Поместье основателя группы «ФОН» ушло с молотка по цене скромного коттеджа в пригороде Казани

АСВ продало пестречинскому предпринимателю дом основателя группы «ФОН» Анатолия Ливады, за который бился в том числе полный тезка главбуха КВЗ

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта РАД

«Агентство по страхованию вкладов» продало с торгов роскошную загородную резиденцию главы ГК «ФОН» Анатолия Ливады в Вернеуслонском районе всего за 16 млн рублей. Помешать реализации банкротного имущества АКБ «Спурт» пытался полный тезка бывшего главбуха КВЗ Николай Привалов, добившийся наложения ареста почти на год. После судебной отмены обеспечительных мер элитную недвижимость выкупило татарстанское «Автореал» Фазыла Ашрапова с дисконтом в 65% от начальной цены. «За такие деньги можно купить скромный коттедж в Салмачах, а тут резиденция в уникальном месте, где отдыхают известные бизнесмены», — удивляется «смешной» цене гендиректор агентства «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов.

Уронили цену на... 65%

Дворцовое сооружение на первой береговой линии Волги в Верхнеуслонском районе, находившееся в конкурсной массе АКБ «Спурт», продано с банкротных торгов, сообщил «Реальному времени» глава казанского отделения «Российского аукционного дома» Леван Шакая. Большую резиденцию площадью 23 га со спуском к причалу выкупили всего за 16 млн 1 тысячу рублей, уточнил он. Это почти на 65% меньше стартовой цены, в которую изначально оценили особняк (примерно 44 млн рублей), следует из документации АСВ.

Единственным участником публичных торгов и покупателем стало пестречинское ООО «Автореал». Сделка полностью оплачена татарстанской фирмой, а право собственности перешло покупателю и зарегистрировано в Росреестре. Новый владелец Фазыл Ашрапов (ему принадлежит 100% долей ООО «Автореал», — прим. ред.) подтвердил «Реальному времени» факт покупки, но отказался от комментариев. Несмотря на существенный дисконт, загородный дом оказался одним из самых дорогостоящих проданных объектов АСВ, осуществляющего конкурсное производство татарстанского банка «Спурт» с 2017 года.

Большую резиденцию площадью 23 га со спуском к причалу выкупили всего за 16 млн 1 тысячу рублей. скриншот realnoevremya.ru с сайта РАД

«Это имение Даутовым не принадлежало»

Трехэтажный дом-резиденция располагается на возвышенности в селе Нижний Услон. Его сразу видно при подъезде к причалу поселка. Монументальное здание выделяется пафосным архитектурным обликом, подчеркивающим богатство обладателя. Кажется, что оно построено не из привычного кирпича, а из камня и мрамора. От него идет отдельный спуск к воде. И всем своим видом оно больше напоминает родовое поместье, нежели коттедж «выходного дня».

По словам гендиректора «ФЛЭТ» Руслана Хабибрахманова, в этой местности находятся дома известных бизнесменов республики — семьи агромиллиардеров Хайруллиных, бывшего гендиректора КВЗ Вадима Лигая. Чей же это особняк? В конкурсных материалах к торгах данные о собственнике отсутствовали.

Поскольку объект выставлялся как имущество банкрота АКБ «Спурт», то логично предположить — может, это бывшее имение семьи Даутовых, бенефициаров АКБ «Спурт»? В пресс-службе АСВ опровергли такое предположение «Реального времени». Оказалось, что резиденция ранее принадлежала основателю ГК «ФОН» Анатолию Ливаде, но в 2016 году он передал его банку по соглашению об отступном.

Резиденция ранее принадлежала основателю ГК «ФОН» Анатолию Ливаде, но в 2016 году он передал его банку по соглашению об отступном. realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— В 2016 году, до признания АКБ «Спурт» (ПАО) банкротом, собственник указанной недвижимости ООО «ФОН» по соглашению об отступном передало ее в пользу АКБ «Спурт» (ПАО) для погашения задолженности ЗАО «ФОН» (входит в группу компаний «ФОН») перед банком по кредитному договору, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе АСВ. В счет погашения каких обязательств ГК «ФОН» вынуждена была отдать особняк, не ясно. Но известно, что глава ФОН создал в Ключищах неподалеку от этой резиденции кирпичный завод «Ключищенская керамика» и, похоже, что застраивал местность загородными домами под заказ. В середине нулевых они были в новинку. Непосредственно этот дом был введен в эксплуатацию в 2006 году.

Общая площадь дома вдвое больше обычных загородных домов — 548 кв. м, следует из конкурсных материалов. Технически дом полностью оснащен инженерными коммуникациями. Кроме того, рядом есть надворные постройки. По фотографиям можно догадаться, что в доме раньше жили богато, интерьер выполнен в стилистике кича нулевых. Но мебель, похоже, успели вывезти.

Кадастровая стоимость дома составляла 7,2 млн рублей, говорится в выписке ФГИС ЕГРН. Кроме того, резиденция имеет земельный участок в 23 гектара, который окружает дом по его периметру в лесной зоне.



