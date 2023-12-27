Вся правда об ОЭЗ «Алабуга»

«Алабуга» — самая успешная особая экономическая зона на территории Российской Федерации*. Сегодня она является партнером полного цикла, который предоставляет лучшую инженерную, строительную, кадровую, социальную инфраструктуры для развития импортозамещающих производств в России. На территории ОЭЗ расположено более 30 уникальных импортозамещающих производств, которые являются лидерами в своих отраслях. Общий объем инвестиций составляет 166 млрд рублей, создано более 16 тысяч рабочих мест, а выручка резидентов за 2022 год составила 138 млрд рублей. Сегодня в России функционируют 50 особых экономических зон. На долю «Алабуги» приходится 31% от общего объема выручки всех ОЭЗ страны, а также 68% выручки ОЭЗ промышленно-производственного типа. Минэкономразвития РФ признало «Алабугу» лучшей ОЭЗ в России по инвестиционной привлекательности. Итоги года — в материале «Реального времени».

Старт строительства логистического терминала имени Дэн Сяопина. В 2023 году ОЭЗ «Алабуга» начала реализацию проекта логистического терминала имени великого китайского реформатора Дэн Сяопина. Старт строительства был дан в рамках 26-го Петербургского международного экономического форума.



Логистический центр станет частью индустриального парка «Этилен 600». Терминал станет одним их крупнейших в России. Начальная площадь по проекту составит 65 гектаров. Длина контейнерной площадки составит 1,05 км, что позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции сразу с целым контейнерным поездом без дополнительных маневровых работ.



Логистический комплекс будет еженедельно принимать и отправлять в обратном направлении минимум по одному поезду в Китай. Кроме того, терминал будет оказывать услуги по обслуживанию мультимодальных перевозок в роли перевалочного терминала со взаимодействием нескольких видов транспорта — автомобильного, железнодорожного и в перспективе — авиационного. Планируемая мощность после всех этапов реализации проекта логистического комплекса составляет 100 тысяч контейнеров в год.

«Алабуга» представила мастер-план индустриального парка «Этилен 600». В июне 2023 года индустриальный парк «Этилен 600» прошел проверку на соответствие федеральным требованиям и приказом Минпромторга России включен в федеральный реестр. «Этилен 600» — совместный проект ОЭЗ «Алабуга» и компании «Сибур». Парк станет первой площадкой в России, где создано окно возможностей для получения доступа производителей мало- и среднетоннажной химии к нефтегазохимическому сырью. В июле 2023 года раис Республики Татарстан, председатель совета директоров ОЭЗ «Алабуга» Рустам Минниханов провел наблюдательный совет по обеспечению кадрами в особой экономической зоне. По принятому им перспективному плану развития утверждена планируемая численность персонала в 2032 году в размере 24 700 человек. В августе 2023 года в рамках нефтегазохимического форуме TatOilExpo-2023 ОЭЗ «Алабуга» представила мастер-план индустриального парка «Этилен 600». «Алабуга» получила звание «Инвестор года» в Республике Татарстан за создание индустриального парка «Этилен 600». Награду генеральному директору ОЭЗ Тимуру Шагивалееву вручила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. «Нужны инициативные люди, которые могут сопровождать самые сложные проекты, — сказал Минниханов. — Мы сегодня гордимся и нашими проектами, и людьми, которые за этим стоят. Это все требует особого внимания и особой ответственности». Кроме того, раис добавил, что руководство Татарстана всегда будет заинтересовано в том, чтобы их проекты были успешными и развивались: «Нам важно, чтобы ваш бизнес был успешен», — сказал он, обращаясь к участникам встречи.

Торжественное открытие штаб-квартиры «Алабуга Политех». В октябре 2023 года состоялось торжественное открытие штаб-квартиры «Алабуга Политех» — одного из крупнейших образовательных центров по подготовке квалифицированных рабочих кадров целевой мощностью 10 тыс. человек в год. В мероприятии приняли участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова. Штаб-квартира «Алабуга Политех» рассчитана на более чем 2 тыс. человек. Его жителям доступны несколько зон для работы и отдыха: ассессмент-центр на 750 человек, многофункциональный спортивно-игровой зал, зоны общественного питания, коворкинги, переговорные комнаты и аудитории. В 2023 году образовательный центр «Алабуга Политех» принял у себя более 1 200 новых студентов, впервые перейдя отметку в тысячу первокурсников.

