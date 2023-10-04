Павел Ляхович, СИБУР: «Такие встречи дают серьезный импульс к развитию»

Объем переработки полимеров в Татарстане может вырасти еще на 30 тысяч тонн

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня отечественная химическая отрасль получила шанс увеличить объем переработки полимеров в стране: спрос на полиэтиленовые трубы, упаковочные материалы, полимерные композиционные материалы растет. Для поддержки переработчиков СИБУР ввел дополнительно в прошлом году несколько программ поддержки клиентов. В результате объем переработки базовых полимеров в республике увеличился на 6%, и по итогам года дополнительно будет переработано 17 тысяч тонн, сообщила на «Дне переработчика» руководитель отраслевых продаж Дирекции базовых полимеров РФ СИБУРа Юлия Румянцева. Впрочем, в стране еще остается большой потенциал для углубления. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«День переработчика» проходит в десятый раз

Казань вновь стала местом проведения ежегодной встречи команды СИБУРа с предприятиями-переработчиками полимеров республики. «День переработчика» проходит в десятый раз, переходя из одного региона в другой по всей стране. Здесь представители СИБУРа, промышленных предприятий и органов власти в режиме диалога обсуждают проблемы и перспективы развития полимерной отрасли в регионе.

Итоги «Дня переработчика» в 2022 году. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На этот раз в фокусе обсуждения глобального производителя и переработчиков полимеров оказались вопросы поддержания стабильного качества сырья, поставляемого с разных производственных площадок. После завершения интеграции «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» в периметр СИБУРа произошло перераспределение марочного ассортимента внутри нефтехимической группы. Так, из-за ухода западных лицензиаров технологий предприятия столкнулись с ограничениями поставок зарубежных катализаторов для выпуска базовых полимеров. Замещение отечественными катализаторами проходило в течение 2022 года, что сопровождалось изменениями в технологическом процессе предприятий. Член правления — исполнительный директор ООО «СИБУР» Павел Ляхович заметил, что этот процесс почти закончен, но еще идет.

— Но мы не хотели бы списывать на них, — заявил он. — Нам важно откровенно обсудить проблемы (поставок сырья) с переработчиками.

С этой целью на конференции присутствовало широкое представительство технических специалистов из Тобольска, Томска (по видеосвязи), Казани и Нижнекамска.

В России остается нераскрытым потенциал для увеличения объемов переработки полимеров

Павел Ляхович признался, что к этой встрече готовились со всей ответственностью, так как переработчики в регионах являются опорой развития.

— Мы увидели, что такие встречи дают серьезный импульс к развитию. Ничего важнее, чем развитие, не существует. Нужно развиваться, несмотря ни на какие границы, — сказал он в своем обращении к татарстанским компаниям.

По его словам, в прошлом году произошло много интересных событий, получены интересные результаты. Впервые СИБУР ввел корпоративные программы поддержки переработчиков, включающие «Инвестиционный форсаж», «Отраслевой форсаж», «Экспортный форсаж» и другие направления поддержки. Такие программы дают компаниям возможность получить специальные условия на сырье под проекты, связанные с расширением производства, импортозамещением, развитием экспорта.

— Мы увидели, что по итогам совместной деятельности выработали немало успешных кейсов по программам развития, которые мы анонсировали в прошлом году. В этом году они показали эффективность, — заявил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Но достаточно ли это или нет? Что нужно сделать для того, чтобы вывести переработку полимеров в стране на более высокий уровень? По его мнению, в стране остается нераскрытый потенциал для увеличения объемов переработки полимеров.

— В Турции переработка полимеров вышла на уровень 50 кг на одного человека, а у нас до 30 кг. Мы понимаем, что в стране есть большой потенциал, — сказал он.

«Объем переработки базовых полимеров увеличился на 6%»

Тем не менее корпоративные программы показали хорошую результативность. В прошлом году более 20 переработчиков республики смогли воспользоваться этими программами или начали их структурировать, сообщила руководитель отраслевых продаж Дирекции базовых полимеров РФ компании «СИБУР» Юлия Румянцева. Есть еще 26 наработанных кейсов.

В прошлом году более 20 переработчиков республики смогли воспользоваться этими программами или начали их структурировать, сообщила руководитель отраслевых продаж Дирекции базовых полимеров РФ компаний «СИБУР» Юлия Румянцева. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Эффект не заставил себя ждать. По ее прогнозу, в этом году дополнительно будет переработано 17 тысяч тонн полимеров в Татарстане.

— Объем переработки базовых полимеров увеличился на 6%. Из них как раз 4% — эффект от программ развития, которые мы запустили, — рассказала она.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Общий потенциал прироста оценивается в 30 тысяч тонн.

— Это десятая часть всего объема переработки полимеров в Татарстане, — уточнила она.

На фоне импортозамещения растет спрос на полиэтиленовые трубы, упаковочные материалы, полимерные композиционные материалы.

«В отрасли высокая конкуренция»

Татарстанские переработчики полимеров задавали вопросы по поводу изменения характеристик продуктов, которое произошло по причине вынужденного перехода на специальные компоненты ввиду санкционных ограничений. Так, глава компании «Мир труб» предложил скорректировать ГОСТ из-за того, содержание сажи в специальной марке, предназначенной для изготовления напорных труб, меняется. Руководитель функции «Управление качеством и технический сервис» ООО «СИБУР» Александр Бушков предложил ввести регулярный входной контроль качества и сходимости методик испытаний с методиками, которые применяют лаборатории компании.

Руководитель функции «Управление качеством и технический сервис» ООО «СИБУР» Александр Бушков предложил ввести регулярный входной контроль качества и сходимости методик испытаний с методиками, которые применяют лаборатории компании. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, в Татарстане более 10 предприятий производят напорные трубы и фитинги из сырья СИБУРа. Полимерное сырье саженаполненной трубной марки ПЭ100 поступает в Татарстан с тобольского «Запсибнефтехима». Ее производство на «Казаньоргсинтезе» было остановлено в 2022 году из-за ограничений поставок катализаторов.

Сейчас обсуждается возобновление выпуска черной трубной марки полиэтилена на КОСе. Как сообщил один из представителей СИБУРа, производство намечено на конец октября, после завершения планового ремонта на производственных мощностях. Оно будет краткосрочным, а плановый объем партии составит до 15 тыс. тонн. По словам специалистов СИБУРа, сейчас ведутся переговоры с альтернативными поставщиками о создании аналога катализатора.

СИБУР плотно работает по выпуску гофрированных полипропиленовых труб с елабужской компанией «Полиматиз». Как сообщил журналистам генеральный директор Радик Яруллин, в октябре планируется запустить производство на второй площадке в селе Богородское Пестречинского района. Объем переработки увеличится на 2,5 тысячи тонн.

— В отрасли высокая конкуренция. Весной были на китайской выставке и поняли, что порядка 200 экструзионных линий завозятся в РФ. Мы понимаем, что многие модернизируются, открывают новые производства, — рассказал он. — Сейчас в стране активно финансируются работы по программе «Стимул», за счет федерального и местного бюджета проводятся инженерные сети и коммуникации. По этой программе регионы получают много средств.