«КОС-Синтез» — новый лидер чемпионата страны

Троевластие во главе таблицы ватерпольного чемпионата России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Две уверенные домашние победы «КОС-Синтеза» над астраханским «Динамо-СШОР» со счетом 10:6 и 13:7 позволили казанцам догнать астраханцев, плюс к ним присоединился еще и волгоградский «Спартак». Давно таблица ватерпольного чемпионата не принимала такой вид, чтобы на финишную прямую выходили сразу три фаворита, о чем спортивная редакция «Реального времени» поговорила с главным тренером казанского клуба Евгением Ярощуком.

«Перед противостоянием с Астраханью пришлось переписывать готовый конспект тренировочного процесса»

— Евгений Александрович, давайте начнем с ваших впечатлений от двух последних побед над Астраханью.

— Начну с того, что подготовка к матчам с астраханцами получилась не совсем такой, как мы планировали. Пришлось переписывать готовый конспект тренировочного процесса из-за того, что времени на подготовку было отпущено гораздо меньше. Тут надо оговориться, что руководству московского клуба пришлось экстренно переносить домашние игры из-за проведения в бассейне «Акватория ЗИЛ» чемпионата России по синхронному плаванию. Поэтому с москвичами мы сыграли в субботу-воскресенье и по приезде в Казань начали готовиться к матчам с Астраханью. Получился некий форс-мажор, но спасибо ребятам за то, что и тренерские установки выполнили, и проявили морально-волевые качества. По установке: я просил сыграть так, как будто для нас уже наступила серия плей-офф, со строгими действиями в защите и быстрым переходом в контратакующие действия. При этом если она не увенчалась успехом, то мы переходили в быстрое позиционное нападение, с агрессивными действиями центральных нападающих, плюс игроки по периметру поддавливали оборону соперника. Проявил себя на последнем рубеже Игорь Чирков, закончивший матчи с отличным процентом надежности — под 70 процентов отраженных мячей.

— Возвратимся в недалекое прошлое, в момент, когда вы увидели три подряд тура с матчами против Москвы, Астрахани, предстоящей встречей с питерской «Балтикой», как вы предполагали проходить этот сложный турнирный отрезок?

— Ну если вы обратили внимание, то в подобной ситуации оказался и Волгоград, причем они проводили свои матчи с принципиальными соперниками за тур до нас, предоставляя нам пищу для размышлений. Сыграли с Москвой, затем мы с Астраханью, сейчас с Питером, и мы вслед за ними играли с теми же соперниками. И нам можно было делать видеонарезки игр Волгограда и анализировать актуальное состояние нашего предстоящего соперника. Да и нашим соперникам, наверное, было сложнее выходить на нас, перед этим потратив силы на противостояние с Волгоградом.

— Я бы полностью согласился с вами, если бы МК СШОР «Восток» играл против Волгограда с привлечением Замира Мирзиева и Алексея Полухина, а они дебютировали в составе московской команды именно в противостоянии с «КОС-Синтезом». Три голевых броска Полухина были точны, Мирзиев на позиции столба развязал руки Льву Магомаеву, ставшему лучшим бомбардиром команды. Вот, как мне кажется, секреты победы Москвы над вашей командой в первой из двух игр.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Это да. МК СШОР «Восток» получил качественное усиление. В дополнение к вашему недавнему интервью с Мирзиевым отмечу, что его бывшая команда обанкротилась и будет доигрывать конец чемпионата даже не игроками дубля (они выступают за «Баньицу», вторую команду клубной системы «Партизана»), а вообще старшими юношами из первенства Сербии. Мирзиев вернулся в Казань, мы пригласили Замира вернуться в нашу клубную систему с условием, что он будет тренироваться с первой командой, а выступать в составе «КОС-Синтез-УОР». Но не было бы счастья, как говорится, поскольку у Москвы давние проблемы на позиции столба, и мой коллега по тренерскому цеху, а в недавнем прошлом по юниорским и молодежным сборным России Сергей Губарев попросил Замира сыграть в составе его команды, предложил неплохие финансовые условия, особенно с учетом обстоятельств, и это решение устроило всех.

Что касается Полухина, то он воспитанник чеховской части большой подмосковной школы водного поло, там еще и Руза, но по каким-то причинам он остался вне поля зрения «Штурма-2002», какое-то время поиграл по любителям, стал лучшим бомбардиром Кубка России по мини-ватерполо и теперь усилил МК СШОР «Восток». Что касается нас, то первую игру можно занести в глубокий пассив. Хотя есть привходящие обстоятельства, у нас не играл из-за проблем со здоровьем Адель Латыпов, который затем пропустил и гостевое противостояние со сборной Беларуси. Только за пять дней до игр с Астраханью он вернулся в тренировочный процесс, как и Артем Одинцов, и Роман Шепелев, приболевшие после московских матчей, они также пропустили несколько тренировок, вернувшись в среду (Артем) и в четверг (Роман).