Возведен новый ЖК «Южный парк» для сотрудников ОЭЗ «Алабуга» и колледжистов «Алабуга Политех». В 2023 году возведен и сдан в эксплуатацию современный жилой комплекс в Елабуге «Южный парк». ЖК состоит из 11 пятиэтажных домов и находится недалеко от особой экономической зоны. Всего жилой комплекс включает в себя 1 056 однокомнатных и двухкомнатных квартир для сотрудников ОЭЗ «Алабуга» и колледжистов «Алабуга Политех». Все квартиры оснащены всей необходимой для проживания мебелью, кухонным гарнитуром с бытовой техникой, холодильником и стиральной машиной. В центре ЖК расположен парк с освещенными прогулочными дорожками и спортивные площадки для активного отдыха.

Алабуга» признана лучшей особой экономической зоной России. «Алабуга» признана лучшей особой экономической зоной России промышленно-производственного типа по результатам VII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

Рейтинг подготовлен ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России совместно с Минэкономразвития России. На сегодняшний день в России функционируют 50 особых экономических зон. На долю «Алабуги» приходится 64% выручки ОЭЗ промышленно-производственного типа. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ОЭЗ «Алабуга» Сегодня импорт в Россию составляет 22 трлн рублей, поэтому необходимо создавать новые отечественные производства, сконцентрировать талант и энергию людей для развития новых импортозамещающих проектов — и именно такой курс взяла «Алабуга». ОЭЗ «Алабуга» — это партнер полного цикла, представляющий лучшую инженерную, строительную, кадровую и социальную инфраструктуру. Мы предоставляем инвесторам квалифицированные рабочие кадры, благодаря запуску образовательного центра «Алабуга Политех», целевая мощность которого 10 тысяч человек в год. «Алабуга» предоставляет не просто газ, электричество, воду и землю, но и готовые производственные помещения, рабочие кадры и свободные мощности в части инфраструктуры.

Владимир Путин — об «Алабуга Политех»: «Татарстан показывает очень хороший пример работы с кадрами». «Алабуга Политех» — хороший пример в работе по адаптации системы подготовки кадров к потребностям производства. Об этом заявил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с участием президента РФ Владимира Путина.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ОЭЗ «Алабуга» «В центре подготовки рабочих специальностей «Алабуга Политех» студентов учат реальные инженеры с заводов особой экономической зоны «Алабуга», — сказал руководитель РТ. — Всего в республике за последние годы мы создали 45 ресурсных центров. Мы очень активно работаем с Робертом Уразовым [генеральным директором Агентства развития профессионального мастерства]. Все стандарты WorldSkills мы воплощаем. Я считаю, это очень хорошая школа. Учитывая положительный опыт «Алабуга Политех», мы также направили в агентство данную практику для тиражирования».

«Хочу вас поблагодарить за это, за кадровую работу, за поставку кадров на федеральный уровень, которые решают важнейшие общенациональные задачи. Мы сегодня говорили о необходимости работы с кадрами. Вот в этом смысле Татарстан показывает очень хороший пример», — отметил Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин и раис РТ Рустам Минниханов высоко оценили кадровую подготовку в «Алабуга Политех». Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил председателю правительства России Михаилу Мишустину, что сегодня республика нуждается в рабочих кадрах. Отличным проектом, который решит вопросы в этой области, является образовательный центр «Алабуга Политех», отметил руководитель Татарстана.