В доме раньше жили богато, интерьер выполнен в стилистике кича нулевых. скриншот realnoevremya.ru с сайта РАД

Одним словом, это не просто поместье, а настоящая сказка. Первая береговая, капитальное сооружение на века, доступ к сетям. Почему же АСВ пришлось продать объект с таким большим дисконтом?

Как Николай Привалов боролся за дом Ливады

— Этот дом стоял два года без подключения к сетям, в нем никто не жил, — пояснил причину снижения цены глава казанского отделения «Российского аукционного дома» Леван Шакая. Изначально поместье оценили в 44 млн рублей, но из-за отсутствия заявок цена снижалась. «Российский аукционный дом» открыл цикл публичных торгов на понижение с 18 ноября 2022 года, установив начальную стоимость 36,5 млн рублей, или 66,7 тыс. рублей за квадратный метр. По условиям торгов, каждый месяц цена снижалась на 2,119 млн рублей. Когда цена опустилась более чем наполовину, ООО «Автореал» подало заявку, зафиксировав ее на уровне 16 млн рублей. В пересчете на квадратный метр покупка обошлась почти в 30 тысяч рублей.

Почему дом стоял замороженным почти 2 года? Оказалось, в течение этого времени АСВ вынуждено было судиться с неким Приваловым Николаем Ивановичем, являющимся полным тезкой бывшего финансового директора ОАО «Казанский вертолетный завод». По данным «СПАРК-Интерфакс», он занимал пост заместителя гендиректора по планированию и экономике с 2001 года и являлся членом совета директоров КВЗ. Добавим, что год назад стало известно, что земельные участки в районе Ключищ имеет семья бывшего гендиректора КВЗ Вадима Лигая.

АСВ вынуждено было судиться с неким Приваловым Николаем Ивановичем, являющимся полным тезкой бывшего финансового директора ОАО «Казанский вертолетный завод». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Полный тезка топ-менеджера КВЗ Привалова в июне 2021 года обратился в суд с заявлением о государственной регистрации права собственности (вх. 37761), следует из определения АС. Одновременно с этим он подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом. В чем суть заявления Привалова, в материалах суда не раскрывается. Какое отношение он имел к этому особняку? Связаться с самим Приваловым «Реальному времени» не удалось, а в его в окружении оставили запрос издания без ответа. Экс-глава АКБ «Спурт банка» Евгения Даутова также воздержалась от комментариев.



Интересно, что сначала Арбитражный суд Татарстана удовлетворил его требования, но в сентябре 2021 года отменил собственное решение. Судебное разбирательство растянулось на год, а объект простоял под судебным арестом до 2022 года.

Продажа недвижимости имела важное значение для АСВ. Как следует из недавнего отчета конкурсного управляющего АКБ «Спурт», расчеты с кредиторами идут неважно. К банку предъявлены требования на 11,4 млрд рублей, а выплачено — 3,35 млрд рублей. Уровень удовлетворения требований — 29%. Причина низкого показателя в том, что конкурсным управляющим удалось найти имущество и финансовые обязательства перед банком примерно на 4,1 млрд рублей, которые реализованы на 81%. Конкурсное производство продлено до конца 2024 года. АСВ продолжило исковую работу по пересмотру сделок банка.

«Если сделать ремонт, то можно продать за 50 млн рублей»

— За такие деньги можно купить скромный коттедж в Салмачах, а тут резиденция в уникальном месте, где отдыхают известные бизнесмены, — удивляется «смешной» цене поместья гендиректор «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов. Главные недостатки дома, по его мнению, в том, что «площадь огромная, но не функциональная», а сам дизайн «старомодный». — Он смотрится слишком огромным и нелепым на первой линии побережья. Новому владельцу придется много вложить в переделку. Справедливая цена — 50 млн плюс, — говорит он.

— На мой взгляд, этот объект сильно недооценен, — согласна глава АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — В настоящее время загородные дома на первой линии вдоль Волги торгуются в диапазоне от 25 до 30 млн рублей. Такие лоты надолго не задерживаются в экспозиции. В республике немало состоятельных семей, которые предпочитают жить у Волги. На первой береговой линии покупают все, что продается. И готовые дома с земельными участками, и ветхие сооружения под снос. Интерес к этой зоне достаточно высокий, и деньги не играют решающего значения.

С другой стороны, неизвестно техническое состояние дома: «В описании нет данных о том, какие инженерные сети проложены, как обеспечивается теплоснабжение и водоснабжение объекта, нужен ли ремонт. Может быть, в этом заключается подвох. Может, из-за этого долгое время на него не находилось покупателей», — подозревает она. Вообще, справедливую стоимость элитного загородного дома сложно определить. Здесь нет стандартных унифицированных критериев оценки, как скажем, на рынке многоквартирного жилья. Все зависит от аппетита продавца и кошелька покупателя. По мнению экспертов, новый собственник покупал либо в чьих-то интересах, либо для последующей перепродажи.

— Та сторона Волги всегда ценилась. Считается, что это самое чистое с экологической точки зрения место. На той стороне очень свежий воздух, богатый лес, тишина. Те, у кого есть деньги, вкладываются в первую линию и строят большие сооружения, — говорит Руслан Хабибрахманов.