«Помогло сочетание кнута и пряника»

— И вот тут важное обстоятельство, как вы всколыхнули подопечных, чтобы второй матч они выиграли достаточно легко, как показалось со стороны.

— Тут помогло сочетание кнута и пряника, как со стороны тренерского штаба, так и клубного руководства, президента СК «Синтез» Ирека Зиннурова. Да и сами ватерполисты все прекрасно понимали, взрослые все люди, что их итоговое турнирное положение будет во многом зависеть от матчей в нынешний временной период. Если есть чемпионские амбиции, а они есть, и мы их демонстрировали в домашних матчах с Волгоградом перед Новым годом, то сейчас самое время напомнить о них. И включить те самые морально-волевые, как в случае с Латыповым, Одинцовым, Шепелевым, как в случае с Иваном Сучковым, который отработал обе игры с Астраханью на позиции защитника.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Проблемы Латыпова понятны, но с Астраханью на первый план вышли Арслан Закиров, лучший бомбардир в первой игре, и тот же Роман Шепелев, ставший лучшим бомбардиром второго матча. Что важно, его дубль помог в моменте, когда Астрахань уже готова была перехватить инициативу и приблизилась в счете, а во второй половине матча он также забил два раза подряд, и тут важно, как Роман это сделал. Вначале с не совсем удобного правого фланга, будучи под острым углом, броском в ближний угол, затем с левого фланга. Шепелев тут, Шепелев там...

— У Романа огромный игровой потенциал, и он оправдывал его действиями в обороне, выполнял не совсем заметную стороннему наблюдателю черновую работу, а теперь своими голами вышел на первый план в очень важном противостоянии. Не зря, помимо родной Казани, Романа приглашали в ведущие команды России, и он провел сезон в «Шпандау-04», выступая на уровне Лиги чемпионов. Но самые важные игры впереди, в плей-офф, и мы ждем раскрытия его огромного потенциала, демонстрации того, что это игрок европейского уровня. Его голы с Астраханью — это залог не только победы в конкретном матче, но и общего нашего лидерства.

— Как, разве вам недостаточно было просто победить в основное время, чтобы опережать Астрахань и Волгоград?

— В том-то и дело, что нет. Преимущество в личных встречах выходило на первый план только в случае, если бы лидировали две команды. У нас это преимущество есть за счет того, что мы уступали Астрахани и Волгограду в серии пенальти. Но в нынешней ситуации, когда у трех команд одинаковое количество очков, главным показателем является количество забитых и пропущенных голов. Я-то эту ситуацию изучил ранее, поэтому в каждой игре настаивал на том, чтобы мы побеждали соперников как можно крупнее, хотя иногда и слышал от окружающих слова, что можно было бы и не добивать соперника в случае, когда победа уже была в кармане.

«Мы планируем перед плей-офф провести сбор в Сербии»

— Уровень команд в чемпионате России разделил их на две примерно равные пятерки. И последние туры были богаты на противостояние лидеров и аутсайдеров. В дальнейшем, после встреч с Питером, вашей команде предстоят три тура с командами, уступающими в классе, и предстоящий месяц до плей-офф обещает только одну интригу — в борьбе за шестое место между «Штурмом-2002» и «КОС-Синтез-УОР».

— Мы как можем помогаем нашей второй команде, но проблема в том, что сейчас, согласно положению о чемпионате, можем мы немногое. Это перевод из общей сквозной заявки трех игроков, которые значатся последними в списке основной команды в распоряжение второго клуба. У нас это голкипер Владислав Сергеев, а также Богдан Комаров и Аскар Махиянов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Помнится, лет десять назад в Волгограде была вторая команда под названием «Спартак-ВГПУ», и в какой-то момент игроками студенческой команды волгоградского педуниверситета стали Дмитрий Стратан и Алексей Панфили. То есть мы сейчас не можем усилить «КОС-Синтез-УОР» условными Сергеем Лисуновым и Артемом Одинцовым?

— Нет, только перечисленными тремя игроками, хотя ранее регламент позволял основе спускать в распоряжение второй команды сразу пятерых ватерполистов. Помимо того, по нынешним правилам мы можем помочь только в проведении спаррингов при подготовке к борьбе за попадание в плей-офф. Хороший ход набрал Кирилл Бадьяров, радует игра Сергея Белянского, Ирека Ганиева, Раиля Тазиева, все они, что называется, на карандаше тренерского штаба первой команды.

Заглядывая вдаль, мы планируем перед плей-офф провести сбор в Сербии, на крайний случай проведем ряд спарринговых матчей с командами, которые не будут нашими соперниками по раунду плей-офф.

(Окончание следует)