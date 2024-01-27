И что с этим делать: чувство вины
Неприятное чувство вины бывает полезно. Это один из древних адаптивных механизмов, который помогает людям регулировать поведение и поддерживать прочные социальные связи. Но мы нередко обнаруживаем его и там, где точно не смогли бы повлиять ни на течение, ни на исход ситуации. Чувство вины в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала с Антоном Савиным, гештальт-терапевтом, телесно-ориентированным психотерапевтом, проходившим обучение в том числе в Италии и Нью-Йорке.
Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений alsina.gazizova@gmail.com
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