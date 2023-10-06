«То, что субсидии не дают предприятиям Казани и Набережных Челнов, — большой плюс»

В Татарстане подготовили стимулирующие выплаты для резидентов промышленных парков за пределами больших городов

Правительство Татарстана решило поддержать резидентов промышленных парков, находящихся в сельской местности. Вскоре в республике объявят конкурс среди предприятий на получение субсидий в 20 млн рублей для компенсации расходов на закупку оборудования. Правда, к состязанию не будут допущены резиденты промпарков Казани и Набережных Челнов. Преференция создана для стимулирования предприятий в районах республики.

«Желающих было бы больше»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление Кабинета министров Республики Татарстан «Об утверждении Порядка предоставления в 2023 году субсидий из бюджета Республики Татарстан на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования». Документом предусмотрено предоставление субсидий на возмещение расходов по закупке техники для производства продукции в размере 50%.

Максимальная сумма субсидии не может превышать 20 млн рублей. Таким образом, основные получатели выплат — это малый и средний бизнес, поскольку стоимость оборудования для крупных предприятий начинается со 100 млн рублей. Субсидии будут выделяться на конкурсной основе. Кто возглавит конкурсную комиссию, пока не определено. Правда, участвовать в конкурсе могут только резиденты районных промышленных парков республики, за исключением Казани и Набережных Челнов.

— Желающие есть — это компании, которые закупили оборудование и подходят под требования. Навскидку таковых примерно 30%, — рассказал «Реальному времени» глава управляющей компании «Развитие» Константин Пучкин, под управлением которого три промпарка (Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск). — Если бы программа работала на резидентов Казани и Набережных Челнов, тогда желающих было бы еще больше.

Основные получатели выплат — это малый и средний бизнес. realnoevremya.ru

«Предприятия растут, постоянно занимаются модернизацией»

Программа субсидирования предназначена для промышленных предприятий только муниципальных районов республики. Почему такое исключение для городов?

— Видимо, для стимулирования резидентов промпарков на селе. Резиденты нижнекамского промпарка закупили оборудование для производства вспененного полиэтилена. Есть те, кто занимается производством комплектующих для вычислительной техники. В 2021 году закупили оборудование для производства утеплителей, дорожных ограждений, полипропиленовых труб. После начала СВО у нас все предприятия растут, постоянно занимаются модернизацией и закупкой нового оборудования. Субсидия в 20 млн, думаю, достаточная сумма для покрытия расходов. С теми, с кем разговаривали, им достаточно, — отметил Константин Пучкин.

Предлагаемые субсидии пойдут на погашение кредитов и на возможность закупки нового оборудования, считают управляющие промпарков. У крупных предприятий закупки оборудования начинаются со 100 млн рублей. «У нас смешанный промпарк, и каждый лучший в своем направлении», — добавил спикер.

В каждом муниципальном районе Татарстана есть как минимум один промпарк. В результате субсидирования части затрат промышленных предприятий на их площадках в бюджет вернется гораздо больше потраченных денег, считает глава УК:



— Если бюджетная поддержка на 20 млн рублей, то через три года компания принесет почти 100 млн рублей. К примеру, наш промпарк, который строился на бюджетные деньги, полностью окупил госинвестиции за 3 года. И теперь мы дополнительно платим налоги, которые идут на пополнение казны. Становление любого бизнеса можно сравнить с тем, как ребенок встает на ноги. Тут стоит ему помочь, а дальше он сам побежит.

«Субсидия в 20 млн, думаю, достаточная сумма для покрытия расходов», — отметил Константин Пучкин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Сами управляющие компании промпарков претендовать на субсидии не собираются. «Инженерные сети прокладывались за счет федеральных субсидий, поэтому нам нечего возмещать», — пояснил Пучкин. Кто возглавит конкурсную комиссию? Вопрос пока не решен.

«У нас серьезная конкуренция, и они всегда выигрывают»

Изучают возможности воспользоваться субсидией и в других районах. Так, первый заместитель руководителя исполкома Мамадышского района Айнур Аглямов рассказал нашему изданию, что в этом году в промпарки муниципалитета вдохнули вторую жизнь:

— Есть один предприниматель, который купил новое оборудование. Это Альберт Нигматуллин, основатель двух компаний — «Алюминиевый мир» и МСК. Технику приобрел для закаливания стекла. Он производит стеклопакеты для жилищного и коммерческого строительства.

Всего в Мамадышском районе три промпарка. Кроме «Вятки», есть «Сельхозтехника» и «Сельхозхимия». Старые помещения раздали предпринимателям, и они сделали муниципальный парк, который аккредитован в Минэкономики. Общую выручку площадок в исполкоме назвать затруднились.

В настоящее время шесть производств в «Вятке» на стадии строительства. Их запустят к лету следующего года. В этом году количество резидентов в промпарке удвоилось — с 11 до 24. Сейчас в районе плотно работают с теми резидентами, кто начинает строительство. Оборудование компании пока не закупили. Если успеют построить корпуса до зимы, начнут приобретать и технику. Если же стройку оставят на весну, то пусконаладка начнется летом. Но есть предприниматели, которые закупали оборудование в 2021 и 2022 годах.

— То, что не дают Казани и Набережным Челнам, — это большой плюс. И без этого резиденты при выборе промплощадки стараются быть поближе к крупным городам. В этом плане у нас серьезная конкуренция, и они всегда выигрывают. Но в Казани — пробки, а у нас свободная трасса М-5 и М-7, есть выход на Киров. У нас есть один замороженный проект, который строился в 2020—2021 годах. У них было европейское оборудование, а сейчас его не привезешь, — рассказал Айнур Аглямов.

Как поведет себя эта программа, в исполкоме не берутся предсказывать. Сами резиденты промпарков в целом положительно отзываются о новом инструменте поддержки:

— Жизнь покажет, любая поддержка — в помощь. Честно скажу, завод строил чисто на кредитах, никто не помогал, — рассказал предприниматель Альберт Нигматуллин. — Нам давали поддержку в 5 млн рублей на развитие. Но в залог пришлось отдать квартиру, и потом я вернул. Сейчас думаю: если запрос подать — дадут 5 млн или нет? Оборудование покупал в этом году, из Китая. Это печь для закаливания стекла, плюс растаможивание, доставка — всего обошлось в 25 млн рублей.

Промпарк «Вятка» — новый, все резиденты заходят на площадку с новым оборудованием. «Я второй раз покупаю печь для закаливания стекла, в первый — она была поменьше. Тогда работал с напарником. Мы с ним разбежались, пришлось печь ему отдать. Теперь купил себе. Мы и сами производим стеклопакеты, линия является частью производственной цепочки. Изготавливаем противопожарные стекла, каленные. Кому надо в пакетах, делаем в пакетах. Заказчики есть в Нижнекамске, Челнах», — рассказал Нигматуллин.

По его словам, закупку оборудования компания провела на заемные деньги, кредиты пока не погашены: «Так что субсидия может пойти на погашение кредитов и на пополнение оборотного капитала».