«В следующем году у нас будет три тысячи студентов, а через два года мы наберем 10 тысяч», — доложил раис республики. В свою очередь Мишустин отметил, что неоднократно становился свидетелем рекламы, где привлекают специалистов без образования в «Алабугу»: «Я недавно видел рекламу в Сети, где в «Алабугу» привлекают рабочих любых специальностей. И даже ребят без образования на различные должности рабочих специальностей. Их готовы обучить на производстве. Я причем ее два раза видел, — подчеркнул премьер-министр РФ. — Что интересно, Рустам Нургалиевич, для этого не требуются какие-то компетенции в профессии. Главное — огромное желание работать! Возможность обучиться предоставляет предприятие, которое нанимает». Минниханов добавил, что сейчас, помимо прочего, реализуется программа «Алабуга Старт»: «Кроме России, мы также рассматриваем регионы Центральной Азии, Латинскую Америку и Африку. Нам нужны люди, и мы их обучим», — раскрыл планы Рустам Нургалиевич.

Минниханов поддержал перспективный план развития кадрового потенциала ОЭЗ «Алабуга». Раис Республики Татарстан, председатель совета директоров ОЭЗ «Алабуга» Рустам Минниханов провел наблюдательный совет по обеспечению кадрами в особой экономической зоне и посетил один из крупнейших в России образовательных центров по подготовке квалифицированных рабочих кадров «Алабуга Политех» целевой мощностью 10 тыс. человек в год.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ОЭЗ «Алабуга» «Мы определили для себя задачу — это ежегодная подготовка 10 тысяч человек. Задача серьезная. Это персонал, который нам необходим. Некоторые вопросы требуют решений в масштабах нашей республики, а некоторые необходимо решить на федеральном уровне. Уже сейчас очень многое сделано», — отметил Рустам Нургалиевич. Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев напомнил, что сегодня в ОЭЗ «Алабуга» создано 11 тысяч рабочих мест. При этом перспективным планом развития утверждена планируемая численность персонала в 2032 году в размере 24 700 человек. «В 2023 году нам необходимо 4 875 человек. Это специалисты по BIM-проектированию, электромонтаж, экономика, юриспруденция, АСУ ТП, бизнес-информатика, микроэлектроника, лечебное дело, электроника, педагогика, водоканалоцентричная программа, программист микроконтроллеров, эксплуатация станков ЧПУ и управление качеством продукции по композитам, — перечислил Шагивалеев. — В 2024 году потребность в кадрах составит 7 тысяч человек, в 2025-м — 10 тысяч». Глава Татарстана поддержал план реализации потребности в кадрах, предложенный ОЭЗ «Алабуга».

Кадровый рост: + 5,5 тысячи рабочих мест за год / «Алабуга» стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства. Программа «100 лидеров» особой экономической зоны «Алабуга» победила в номинации «Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона» на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи. Организатором конкурса выступило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Как отметили организаторы, в этом году ими было получено 745 заявок от 72 регионов РФ. Для участия в финальном этапе членами экспертного совета отобрано 93 заявки с лучшими практиками от представителей 35 субъектов страны. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ОЭЗ «Алабуга» «Статус победителя на Всероссийском конкурсе подтверждает, что наша программа является уникальным инструментом поиска сотрудников, который, помимо самобытности, может похвастаться и внушительными показателями. А это уже уровень!» — прокомментировала победу руководитель проекта управления HR ОЭЗ «Алабуга» Анна Косурина. В лидерской программе «100 лидеров» могут участвовать специалисты со всех регионов России в возрасте от 19 до 27 лет со средним специальным или высшим образованием. Программа состоит из собеседований с менеджерами и руководителями отделов ОЭЗ «Алабуга», прохождения бизнес-симуляций, а также самостоятельной разработки и защиты итогового проекта. По окончании ассессмента лучшим кандидатам предлагается трудоустройство в «Алабуге». Так, в 2023 году очный этап лидерской программы прошли более 1 000 человек, более 80% из которых получили предложения о трудоустройстве. Если к началу 2023 года в ОЭЗ всего было создано 10,5 тысячи рабочих мест, то к концу уже более 16 тысяч. Молодые специалисты, в том числе без опыта, могут трудоустроиться в «Алабугу», а в дальнейшем проявить себя и достичь высоких успехов в карьере. Для этого участникам необходимо подать анкету и пройти бизнес-симуляцию Business cats. После успешного прохождения кандидата приглашают на очный этап — недельный ассессмент, включающий в себя проживание и питание за счет компании.

