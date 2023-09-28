Гольф в парках: в Татарстане протестируют финский рецепт борьбы с пьянством

Депутат Госдумы предлагает дополнить «развлечением для богатых» общественные пространства республики

Фото: Максим Платонов /realnoevremya.ru

«Как врач, могу сказать, парковый гольф — это классно. Это — не просто пешая прогулка, а игра на свежем воздухе, которая увлечет людей всех возрастов», — объяснил «Реальному времени» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов идею обустроить мини-гольфом общественные пространства республики. Необычное видение наполнения парков и скверов прозвучало на встрече, где политики и предприниматели делились опытом проявления социальной ответственности бизнеса. Вместе с вице-президентом Федерации гольфа Московской области Максимом Шокуном депутат собирается масштабировать идею социального гольфа, отработав типовой проект в казанском хосписе и в парке Подмосковья.

Бизнес ответил за качество жизни

Изначально встреча с достаточно дежурным названием «Социальная ответственность бизнеса в развитии регионов» не сулила особых новостей. Собрались известные российские политики и предприниматели обсудить социально-экономические вопросы развития общества. И на этот раз вновь поднимали «извечный» вопрос — как поднять качество и увеличить продолжительность жизни населения страны.

В предисловии организаторы конкретизировали, что необходимо создать единую систему для изменения качества жизни в регионах и увеличения продолжительности активной жизни до 78 лет. Для этого стоит «иметь четкие параметры в цифрах и мониторинг изменений», указано в повестке. Это профильная тема для депутата Госдумы из Татарстана, бывшего министра здравоохранения республики Айрата Фаррахова, который взялся отвечать за социальное долголетие. Кроме него выступил еще ряд спикеров. Анонсировалась готовность представить «результаты аналитического исследования качества жизни в РФ — основные цифры и оценки показателей, влияющих на смертность и активное долголетие в регионах». Авторы выбрали нестандартный ракурс и решили показать «крупным планом» роль бизнеса, к примеру, в борьбе с алкоголизмом.

Это профильная тема для депутата Госдумы из Татарстана, бывшего министра здравоохранения республики Айрата Фаррахова, который взялся отвечать за социальное долголетие. realnoevremya.ru

Гольф-поле для детей и участников СВО

Айрат Фаррахов, взявший слово первым, объявил, что предприниматели собираются вкладываться в площадки для мини-гольфа в парковых зонах республики. А пилотная модель, которую предполагается тиражировать, строится при хосписе возле Военного госпиталя Минобороны РФ в Приволжском районе Казани. Откуда взялась такая необычная инициатива?

— Сейчас в Казани заканчивается строительство второго хосписа для детей, но часть мест отведена для участников СВО. При хосписе будет построено первое гольф-поле, — сообщил депутат нашему изданию. — Это может качественно изменить жизнь больного, страдающего тяжелым заболеванием. Это то, чего нет в структуре госучреждений.

Для сбора денег для достройки здания хосписа был проведен благотворительный турнир по гольфу «Ак Чәчәкләр». «Собрали серьезную сумму, и тут же провели тренировку среди детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. И открыли для себя такую вещь — нет такого вида спорта, который не позволил бы тяжелобольным детям отвлекаться от несчастья», — поделился он. По его словам, ребята, сидя в кресле, могут соперничать друг с другом и получать радость от игры. Депутат признался, что в построении этой площадки был вдохновлен проектами предпринимателя Максима Шокуна, который построил гольф-поле в Подмосковье. Гольф не требует строительства супердорогих площадок, зато позволяет обогатить функционал парковых зон, считает он. «Если общественные пространства будут содержать такую изюминку, тогда мы получим дополнительные возможности для людей», — уверен законодатель.

Для сбора денег для достройки здания хосписа был проведен благотворительный турнир по гольфу «Ак Чәчәкләр». Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Гольф против пьянства?

Для большей убедительности пользы гольфа Айарат Фаррахов привел в пример опыт Финляндии в борьбе с алкоголизмом среди населения. Там много лет назад опробовали разные способы отвлечь зависимых от вредного зелья, но остановились на строительстве гольф-полей. «Искали креативный путь борьбы с алкоголизацией населения. И приняли решение, что создание и привлечение людей к гольфу позволит заниматься спортом большому количеству людей, поможет эффективно преодолеть эту проблему. Знаете, опыт показал, что это был один из ключевых инструментов, такой креативный в достижении этой цели», — поделился он.

— Не знаю, как в Финляндии, у нас управдом — друг человека, — пошутил в ответ модератор встречи.

Идеолог развития гольфа в парках вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шокун сообщил, что типовой проект откроется через «пару недель» в подмосковном округе Щербинка. Но при этом признал, что гольф не так популярен в стране. Хотя можно это исправить, сделав его доступным для горожан.

— Сейчас делаем социальный проект — это парковый гольф, доступный для людей всех возрастов. Подобных примеров в мире не так много, но есть. К примеру, в Японии. Там игры в гольф помогали выращивать спортсменов с мировым именем. И мы работаем над внедрением этого вида досуга в нашей стране, — сообщил Шокун, добавив, что удаленность больших полей делает спорт недоступным для массовых занятий. — Люди не могут приехать, поэтому не представляют, что такое гольф.

«Сейчас делаем социальный проект — это парковый гольф, доступный для людей всех возрастов». Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— Прихожу в Сокольники, а там некошеная трава. В чем социальность проекта? — не понял модератор.

— Приходите через пару недель в наш парк. Сможете арендовать клюшку за вменяемые деньги — за 100-200 рублей, — ответил ему Шокун.

Типовой проект

Первое гольф-поле при новом хосписе — небольшое по своим размерам. Его длина — 75 метров, ширина — 12—15 метров, подтвердил «Реальному времени» председатель правления татарстанского общественного благотворительного Фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. На поле будет 9 лунок, в нем смогут одновременно играть до 36 человек.

Второй хоспис в Татарстане откроется в конце года. По словам Вавилова, во взрослом хосписе будет выделено 20 коек для участников СВО. Гольф-поле строится для них и их детей и родственников. Спонсором выступает частная фирма. Кроме того, здесь будет размещен реабилитационный центр, а также два спортивных зала.

По словам Вавилова, во взрослом хосписе будет выделено 20 коек для участников боевых действий. Гольф-поле строится для них и их детей и родственников. realnoevremya.ru

— Сейчас мы только делаем пробный вариант гольфа на территории хосписа, других проектов еще нет, — уточнил в разговоре с «Реальным временем» Айрат Фаррахов. — Это типовой проект, который находится на старте. Мы хотели бы его отработать на казанском хосписе и в парке Подмосковья, а затем масштабировать. Как врач, могу сказать, парковый гольф — это классно. Это — не просто пешая прогулка, а игра на свежем воздухе, которая увлечет людей всех возрастов. В Подмосковье проект скоро будет открыт. Будем готовить предложения для общественных пространств. Я думаю, это хорошее решение. Такие проекты нужно перенести в наши парковые зоны, это будет полезно. При этом сохраним природный ландшафт, деревья.

Экс-президент Ассоциации гольфа Татарстана Ильнур Муртазин не удивлен новым инициативам. По его словам, первые мини-поля для гольфа появились несколько лет назад в Краснодаре, но сложно сказать, получили ли они широкую популярность среди населения. По его оценке, расходы на их строительство гораздо выше, чем на обычное футбольное поле с резиновым покрытием.