных обследования для контроля за экологическим состоянием водных объектов и их водоохранных зон. Проведено 15 435 химических анализов. Рассчитано и предъявлено, в том числе по материалам прошлых лет, 44 ущерба на 594 млн рублей. В 2023 году рассчитано и предъявлено, в том числе по материалам прошлых лет, ущерба по факту загрязнения почв на 8,7 млрд рублей, — добавил он.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова пригрозила нарушителям крупными штрафами, в частности псевдоутилизаторам.

— Что касается расширенной ответственности производителя. Мы доберемся до каждого, посчитаем ущерб и будем судиться. Многие прикрываются псевдоутилизацией, но есть закон. Псевдомощности демонстрируют. Шинное поле размером с гектар не может быть ликвидировано оборудованием, рассчитанным на утилизацию трех шин в час. Это невозможно. На это стоит обратить внимание каждому, кто решит организовать такой бизнес, — обратилась к участникам совещания Радионова.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова пригрозила нарушителям крупными штрафами, в частности псевдоутилизаторам. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Среди приоритетных направлений ведомства Радионова также отметила взыскание административных платежей и получение комплексного экологического разрешения на объекты первой категории. По словам руководителя Росприроднадзора, в Татарстане КЭР имеют только 10% предприятий. И если до конца этого года они не получат разрешительный документ, то с 1 января 2025-го плата за негативное воздействие на окружающую среду увеличится в стократном размере.

— В этом зале нет повода для оптимизма. Мы с вами имеем 265 объектов первой категории, которые должны до 31 декабря 2024 получить КЭР. Средний срок разработки комплекса — 9 месяцев. Получается, что в этом месяце на территориальное управление должно обрушиться 242 объекта с заявками за разработкой документации. Через 11 месяцев предприятия, которые не удосужились за десять лет — а законодательство о КЭРах было принято в 2014 году — получить разрешительную документацию, будут платить стократный платеж. И не надо приходить к государству и говорить, что вы не успели, — предупредила промышленников Радионова.

К слову, в Татарстане КЭР имеют «Азнакаевскнефть» и ТАНЕКО, ТАИФ-НК» и «Нижнекамскнефтехим». НКНХ стал одним из первых нефтехимических предприятий России, которые получили разрешительный документ, об этом на совещании рассказал генеральный директор предприятия Марат Фаляхов. Он также напомнил, что НКНХ (уже в составе СИБУРа) взял обязательство по устранению накопившихся проблем и 2 февраля 2022 года подписал соглашение о взаимодействии между Росприроднадзором и «Нижнекамскнефтехимом».

— В рамках соглашения предприятие выполняет девять мероприятий, из которых четыре мероприятия по объектам исторического наследия. Сроки реализации мероприятий — в период с 2022 года по 2026 год. Сумма затрат по соглашению составляла 6,8 млрд рублей, в ходе его реализации мы поменяли технические решения на более эффективные и современные. Сейчас видим, что наши затраты составят порядка 10 млрд рублей, и мы готовы дальше реализовывать мероприятие с Росприроднадзором. В 2023 году сумма затрат составила 2,2 млрд рублей, — уточнил он.

НКНХ стал одним из первых нефтехимических предприятий России, которые получили разрешительный документ, об этом на совещании рассказал генеральный директор предприятия Марат Фаляхов. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

«Это не прихоть, это создание условий»

Подводя итоги совещания, Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня перед Республикой Татарстан стоит много задач в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

— Задач у нас много. В целом все, что мы с вами сегодня обсуждали, — это не прихоть, это создание условий для качественной среды обитания наших людей, жителей республики, — сказал он.

В регионе создана мощная промышленная база, и при этом нельзя забывать и о качестве воды (федеральный проект «Чистая вода»), и о создании современных общественных пространств, о создании условий для жизни наших граждан.

Подводя итоги совещания, Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня перед Республикой Татарстан стоит много задач в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

— Мы — большая промышленная, мощная республика, и многое делается для повышения качества жизни, это и благоустройство дворов, и спортивные площадки, и общественные пространства, но если мы не создадим нормальную среду обитания, то вся наша работа, привлекательность нашей республики сойдет на нет. Да, мы много чего делаем, но мы видим, сколько еще надо сделать и какие задачи сегодня перед нами стоят. Это и лесное хозяйство, и водные пространства, и качество воздуха, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Под занавес мероприятия состоялась церемония подписания соглашений между Росприроднадзором и Казанским государственным энергетическим университетом и Казанским национальным исследовательским технологическим университетом — о сотрудничестве в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Завершилось совещание вручением государственных и ведомственных наград наиболее отличившимся специалистам.